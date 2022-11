Zaniolo diventa un caso: non segna e non firma

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo non segna, nemmeno in Nazionale. E soprattutto non firma il rinnovo di contratto con la Roma che eviterebbe il rischio di vederlo andare in scadenza di contratto. A scriverlo è l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

L’attaccante domenica giocherà la sua ultima partita del 2022 nella più triste amichevole della storia del calcio azzurro contro l’Austria. Qualche giorno di vacanza poi la partenza per la tournée in Giappone. Lo scenario adatto per annunciare il rinnovo con adeguamento di cui si parla ormai da un anno intero. Però di passi in avanti non se ne registrano. La Roma dopo Cristante metterà in stand-by i rinnovi viste le prestazioni individuali di alcuni singoli.

E comunque non crede che la richiesta di Zaniolo (4,5 milioni più bonus) sia adeguata al rendimento visto nell’ultimo anno e mezzo: 3 gol e 5 assist in 39 gare di serie A. C’è disponibilità a trattare, e anche ad arrivare alla fumata bianca ma a cifre più basse e con una clausola rescissoria che dovrà accontentare entrambi. Senza fretta, aspettando probabilmente la fine del campionato. Per capire se la storia di Zaniolo con la Roma continuerà o meno.

Fonte: Leggo