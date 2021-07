“ON AIR!” – BERSANI: “Mi aspetto qualcosa di più dal mercato della Roma”, JURIC: “Viña ottimo terzino, ma va visto alla prova europea”, PRUZZO: “Davanti ti serve uno che salti l’uomo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Ragazzi, se Zaniolo sta bene è un plusvalore clamoroso che non hai avuto nell’ultimo anno e mezzo. Xhaka? Dall’Inghilterra dicono che nelle prossime ore la Roma farà un rilancio andando vicina ai venti milioni richiesti dall’Arsenal. Mourinho disse che non era l’uomo principale del centrocampo dell’Arsenal e che non era possibile non accorgersene. Possiamo immaginare che trattandosi di un suo pupillo, prima o poi andrà in porto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che ti serva un altro terzino, anche dato per preso Viña, credo che ne serva un altro che sappia giocare su tutte e due la fasce. Il famoso Darmian, per intenderci. Vedremo che faranno, ma ora stanno ragionando per step: la priorità era il portiere, poi il centrocampista, ora il terzino dopo che ti si è fatto male Spinazzola. Ora vediamo se si concentreranno su altro…”

Dario Bersani (Rete Sport): “L’ideale sarebbe prendere i giovani promettenti ma anche i nomi. Nessuno si aspettava solo top player, ma per ora il mercato mi sembra piatto. Nina fortissmo? No, è un calciatore interessante, non è un pischello, ha quasi 24 anni, è uno che ha già giocato partite di livello internazionale, ma “fortissimo” io aspetterei a dirlo. Aspettiamo che lo dimostri, non passiamo da bidoni a fortissimi. Sul fatto che non sia un bidone siamo tutti d’accordo, ma fortissimo facciamoglielo prima fare. Per prendere i terzini fortissimi devi spendere 40-50 milioni dai…Sono calciatori buoni, funzionali, ma la Roma deve fare qualcosa di più, e io credo che lo farà. Non è che mi aspetto il Levandowski, ma un Renato Sanches sì. E mi aspetto un grande colpo avanti…”

Marco Juric (Rete Sport): “Vina? Pur conoscendolo molto bene, e considerandolo un giocatore che può diventare un buonissimo terzino, bisogna vederlo prima alla prova europea… Per il colpo più grosso penso bisognerà aspettare le ultime settimane, io credo che la Roma possa provarci. Poi magari non lo chiude, ma ci prova. E’ chiaro che se spendi 50 milioni per prendere Rui Patricio, Xhaka e Vina, è un mercato scolastico. Ma serve la scossa, mi aspetto qualcosa, mi aspetto l’emozione d’agosto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non bisogna escludere la possibilità di prendere un difensore con caratteristiche da libero. In attacco invece servirebbe uno che salta l’uomo, ma con Dzeko e Mayoral non c’è molto da ritoccare. Il bosniaco però dovrà aumentare il suo rendimento rispetto agli ultimi anni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma in questo momento sta facendo acquisti mirati. Viña lo conosco poco, Xhaka è un buon giocatore ma lo vedo meglio in un centrocampo a tre. Davanti la Roma sta bene, non so però se questi acquisti basteranno alla Roma per recuperare altre posizioni. L’acquisto più importante la Roma lo ha fatto con il ritorno di Zaniolo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Vista così la Roma dipende tanto da due giocatori: Dzeko e Zaniolo. Da quest’ultimo dipenderà il salto di qualità della Roma, però gli si deve dare tempo per recuperare al 100%…”

Redazione Giallorossi.net