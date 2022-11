“ON AIR!” – CIARDI: “Zaniolo oggi faticherebbe a essere titolare nella Fiorentina”, CORSI: “Mou sta tirando la corda, non so come finirà”, PUGLIESE: “Karsdorp alla Juve sta perdendo consensi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Credo che non ci sia questo grande feeling tra Pinto e Mourinho, ma quasi tutti gli allenatori non lo hanno con i propri ds, che devono fare gli interessi della società. La definizione di “mercatino” però è stata pesante, una delle più offensive verso la società, Friedkin deve essere molto paziente perchè un altro avrebbe fatto un comunicato per mandarlo via. Io presidente non lo avrei accettato il termine “mercatino”. Mou sta tirando la corda, lo ha sempre fatto, anche con chi aveva i soldi per davvero. Non so come andrà a finire…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport scrive che Mou avrebbe voluto un difensore invece di Solbakken, ma mi sembra una cosa un po’ tirata, quello è un affare nato a luglio che si materializza a gennaio. Mercatino? Secondo me non era offensivo come termine, a lui è venuta questa espressione perchè la Roma ha speso solo 7 milioni, era una semplice considerazione. Non vuole offendere Friedkin, vuole stimolarlo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ esagerato dire che Zaniolo oggi faticherebbe a giocare titolare con la Fiorentina, perchè dovrebbe togliere il posto a uno tra Ikoné e Kouame? Uno che ha fatto un gol col Verona a porta vuota… C’è gente che dice che la Roma dovrebbe rinnovargli il contratto a 4 milioni l’anno perchè sennò lo perdi a parametro zero, quando il Milan ha fatto lo stesso con Donnarumma e Calhanoglu…I giocatori della Roma sembrano tornati a essere quelli che due anni con Fonseca avevano staccato la spina, sono sempre loro, e l’allenatore non sapeva dove sbattere la testa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Una settimana di Mondiale già mi ha stancato, la qualità sta scendendo. La partita di oggi? Non mi aspetto nulla. Zaniolo, Mancini, Belotti e Pellegrini devono avere qualche acciacco, non si sono mai visti in queste due amichevoli, giustamente il mister non li rischia…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Per Mourinho non esiste più Karsdorp, non lo considera più un giocatore della Roma. Dybala? Mi sembra contento anche se non ha ancora giocato. Lui ci teneva a partecipare all’ultimo Mondiale di Messi…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Karsdorp alla Juve? Non penso, lo vogliono in prestito secco e la Roma non vuole regalarlo a una concorrente diretta. E’ un’ipotesi che sta perdendo consenso. Karsdorp se andrà via, andrà all’estero in prestito con obbligo condizionato abbastanza semplice che permetta alla Roma di incassare soldi a giugno. Mettere Karsdorp fuori rosa? Pinto la pensa in un modo, Mou in un’altra. Il gm vede anche gli interessi del club, il terzino è un capitale della società e l’interesse del club è massimizzare la sua cessione…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ad avere la visione di calcio di Mourinho ci vuole poco, nel senso che lui vuole i giocatori migliori possibile per poter vincere. E che gli vuoi dire: è chiaro che così non sbagli mai. Quando ricopri un altro ruolo come quello di Pinto, devi cercare di trovare un e equilibrio tra quello che potresti fare e quello che vuoi fare. E’ chiaro che prendendo Mou, tu questo punto di equilibrio lo hai spostato, ti sei preso la responsabilità di spostarlo e questa responsabilità poi la devi rispettare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il discorso su Dybala è abbastanza particolare. Mi chiedo perchè non gioca, ma a me l’unica cosa che interessa è che stia bene e Scaloni penso che non lo faccia giocare solo per scelta tecnica. Il ruolo di vice Messi è una cosa molto bella, puoi dire che nella Roma gioca il vice Messi… La partita di oggi? E’ triste che stiamo qui a pensare che si possa prendere la sveglia, c’è davvero poca fiducia in questa squadra. Ripeto: per me la cosa importante è che nessuno si faccia male…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se la Roma recupera Dybala per il 2023 già fa un passo avanti. In più bisogna ritrovare la fiducia degli attaccanti, in particolare di Abraham. Tammy deve trovare il modo di tornare protagonista, come lo è stato l’anno scorso. Karsdorp? Il gesto è stato eclatante, complicato ricucire il rapporto con Mourinho…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Andare in Giappone in così poco tempo è fisicamente pesante, c’è il fuso orario. La Roma ha fatto anche bene a fare questa gita per valutare alcuni giocatori che non abbiamo visto in campionato. La lontananza dall’Italia potrebbe chiarire le idee della società e dei calciatori…”

