“ON AIR!” – PRUZZO: “La Roma vincerà di misura”, FOCOLARI: “Continuerà la sua cavalcata”, ROSSI: “Se cominciano a girare Dybala e Lukaku ci divertiamo”, CASANO: “Il belga mi sembra meno affamato”

David Rossi (Rete Sport): “Paradossalmente i giocatori che stanno rendendo meno adesso sono Dybala e Lukaku. Se cominciano a girare anche loro, ci divertiamo… La partita di stasera? Mi preoccupa tanto Zapata, la Roma non è perfetta in difesa e il colombiano è uno che sente l’odore di certe cose…”

Vincent Candela (Rete Sport): “ll Torino ha la terza difesa della Serie A, stasera servirà pazienza. Ogni partita tatticamente è diversa, De Rossi lo sa. Sono curioso vedere che partita farà, bisognerà chiamarli un po’ fuori per trovare degli spazi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Paredes? Mourinho si preoccupava di come difendeva, De Rossi di come attacca. Questa è la differenza: uno giocava per nascondere i difetti, l’altro per essere propositivo. E’ ovvio che se due o tre giocatori cominciano a rendere di più e meglio, tutta la squadra ne risente positivamente…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Da domani inizia un campionato a tre, dobbiamo fare i conti con Atalanta e Bologna. Ieri ho tifato come un pazzo per il Milan, gliel’hanno rubata perchè quel rigore contro non glielo avrei mai fischiato… Comunque l’avversaria peggiore non è l’Atalanta, ma il Bologna: vincendo oggi possiamo avvicinarci parecchio ai bergamaschi, più difficile farlo con gli emiliani. Chi gioca tra Azmoun o Lukaku? Ma che film è? Ma De Rossi a Lukaku, anche con la febbre a 42, lo fa giocare comunque…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Lukaku lo vedo con una fame e una testa diversa rispetto ai primi mesi qui alla Roma. Non lo fa con cattiveria, ma mi sembra un giocatore meno affamato. Lui a inizio stagione voleva dimostrare al mondo di non essere un reietto, ma poi, riportatosi al suo livello, tra uno scadimento di forma e le difficoltà della squadra, si è un po’ seduto al livello degli altri e lo vedo giocare col risparmio energetico. Non lotta su tutti i palloni come dovrebbe fare. A meno che i difensori avversari non siano diventati improvvisamente tutti fenomeni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io a Lukaku non rinuncio mai, mi dà presenza fisica, mi dà assist, mi dà peso in area di rigore… De Zerbi? Chi lo conosce ne parla in maniera straordinaria. Io sarà stato sfortunato, ma quando ho visto giocare il Brighton l’ho visto giocare sempre male. Poi in Inghilterra ha ottenuto grandi risultati, perchè è riuscito a portarlo in Europa League battendo anche dei carrarmati inglesi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera è molto importante. Il Torino non mi sembra sta gran cosa, e se la Roma dovesse vincere proseguirebbe la corsa alla Champions. L’Atalanta non meritando ha pareggiato col Milan e sembra essere la più seria concorrente per il quarto posto. Il Bologna? Noi continuiamo a far finta che non c’è, ma io sono convinto che, per quanto allenato bene, non ce la può fare a reggere perchè i giocatori alla fine sono quelli…

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma penso che possa vincere di misura…partita difficile, ma il Toro quando deve fare il salto di qualità quasi sempre viene ricacciato indietro. Ha giocato molto bene il primo tempo con la Lazio, ma alla fine ha perso. E penso che succederà anche stasera, perchè la Roma è in un momento buono, non eccezionale, ma buono. E riesce a gestire i momenti e i tempi di difficoltà, e ha raggiunto una certa autostima e uno o due gol all’Olimpico li trova sicuramente nonostante lì davanti i due punti di riferimento non sono nella forma migliore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io la Roma la vedo in un momento di grazia, e ha la fortuna di affrontare una squadra che ha giocato anche lei una partita infrasettimanale, e dunque l’effetto coppa non dovrebbe esserci. Io penso che la Roma continuerà la sua cavalcata, perchè con De Rossi sulla panchina, quello che ha fatto è una vera e propria cavalcata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma-Torino è una partita difficile da interpretare, bisognerà vedere se la Roma recupererà le energie mentali dopo la vittoria in Coppa e se il Torino si riprenderà dal ko interno contro la Lazio. Si giocherà molto sulla testa dei giocatori, è una partita complicata per tutte e due. La Roma deve dimenticare l’adrenalina della vittoria contro il Feyenoord, quello che ha detto De Rossi è giusto, il suo comportamento mi sembra sempre corretto…”

