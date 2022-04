AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 14 aprile 2022:

Ore 11:25 – RIISE: “STASERA TIFO ROMA, NON HO DUBBI” – “Dubbi sul chi tifare stasera? E perché? Io ovviamente tiferò Roma. Occupa un posto importante nel mio cuore, come città e come club“. Lo ha detto John Arne Riise ai microfoni di Leggo. “Amo la città e amo i romani, è qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Norvegia. Sono stato a Roma tre anni e a volte rimpiango di essermene andato. Ancora più che a Liverpool a Roma vivono per il calcio”.

Ore 10:10 – DAN E RYAN FRIEDKIN STASERA ALL’OLIMPICO – Il presidente giallorosso Dan Friedkin e suo figlio Ryan sono attesi questa sera all’Olimpico per sostenere la squadra contro il Bodo. Saranno in tribuna, pronti ad assistere al match insieme agli altri 65mila tifosi giallorossi che riempiranno lo stadio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – SOLBAKKEN OSSERVATO SPECIALE ALL’OLIMPICO – Ola Solbakken sarà l’osservato speciale della partita di questa sera. Mourinho lo apprezza e lo considera un giocatore da tenere in considerazione, mentre Tiago Pinto lo osserva in attesa di puntare al suo acquisto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – TOTTI: “IL MIO ULTIMO ANNO NEMMENO AL PEGGIOR NEMICO” – Il Capitano giallorosso Francesco Totti ha parlato alla Gazzetta dello Sport tornando sul suo addio al calcio giocato: “Capisco Ibra e quello che prova. Rimpianti? Ogni volta che vedi rotolare un pallone. Il mio ultimo anno non lo auguro al mio peggior nemico“. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI TOTTI

