Petrachi punta su uragano Tete, scelto da Fonseca

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – L’ultimo “Uragano” avvistato dalle parti di Trigoria fu un flop. Si tratta di Fabio Junior, centravanti che fece svenare Franco Sensi, senza lasciare il segno. Su Mateus Cardoso Lemos Martins, meglio conosciuto come Tete, garantisce invece Fonseca.

Il soprannome – Furacao – è lo stesso dell’ex numero 9 del Cruzeiro, ma il ventenne brasiliano ha già dimostrato di essere un’altra cosa. Fonseca lo ha avuto a disposizione per tre mesi allo Shakhtar Donetsk e poi è diventato allenatore della Roma.

In giallorosso il tecnico portoghese vorrebbe portare anche un altro paio di calciatori già allenati in Ucraina, tra i quali c’è di sicuro Marcos Antonio. L’obiettivo primario però è Tete: veloce, tecnico, abile nel dribbling e nei calci piazzati, è un mancino che parte da destra per accentrarsi e trovare la conclusione.

Ha qualità da vendere, tanto che in Ucraina hanno provato a farlo giocare anche da trequartista. L’arrivo del brasiliano sarebbe il preludio ad almeno un paio di partenze. In primis Perotti, in scadenza nel 2021. Ma anche Under è in bilico.

(Il Messaggero, S. Carina)