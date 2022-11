“ON AIR!” – PUGLIESE: “La Roma cederà Abraham davanti a un’offerta congrua”, FERRAZZA: “Ronaldo verrebbe di corsa”, CORSI: “Qualcuno a Trigoria comincia a chiedersi chi sia Riso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho vorrebbe vincere, e ora il vicolo in cui si sono messi i Friedkin è cieco. Se lo mandano via cosa fai? Il baratro… Quale sarebbe l’exit strategy per rimpiazzare Mourinho? Un altro grande allenatore, ma non hai i soldi. Perciò cosa fai? Ormai è talmente grande il potere di Mourinho, è la persona più importante, più di tutti, la Roma ora è Mou. E lui vuole i calciatori… Qualcuno comincia a domandarsi chi sia questo Riso, possibile che si fanno solo giocatori di Riso? Qualcuno se lo comincia a domandare, e quel qualcuno è uno, quello più importante nella Roma…A Mourinho questo cose non piacciono, vuole una società lineare, con pochi impicci dentro…Lui deve comandare, non può sopportare che uno gli dica “prendo questo perchè è di Riso“…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante si è operato, Belotti si è fatto male dopo aver tirato il rigore… Zaniolo? Ci avviciniamo alla scadenza del suo contratto, da gennaio mancheranno 18 mesi, se non lo rinnovi entro giugno rischi di metterti in una posizione molto scomoda. Già adesso è una fase in cui il giocatore ha il coltello dalla parte del manico…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sarà un mese e mezzo atipico, non era mai successo che si giocasse un mondiale a novembre. Il calcio si ferma ovunque nel pieno della stagione. Ora si comincia con i nomi: ieri Odriozola, oggi Frattesi…sinceramente è una cosa che non mi appassiona…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Rui Patricio il meglio lo ha già alle spalle, a 34 anni non sei più giovanissimo. E’ il caso di vedere se si può trovare una soluzione alternativa per la porta. Io ancora non ho capito com’è questo Svilar, ha giocato una partita sola e nemmeno così straordinaria. Tancredi mi raccontò che una sera è andato a dormire portiere, e il giorno dopo si era svegliato ex portiere. Quando arrivi a una certa età ti accorgi che non sei più quello di prima. Non so se è il momento di fare lo stesso ragionamento con Rui Patricio, ma forse è il momento di guardarsi intorno. Io prenderei sempre un portiere italiano: Vicario e Carnesecchi sono i più popolari, ma io dico occhio a Falcone che sta facendo benissimo ed è in grande crescita…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Abraham via in estate? Dovresti andare a prendere un giocatore giovane, ma che ancora non costi 80 milioni, uno che sta per spiccare il volo. Quello che è stato Abraham due anni fa. Non è facile. Un nome? L’unico che mi viene in mente adesso è Okafor, che affronteremo tra qualche mese…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Nei piani della Roma non c’era quello di fare mercato a gennaio tolto Solbakken, ma Mourinho è un martello pneumatico, può essere che bussi ogni giorno alla porta dei Friedkin e di Pinto per avere questo o quello, e li prenda per sfinimento. Lui però non sarebbe soddisfatto nemmeno se gli portassero Kanté e Haland, continuerebbe a dire che gli manca qualcosa… Abraham? Il problema a giugno si aprirà, lui ha ancora mercato in Inghilterra e qualche ottima società potrebbe fare un’offerta importante. Se dovesse arrivare un’offerta congrua, la Roma con probabile sicurezza finirà per accettarlo e lo manderà altrove, soprattutto se il rendimento del giocatore sarà ancora questo…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Frattesi? In questo momento, quando c’è una situazione che non va bene, che ci sono tanti spifferi nello spogliatoio, che si sta arrivando verso una sfascio totale, con Karsdorp da una parte, quello dall’altra, quello che è geloso di quell’altro…in questa situazione, qualsiasi giocatore vai a infialare non ti cambia, tranne che non sia Cristiano Ronaldo. Se CR7 verrebbe alla Roma da Mourinho? Di corsa…per me sì, verrebbe di corsa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se parte Karsdorp la Roma prenderà un altro terzino. Davanti arriverà Solbakken, e sei coperto, anzi ci sono tanti cambi. Spero che Dybala torni a pieno regime e che Abraham dimentichi quest’inizio di campionato e ritrovi condizione piscologica più che fisica. Per il resto vediamo le opportunità di mercato, che non credo saranno tante. Certamente ci sono almeno due giocatori che vanno cambiati. A centrocampo ho un po’ di paura, se recupera Wijnaldum ok, altrimenti andrei a prendere addirittura due centrocampisti…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Belotti? Mi auguro fortemente che possa risolvere questi problemi, che a Torino era già comparsi per via di una condizione fisica insufficiente. Lui ha segnato 100 gol in campionato con la maglia granata. Belotti ha fortemente voluto la Roma proprio per mettersi alla prova. Spero che questa lunga sosta gli permetta di tornare ai livelli che conosciamo. Ma deve riguadagnare la migliore condizione, cosa che non ha ancora trovato nella Roma. Dipende solo da lui ritrovare sé stesso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Belotti recuperabile? Non lo so, ha sbagliato molte scelte. Ha pensato che non avendo un contratto potesse giocarsela dovunque, e invece non è stato così. Ha pensato di poter monetizzare la sua situazione di svincolato, e invece non è stato così. Molti procuratori sostengono che ora sia più un pericolo andare a scadenza… Solbakken? Per le caratteristiche che ha, sarebbe più adatto alla Lazio che alla Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Belotti non sta mai bene, questo è il problema. Ha sempre tanti guai fisici, ora è di nuovo infortunato quando avrebbe dovuto sfruttare la pausa per tornare al massimo. Lui è un giocatore fisico, e se non sta bene perde l’80% delle sue potenzialità, e lui non sta mai bene. Voi dite che la Roma ha tanti giocatori in attacco, ma che giocatori ha? Abraham è inguardabile, e Solbakken è uno che non fa gol, li ha fatti solo alla Roma, questo dicono i numeri…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!