“ON AIR!” – AGRESTI: “Con Wijnaldum è una Roma da scudetto”, PRUZZO: “Userei il meno possibile quella parola”, MAGNI: “Così Zaniolo ha meno voglia di andare via”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Secondo me la Roma giocherà con Pellegrini trequartista, Dybala seconda punta e Abraham davanti. E Zaniolo in panchina. Tutti siamo affascinati dall’ipotesi di far giocare tutti e quattro, ma poi a bottega chi ci resta?… Belotti penso che sia quello che viene a sostituire Shomurodov, e non Zaniolo. Se Zaniolo vede che la Roma sta costruendo una squadra che vuole vincere il campionato, che è un club che diventa tra le più forti in Italia, ha meno voglia di andare via. In una squadra che punta a vincere il campionato, ci starebbe a fare una rotazione, perchè anche se andasse alla Juventus dovrebbe fare una rotazione. A quel punto la fiducia gliela fai sentire dandogli l’ingaggio che prenderebbe da un’altra parte…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Abraham dice che la Roma è da scudetto e che con Dybala c’è spazio per due, non è geloso, e possono convivere due re…Mercato? La Roma di acquisti ne farà altri due. La Roma sta cercando di piazzare Shomurodov perchè ha in mano Belotti per rinforzare un po’ l’attacco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Scudetto? Io cercherei di parlarne il meno possibile. Con l’arrivo di Dybala ti cambia la vita, la valutazione della squadra cambia nettamente e puoi pensare in grande. La Roma sta facendo di tutti per arrivare tra le prime quattro, io quella parola là non la nomino. Le parole di Lotito su Dybala? Il suo arrivo a Roma ha fatto venire l’orticaria a tanti. Mario (Mattioli, ndr) è distrutto, è da settimane che non riesce a farsene una ragione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma è di diritto nelle prime quattro, eviterei di parlare di scudetto ad agosto. Non basta prendere giocatori favolosi, perché per me Dybala sposta in maniera netta, ma se cominciate a esagerare poi diventa stucchevole… La Roma ha perso Mkhitaryan e ha preso Wijnaldum, che è un colpo da applausi a scena aperta, ma non basta. La Roma non ha una difesa da scudetto, e se per un caso gli si infortuna Smalling entra in crisi irreversibile, e queste cose vanno considerate… Le parole di Lotito su Dybala? Preferirei non commentarle, altrimenti ci va di mezzo la radio… Lotito non si rende conto, la Roma ha fatto qualcosa di straordinario con quella presentazione, sotto l’aspetto dell’immagine, della comunicazione… Lotito è veramente una cosa…vabbè, avevo detto che non volevo commentare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma sta diventando molto forte. Se dovesse arrivare Wijnaldum non vedo molte squadre così superiori alla Roma tale da non poter guardare allo scudetto. Con Dybala-Abraham davanti, con a centrocampo Matic-Wijnaldum, con Cristante, Zaniolo, Spinazzola e Pellegrini…E se dovesse arrivare Bailly prenderebbe un elemento importante. Se dovesse arrivare Wijnaldum la Roma si avvicina parecchio alle prime tre, che non mi sembrano corazzate invincibili. L’anno scorso ha vinto il Milan, che non era pronosticata. Io penso che la Roma possa lottare per lo scudetto…Le parole di Lotito su Dybala? Inopportune. Dybala non è una figurina Panini, ma un campione, sono parole irrispettose. La Roma non ha preso Dybala per fare gli abbonamenti, li ha fatti già…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Quello che dice Abraham è giusto: se confermi tutti i big e ci aggiungi Dybala e Wijnaldum, la ambizioni diventano concrete. Ma il bilancio sul mercato va fatto il primo settembre. In casa Juventus c’è preoccupazione per le condizioni di Pogba… Le parole di Lotito su Dybala? Avrei fatto i complimenti alla Roma, per far vedere quanto è importante il fair play, e poi perchè l’arrivo di Dybala arricchisce la sfida stracittadina. Ognuno deve percorrere la propria strada. Io avrei rimarcato la grandezza di questa iniziativa…”

