“ON AIR!” – CATALANI: “Perchè trattenere Mayoral se poi non lo fai mai giocare?”, CORSI: “Stasera manderei in campo sia lui che Villar”, PRUZZO: “La partita di stasera non è così scontata”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ripensavo a Sarri alla fine del derby, un uomo di oltre 60 anni che si è ritrovato improvvisamente con l’uccello in mano, che poi è volato e ha fatto il suo dovere…per carità, ognuno festeggia come vuole… La partita di stasera? Pare che non giochino né Mayoral né Villar. Ammazza, non li vede proprio questi. Villar probabilmente avrà detto anche qualcosa, ma Mayoral non mi sembra un rompiscatole. C’è anche chi si domanda se siano così scarsi da non giocare manco contro lo Zorya, ma è Mourinho che decide. Io non sono estimatore di nessuno dei due, ma sinceramente stasera li avrei schierati entrambi. Mayoral contro le piccole squadre ha sempre segnato…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Per Mourinho all’inizio i due titolari in difesa erano Smalling e Mancini. L’inglese non è ancora fisicamente tornato al top, ma Smalling al 100% secondo me è più forte sia di Mancini che di Ibanez…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di stasera non ci fa tremare le ginocchia. Le parole di Mou sulla Lazio piccola? A me fa sempre piacere sentirlo. Per la partita di stasera, penso che ci saranno almeno sette cambi, se non addirittura nove se cambierà anche la coppia di centrali difensivi. Se giocassero Diawara e Villar è un discorso, se giocassero Bove o Tripi è un altro. Diawara e Villar sono riserve, ma non è che giocheresti con la Primavera, ma con calciatori che l’anno scorso spesso hanno fatto i titolari…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho ha gestito bene il post derby, soprattutto con quelle dichiarazioni, ma siccome hai perso ogni volta che parli resti sempre quello che ha perso ed è meglio lasciarcelo da parte quel derby. La partita di stasera? Fosse per me, cambierei tutti e undici. Comunque ha ragione Mourinho, non parliamo di seconde linee, giocheranno comunque calciatori come Shomurodov o El Shaarawy che hanno giocato spesso, se non sempre da subentrati…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non capisco perchè trattenere a tutti i costi Mayoral come terzo attaccante se poi non lo fa giocare mai. Da una parte è anche giusto, dall’altra però è un giocatore che ne soffre. Stasera penso proprio che giocherà Shomurodov. Mayoral non è un fenomeno, ma il suo l’anno scorso l’aveva fatto. Io penso che stasera andrebbero fermati parecchi giocatori, anche Mancini, Cristante, Vina, Abraham… Si gioca troppo, e se hai una rosa corta e giocano sempre quei 14, poi li devi far riposare. Altrimenti non solo non mangiano il panettone, ma non arrivano manco alla festa dei morti, al 2 novembre…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Ma questo povero Cristo di Borja Mayoral riuscirà a giocare almeno stasera? Perchè tutti i giornali mettono Shomurodov titolare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole di Mourinho e Sarri? Che devo dire…è la gente che deve giudicare se sono vere o false certe affermazioni. Non vorrei entrare di più nel merito… La Roma stasera ha tutto da perdere e niente da guadagnare stasera, perchè gioca contro una squadra del tutto sconosciuta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le parole di Sarri e Mourinho sul derby? Per me è un bel segnale. I tifosi sentivano il bisogno di avere dei punti di riferimento, e loro lo sono diventati. La partita di stasera? Non penso che sia un’occasione per mettersi in mostra per chi ha giocato poco, perchè in partite così hai tutto da perdere e poco da guadagnare, perchè se fai bene hai fatto il tuo, se giochi male non sei in grado di giocare nemmeno contro lo Zorya… Se non gioca nemmeno stasera, Villar diventa un caso. Mi colpisce che un ragazzo del ’98 che gioca nell’under 21 spagnola, non possa giocare nemmeno contro lo Zorya. Anche il club dovrebbe avere interesse a non depauperare un proprio patrimonio…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La schermaglia tra Mourinho e Sarri? Mou è così, lo conosciamo, ha bisogno di recitare questa parte, lo fa apposta per caricare la sua squadra e anche l’ambiente. Sarri invece mi fa morire con la sua ipocrisia, dice che il derby è passato ma è stato due giorni a rivederne le immagini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il botta e risposta tra Mourinho e Sarri? Non ci sono state offese tra i due allenatori, ci sta quello scambio di battute, sono due tecnici secondo me di grande livello. La partita di stasera? Non sono sicuro che non ci sarà storia, non conosciamo minimamente l’avversario. Devi sempre cercare di evitare pericoli, e sono curioso di capire che difesa schiererà Mourinho. Secondo me non è così campata in aria l’idea di una difesa a 5 stasera…”

Redazione Giallorossi.net