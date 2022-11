Roma sparita dal Mondiale: tutti i giallorossi in panchina

NOTIZIE AS ROMA – La Roma sparisce dal Mondiale. Tutti e quattro i calciatori giallorossi impegnati in Qatar stanno vivendo una prima parte della competizione da semplici spettatori.

Era partita diversamente per Zalewski, schierato titolare alla prima della Polonia, ma il ct Czesław Michniewicz non è sembrato troppo contento della sua prestazione contro il Messico e lo ha lasciato negli spogliatoi all’intervallo. Alla seconda partita contro l’Arabia Saudita, vinta 2 a 0, l’allenatore polacco lo ha spedito in panchina senza dargli nemmeno spazio a gara in corso.

Non è andata meglio a Vina, che non sembra più essere un titolare con l’Uruguay: per il terzino solo una manciata di minuti nel finale della partita pareggiata 0 a 0 contro la Corea del Sud. Oggi il giallorosso spera in qualcosa di più nella seconda giornata del girone H contro il Portogallo.

E qui passiamo all’altro giallorosso, il portiere Rui Patricio: per l’estremo difensore romanista un Mondiale da secondo alle spalle di Diogo Costa, giovane portiere del Porto. Molto improbabile che la gerarchia venga sovvertita, salvo infortuni o squalifiche.

Chiusura su Paulo Dybala, il romanista più atteso di questi Mondiali: per la Joya solo panchine con l’Argentina, con Scaloni che non lo ha ancora mai utilizzato.

Per l’ex difensore della Lazio, Dybala è l’alternativa a Leo Messi, e questo significa che difficilmente ci sarà tanto spazio per il giallorosso. Che però è apparso ugualmente molto sorridente e particolarmente euforico ai gol dei compagni nella vittoria sul Messico.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero