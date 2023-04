“ON AIR!” – ROSSI: “Le perquisizioni nella Roma? Sono sereno”, CENTO: “Occhi aperti su polveroni inutili”, FERRETTI: “Che reazione avranno i Friedkin?”, AGRESTI: “L’offerta araba per Mou è irrinunciabile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Le perquisizioni nella Roma? Io sono assolutamente sereno, ma un po’ infastidito dal sospetto che sono tutti uguali, e che dunque i punti di penalizzazione vanno tolti alla Juve. Mi dà abbastanza fastidio questa concomitanza di tempi con la sentenza sulla Juventus, e la voglia di buttarla in caciara. Nel caso della Juve ci sono indagini andate avanti per anni, carte scritte in cui è documentato un sistema, e una serie di intercettazioni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pallotta me lo immagino in piscia col sigaro e il bicchiere…nella sua scala di preoccupazioni, questa storia delle perquisizioni viene proprio all’ultimo dei suoi problemi. Non bisogna ridimensionare la vicenda, ma dargli i giusti contorni. Mi dà molto fastidio questa grande voglia che c’è di fare di tutta l’erba un fascio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se la Roma dovesse arrivare in finale di Europa League, dovremmo benedire l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ti avrebbe costretto a giocare un’altra serie di partite in più in un periodo in cui ti giochi semifinale ed eventuale finale di Europa League. Sarebbe stato davvero complicato per la rosa della Roma gestire tutti quegli impegni, e avrebbe magari portato a qualche sbandamento nella squadra. Certo, se vieni eliminato dal Feyenoord il rimpianto aumenta, ma se dovessi centrare la finale di Europa League quella eliminazione contro la Cremonese potrebbe essere benedetta…”

Paolo Cento (Rete Sport): “L’indagine sulla Roma? C’era da aspettarselo viste certe notizie trapelate sui giornali sulla vicenda Spinazzola-Pellegrini. Ho una preoccupazione generale, che si voglia fare una sorta di indagine random in tutta Italia con l’obiettivo di dimostrare che sono tutti coinvolti per annacquare le responsabilità di chi ha sbagliato. C’è chi ha alterato bilanci e chi ha fatto singoli operazioni discutibili ma che non hanno avuto l’obiettivo di taroccare i bilanci. Queste indagini lasciano il segno anche sui giocatori che vanno in campo, e questo è il momento peggiore per la Roma. Bisogna avere fiducia nell’attività di magistrati, ma occhi aperti su polveroni inutili…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ho letto con attenzione tutto quello che c’era da leggere, devo ancora capire bene la reazione che avranno avuto e che avranno in futuro due personaggi come Dan e Ryan Friedkin sbattuti in prima pagina per un presunto illecito. Ora non resta che aspettare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Su questa vicenda si sa ancora troppo poco per dare dei giudizi chiari. Non sappiamo cosa hanno in mano le procure di Roma e di Tivoli. La situazione è ancora da scoprire. A livello sportivo la differenza le fanno le prove provate che una plusvalenza sia tale. La Juve è stata condannata perchè secondo i giudici ci sono le prove che i bianconeri hanno artefatto il valore di certi giocatori. Nessuno sa ancora quali sono le prove in mano alle procure di Roma e di Tivoli su queste indagini, non sappiamo se esistono intercettazioni o altro. Io credo che dare oggi dei verdetti sia presto… L’offerta a Mou dall’Arabia? Cifra spropositata, se l’offerta è concreta non si può dire di no. Mourinho sta allenando una squadra che non lo soddisfa totalmente, e rifiuta 60 milioni all’anno? Anche per il rispetto nei confronti dello staff, cambia la vita a dieci persone…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ci sono tante cose da dire su questa vicenda: indagati non significa colpevoli, ma la cosa va presa con una certa attenzione. Nel caso della Juventus, Chinè le plusvalenze le aveva archiviate poi ha riaperto tutto per fatti nuovi, e cioè l’intercettazioni. In questo caso non sappiamo che hanno in mano, magari hanno intercettazioni su Roma e Lazio. Sicuramente è meglio non averle certe situazioni. Io andrei con i piedi di piombo, è capitata questa cosa, ma era meglio se non capitava… L’offerta dall’Arabia per Mourinho? Lui non è a fine carriera, non so se il suo ego è più forte di prendere 60 milioni. Ma è una cosa che non ha niente a che fare con il calcio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Speriamo che le cose si chiariscano il più rapidamente possibile, altrimenti è un continuo. Mi sembra che altre procure apriranno altri fascicoli, vediamo come andrà a finire… L’offerta per Mourinho dall’Arabia Saudita? Io mi auguro che lui non sia attirato troppo e che resti a Roma un altro po’. Certo che 60 milioni ragazzi, ma non so quanto sia una questione di soldi, che altro puoi avere…”

