Solbakken, sei da Roma? Mou lo teme, Pinto lo studia

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Roma-Bodo/Glimt sarà anche l’occasione per vedere all’opera il giovane Ola Solbakken, l’esterno offensivo norvegese che andrà a comporre il tridente offensivo schierato da Knutsen per la gara di stasera insieme a Espejord e Pellegrino.

Non è una novità che il biondo 23enne sia finito nei radar di Tiago Pinto: Solbakken si libererà a zero dal Bodo il prossimo dicembre e la Roma potrebbe acquistarlo in estate con una cifra molto contenuta (si parla di circa 1-2 milioni di euro).

Il giocatore è stato proposto più volte da un intermediario, con la Roma che si è detta interessata all’affare. Il calciatore ha impressionato nei due match giocatori contro i giallorossi nel girone di Conference, dimostrando grande atletismo e buona tecnica. Anche Mou ne è rimasto favorevolmente colpito.

Si tratterebbe comunque di una scommessa, e per questo la Roma non vuole spendere cifre assurde, né per il suo acquisto né per il suo ingaggio. E se da una parte il calciatore ha già dato la sua preferenza ai giallorossi, i rapporti tesissimi col Bodo non facilitano una trattativa sull’eventuale indennizzo da versare ai norvegesi.

Stasera comunque Solbakken sarà un osservato speciale: l’attaccante di piede mancino agirà dalla parte di Zalewski e Ibanez e sarà forse l’avversario più temibile da cui guardarsi. Pinto lo osserverà dagli spalti dell’Olimpico. Solo più in là deciderà se affondare il piede sull’acceleratore e portarlo alla corte di Mou in vista del prossimo campionato.

Giallorossi.net – G. Pinoli