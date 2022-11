Roma, riecco Frattesi: Bove e Volpato verso Sassuolo

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto è pronto a tornare con forza su Davide Frattesi. Un pallino del gm (“È il mio giocatore preferito della Serie A, esclusi quelli della Roma. È un grande giocatore, sarà uno dei centrocampisti più forti del campionato e dell’Italia“) che non è mai uscito dai radar del portoghese.

E già da gennaio Pinto è intenzionato a riprovare a portarlo alla corte di Mourinho. Non sarà facile visto che Frattesi sta confermando quanto di buono aveva lasciato vedere lo scorso anno: per lui 15 partite e 4 gol in stagione, con un apporto in termini di dinamismo e intensità che sarebbero oro colato per la Roma, scrive oggi Il Tempo.

Mourinho sarebbe ben contento di averlo con sé fin dall’inizio della seconda metà di questo strano campionato, spaccato in due per via della lunga pausa per il mondiale. Ma la Roma non può spendere per via dei paletti imposti dalla Uefa. E allora?

La soluzione ideale sarebbe un prestito con obbligo di riscatto, con due giovani destinati a finire nell’affare con il Sassuolo: Edoardo Bove, centrocampista che sta trovando poco spazio nella Roma, e Cristian Volpato, trequartista che invece ha giocato già un paio di partite partendo da titolare, con un gol decisivo realizzato a Verona.

La Roma inoltre può contare sul 30% della futura rivendita che vanta sul giocatore per abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino di Frattesi, che ovviamente non vede l’ora di vestire di nuovo di giallorosso. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma i due club stanno cominciando a ragionarci sopra in vista del prossimo gennaio.

Fonte: Il Tempo