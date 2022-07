Wijnaldum in arrivo, ecco quando scatterà l’obbligo di riscatto della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Wijnaldum in arrivo. La strada è tracciata. Accordo raggiunto tra Roma e PSG per il trasferimento in giallorosso del centrocampista olandese, atteso nella capitale tra oggi e domenica per svolgere le visite mediche.

Lo sostiene con una certa sicurezza l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che snocciola tutte le modalità del trasferimento del calciatore. L’operazione avverrà in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro che diventerà obbligo in caso di 30 presenze stagionali e la partecipazione alla Champions con stipendio pagato per metà dal club francese. In caso di riscatto poi scatterà il Decreto Crescita.

E allora cosa si aspetta per annunciare l’acquisto del centrocampista olandese? Il 31 luglio, data in cui a Wijnaldum sarà corrisposto un bonus di circa 2,8 milioni dal Psg come da contratto. Poi ci sarà finalmente il via libera alle firme, che dunque sono previste per l’inizio di agosto.

Diversa la ricostruzione fatta dagli altri giornali, da La Repubblica alla Gazzetta dello Sport, decisamente più prudenti sull’accordo raggiunto col il PSG: secondo questi quotidiani manca ancora l’intesa tra i due club sul pagamento dello stipendio del calciatore. Si continuerà a trattare anche in terra israeliana, visto che entrambi i club saranno a Tel Aviv per alcuni giorni.

Fonte: Leggo / La Repubblica / Gazzetta dello Sport