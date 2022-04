“ON AIR!” – CATALANI: “Facciamo tornare il Bodo a quello che è: il nulla”, FOCOLARI: “Non può essere la partita della vita della Roma”, PALIZZI: “Ha caratteristiche fastidiose per la nostra squadra”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Se mi avessero detto che il quarto di finale di Conference League sarebbe stato tutto esaurito non ci avrei mai creduto, e devo ringraziare la proprietà del club. E’ una grande vittoria per la Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di stasera? Che volete che vi dica… lo stadio è pieno, i norvegesi stanno fotografando le bellezze di Roma, più di così, basta solo vincere. A me tutta questa grande montatura per il Bodo mi fa diventare matto, e non è colpa di nessuno, è il fatto che siamo diventati quello che siamo diventati. Se vinci e giochi col Leicester o il PSV già c’è più di passione…ma serve passare, altrimenti quelle non le giochi. Io penso che la Roma possa farcela, dai, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham i gol li hanno sempre fatti…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Aver giocato tre partite col Bodo e aver visto in tutte e tre le partite delle caratteristiche che evidentemente sono fastidiose per la Roma mi fa vivere questa attesa con nervosismo, perché già so da un punto di vista tecnico cosa aspettarci: una squadra scorbutica, che corre tante, e che pur essendo tre categorie inferiore alla Roma ha caratteristiche fastidiose per la nostra squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ora comincio a capire perchè i Friedkin hanno deciso di affidarsi completamente a Mourinho. Si cominciano a vedere i risultati del lavoro fatto. Forse era lecito attenderseli un po’ prima, ma non è che Mou ha la bacchetta magica, lui lavora col materiale che gli viene messo a disposizione. Ma io comincio a vederlo il suo lavoro…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zalewski contro Solbakken? Lui al momento è il miglior giocatore della Roma. Solbakken non mi sembra Garrincha, non mi sembra che vada temuto così tanto. C’ha fatto 3 gol? Sì, ma grazie a noi. Prima di Bodo-Roma era considerato una pippa, Solbakken lo abbiamo fatto diventare forte noi, così come tutto il Bodo. E ora dobbiamo farli tornare a essere quelli che sono: nulla… Zaniolo? Non mi interessa, non puoi pensare di essere escluso da questa coppa dal Bodo, non può essere inserito nel libro nero della storia della Roma…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il Bodo/Glimt non va sottovalutato. Solbakken è veloce e forte fisicamente, c’è una bella differenza fisica con Zalewski e per questo il giovane giallorosso potrebbe essere in difficoltà e andrà aiutato. Siccome non è la prima volta che li affrontiamo, e non è andata mai bene, facciamo attenzione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non può essere Roma-Bodo la partita della vita, perchè poi ti dovrai misurare contro Leicester o PSV, due squadre forti, e poi eventualmente in finale col Marsiglia, e sono quelle le partite complicate da vincere…Non è la partita della vita perchè non puoi non vincere, non puoi pensaere che all’Olimpico la Roma perda con la 130 della classifica del ranking Uefa…è il Bodo/Glimt, ragazzi. Quando sarà la semifinale giocherai contro una squadra più o meno come te, e quelle saranno partite importanti. Ma il Bodo mi rifiuto di ritenerla una partita importante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Bodo è un po’ diventato un incubo per la Roma, soprattutto quel 6-1 psicologicamente ancora pesa. Credo però che stasera la Roma possa superare questo ostacolo anche alla grande partecipazione del pubblico. Sessantacinque mila tifosi è un dato fantastico. Ho paura che la partita stasera si metta un po’ sul piano nervoso. A livello tecnico la Roma è superiore, ma potrebbe diventare una battaglia. Se per Zaniolo non è una bocciatura ci va molto vicino: se non giochi le partite fondamentali della stagione è chiaro che non sei centrale nel progetto. Dopo il match di stasera, Nicolò dovrà affrontare il suo futuro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “In un momento particolare come questo, anche un avversario inferiore come il Bodo, che però non hai mai battuto, diventa importante. Non è la partita della vita, ma è fondamentale andare avanti. Rimane una partita complicata, e io spero che la Roma abbia la lucidità che serve per vincere una partita del genere… Zaniolo in panchina? Non è una bocciatura per lui: è tornato bene con la Salernitana. La formazione che metterà in campo Mourinho è solo quella che gli dà più affidabilità, ma ci sarà spazio anche per lui…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Roma-Bodo è una partita fondamentale. Se vinci come penso, è una tappa importante. Se perdi e non passi, è fondamentale per il giudizio sulla stagione della Roma. Ma non voglio nemmeno prenderla in considerazione, ok che la Roma non ha mai battuto il Bodo, ma con 65mila tifosi e con la migliore formazione, non puoi non passare il turno. L’occasione è buona. La Conference è una coppa che sembra non interessare a nessuno, ma se arrivi alla fine e la vinci, è un titulo eh…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!