“ON AIR!” – AGRESTI: “La Roma ha speso più di tutte, Mou si assuma le sue responsabilità”, MAGNI: “Sentirsi dire che non siamo candidati a niente fa male, ma…”, CORSI: “Basta dare colpa all’ambiente, normale deprimersi dopo una sconfitta”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mourinho difende la Roma rispondendo alle prime due domande, ma stavolta rispetto al passato fonda la sua difesa sul prendere consapevolezza che la squadra non può competere per niente, avendo 4-5 squadre più forti della Roma. Mourinho già nella conferenza di presentazione fu molto chiaro, lui ha subito parlato di essere equilibrati e che ci sarebbe stato bisogno di tempo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa storia che a Roma ci si deprime e poi ci si esalta non la sopporto più. Non se ne può più. La Roma vince col Barcellona e va in semifinale, e noi siamo euforici. I tifosi quella notte hanno fatto i bagordi. Poi dopo abbiamo perso in casa ed eravamo depressi…ma è una cosa normale o no? Credo che sia nella dimensione umana essere euforici quando c’è qualcosa di bello, e meno quando le cose non vanno. Ma volete capire che la nostra euforia sono i giocatori forti che ci fanno vincere qualcosa, e invece sono anni che qua non si vince niente! Io non riesco a capire che colpa abbia il tifoso, sempre questa storia che è colpa dell’ambiente se non si vince. E invece il problema è che invece di avere Totti, Falcao o Conti abbiamo giocatori che non possono farci vincere qualcosa. La colpa quindi è dei presidenti, e non parlo di Friedkin o di Mourinho, oppure la colpa è nostra?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Alcuni giocatori mettono Calafiori in formazione, altri Ibanez. Non dico che le parole di Mou sono una bocciatura per il ragazzo, ma lui ti sta dicendo che nelle squadre top uno come Calafiori non sarebbe nemmeno una riserva… Calafiori a Verona non è che sia stato il peggiore, ha giocato a livello degli altri. Può giocare in casa con l’Udinese. Poi nel derby, se Vina non dovesse farcela, potremmo immaginare una soluzione diversa. Ibanez a sinistra mi sembra più a suo agio rispetto a destra… Stasera mi aspetto di vedere più equilibrio di squadra e una migliore fase difensiva. Come ti ha detto lo stesso Mou, non puoi fare due gol e perdere le partite, specie fuori casa. Io spero di non rivedere più una cosa del genere, a cominciare da stasera…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho ha detto che per adesso questa non è una squadra, e quindi non siamo candidati a niente. Non è bello sentirselo dire, ma probabilmente per lui accettare la reale dimensione della Roma è la premessa per lavorare in tranquillità. Ma io non credo che lo dica per svilire la squadra, o per attaccare la società. Si parte dalla realtà per poterci costruire sopra qualcosa. E la realtà purtroppo è questa, che la Roma non è all’altezza di squadre per le quali Calafiori non sarebbe un’opzione. A noi piace Calafiori perchè la dimensione nostra è questa, ma per fare altre cose servirebbero altri giocatori. E’ vero o no? Probabilmente è vero. Se fa bene o no a dirlo, questo è un altro paio di maniche…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io il centrocampo a due non l’ho mai capito, non lo capivo con Fonseca e non lo capivo nemmeno con Mourinho. E’ evidente la difficoltà numerica, è difficile soprattutto quando giochi contro tre centrocampisti. Mourinho è convinto di non avere in Villar e Diawara giocatori utili per giocare a tre, e preferisce il modulo di Fonseca. Ma se hai Smalling e due terzini all’altezza, reggi, altrimenti fai le figure che fai contro il Verona. Questa è una squadra che ha bisogno di giocare a tre a centrocampo. Sta sbagliando Mourinho? Non mi permetto di dirlo, dico solo quello che penso io… Abraham? Per me è un progetto di campione. Ha sbagliato una sola partita, ma come tutti. Per me sarà importantissimo per la Roma, sarà un giocatore fondamentale per il futuro del club. Il problema della squadra è a centrocampo, è tutto lì…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Mi aspetto stasera una risposta da parte di Abraham, che fosse meno uomo squadra e diventasse un po’ più egoista e cercasse più il gol. Che diventasse più bomber. Lui ha giocato bene fino a ora tranne la partita di Verona, ma aspetto che stasera faccia la differenza anche nei gol…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mourinho con quel pippone di ieri che voleva dire? Possibile che la Roma non abbia un traguardo? Quindi se la Roma finisce sesta o settima è normale perchè c’è da lavorare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quello di Mourinho è un messaggio all’ambiente Roma per cercare di abbassare i toni e per trovare quell’equilibrio che non c’è mai, si passa sempre dalle stelle alle stalle, depressione ed euforia sono sempre dietro l’angolo. Speriamo che sia riuscito a tenere al riparo i suoi giocatori, perchè mi sembra che anche qualche giocatori accusi questa situazione e lui deve essere bravo a riequilibrare le cose…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ho la sensazione che ogni cosa dice Mourinho bisogna mettersi i ginocchio, perchè c’è questa fase di adorazione da parte di molti… Lui parla di equilibrio è giusto, ma non è che s’è inventato niente. Ne parlano tutti, è una cosa abbastanza banale da dire. Lui vuole ridurre le pressioni sui risultati della squadra, ma anche su sé stesso. Lui continua a dire che la Roma parte da un grande distacco, che non sono obbligati a vincere niente…secondo me comincia a parare le spalle a sé stesso, e questo mi piace un po’ meno. Guardiamo quanto ha speso la Roma sul mercato: partirà dietro, ma ha speso 90 milioni più del Napoli, più del Milan, dell’Inter… E tu caro Mourinho devi assumerti la tua responsabilità e dire che la società ha speso più di tutte sul mercato. O sono sbagliati gli acquisti, o sono stati sopravvalutati giocatori, oppure anche lui ha qualche obbligo. Altrimenti è troppo facile…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il ragionamento di Mourinho è stato di grande saggezza, con l’ambiente e con la squadra. Io non sono un mourinhano, ma si è passati dall’euforia per una serie di partite vinte, al crollo totale per una partita persa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho ha sempre detto che tre partite vinte non sono trenta. Le sue scelte fino a ora sono sempre state giuste. Cosa c’è di sbagliato in quello che detto Mourinho? Lui certe cose le aveva dette anche prima delle vittorie, non ora che ha perso. Lui evidentemente sa che la società ha speso, e quindi è una buona squadra, e infatti mica ti ha detto che ha una squadra di pippe che andrà in Serie B, ma non ritiene che sia in grado molti tifosi, ma anche qualcuno qui, cominciava già a dire. Ilario (Di Giovambattista, ndr) l’altro giorno diceva che le seconde linee della Roma sono pazzesche! Per cui Mourinho ti riporta coi piedi per terra, e ti dice che bisogna lavorare…Non c’è una cosa sbagliata di quello che dice…”

