Pallotta-Friedkin, accordo tutto da rifare. Il presidente: “Affare sempre possibile”

ULTIME NEWS AS ROMA – Salta l’affare tra Friedkin e Pallotta per l’acquisto della Roma, almeno per il momento. La trattativa non è dunque semplicemente “congelata”, come raccontato nei giorni scorsi, il banco è ormai saltato. A riferirlo è l’emittente televisiva Sky Sport.

Il deal, azzerato dall’emergenza Coronavirus, dovrebbe essere completamente riscritto e i tempi dell’affare sarebbero quindi nuovamente lunghi dovendo nel caso ripartire tutto dall’inizio.

Ora bisogna capire se Friedkin, dopo la crisi economica, avrà intenzione di rituffarsi di nuovo nell’affare. James Pallotta apre la porta al texano: “Se è possibile che l’affare riparta? Sempre”, ha dichiarato a laroma24. Ma bisogna capire quale saranno le intenzioni di Friedkin. Nell’attesa sarà ancora Pallotta a guidare la Roma nel dopo emergenza.

Fonti: Sky Sport – laroma24.it