Roma, ingrana la quinta

AS ROMA NEWS – Dopo la giusta euforia per la vittoria in Coppa, la Roma deve mettere da parte gli entusiasmi e concentrarsi al 100% sul campionato e sulla lunga corsa che durerà fino a fine maggio per il tanto agognato posto in Champions. Una lotta durissima visto che Atalanta e Bologna non sembrano intenzionate a fare sconti.

La squadra di Thiago Motta è la rivelazione del campionato: trascinata da uno strepitoso Zirkzee e da un collettivo che gioca a meraviglia, i rossoblù non sbagliano più un colpo e ora si trovano a più sette sulla Roma. L‘Atalanta sta vivendo un momento fortunato, e ieri è riuscita a portarsi a casa un punto pesante da San Siro, soffrendo non poco contro il Milan.

Ecco perchè la Roma non può permettersi di pagare il conto delle fatiche in Europa e deve continuare a pedalare forte. Non sarà però semplice battere il Torino, squadra fisica e tosta, dopo i 120 minuti più rigori giocati giovedì scorso con il Feyenoord. De Rossi è costretto al turnover per evitare alla squadra di risentire troppo della stanchezza accumulata in questi giorni.

Attesi quattro, forse addirittura cinque cambi di formazione tra difesa, centrocampo e attacco. L’importante sarà non stravolgere l’assetto della squadra e lasciare inalterato l’equilibrio del consolidato 4-3-3. Non sarà facile riuscire a trovare energie per giocare ad alto livello tutti e novanta i minuti di partita, compito che non è ancora riuscito alla squadra e traguardo che si è prefissato mister De Rossi nel prossimo futuro.

Stasera contro i granata sarà importante capitalizzare al massimo le occasioni che la Roma riuscirà a crearsi nei momenti migliori della sua partita. Ci sarà da lottare per portarsi a casa i tre punti e la quinta vittoria in campionato sotto la gestione De Rossi. Servirà l’aiuto di tutti, anche e soprattutto dei cambi dalla panchina, tornata a essere decisamente ricca di soluzioni dopo il recupero di alcuni giocatori chiave, specie in difesa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini