“ON AIR!” – FOCOLARI: “La Roma non può fare male al Napoli”, SPARTÁ: “Fossi in loro mi preoccuperei di Abraham”, CORSI: “Bellissima trappola per gli azzurri”, PIACENTINI: “Se puntiamo al quarto posto, arriviamo sesti…”

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Affrontiamo una squadra che gioca a meraviglia ed è favorita. Ma se c’è un allenatore che te la può preparare al meglio questo tipo di partita, anche a livello ambientale, è Josè Mourinho. Il Napoli troverà veramente tante difficoltà domenica, anche io sarei preoccupato ad andare a giocare contro un Tammy Abraham che non segna più dopo la splendida stagione scorsa… Belotti? A me non mi è affatto dispiaciuto nemmeno contro la Samp, lui è andato a rincorrere un avversario pur di non farlo crossare, ha una voglia pazzesca e disperde tante energie, ma sta ritrovando la forma migliore…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Su Roma-Napoli c’è poco da dire. Penso che sia una bellissima trappola per il Napoli. Loro giocano benissimo, con passaggi fitti e voloci, la Roma non ha tantissimi mezzi a centrocampo per fare un gioco simile, ma può dotarsi di una blindatura della difesa, e poi avere Zaniolo e Abraham che sono capaci di rivoltare la situazione. E’ una classica partita da squadra che attacca 90 minuti, e l’altra che aspetta e risponde. La Roma non deve assolutamente fare il Napoli, con Mou non penso ci sia questo pericolo…”

David Rossi (Rete Sport): “Tre giorni alla partita, significativa per il cammino di entrambe le squadre. La Roma vuole provare a ritagliarsi un ruolo nuovo in questa serie A, vuole provare a combattere per i posti che contano veramente. Qualificarsi o no per la Champions fa tutta la differenza del mondo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Avere 60-70-80 milioni della Champions fa la differenza, non solo sulla possibilità di rinforzare la squadra, ma anche per evitare che venga indebolita… La partita di domenica può cambiare le tue ambizioni. Rudi Garcia aveva delle sue intuizioni, con dichiarazioni anche roboanti. Una sua frase mi colpì all’epoca: “Per arrivare terzi bisogna puntare ad arrivare primi”, che può sembrare una banalità ma è una grande verità. Se quest’anno punti ad arrivare quarto, arrivi sesto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I giocatori del Napoli ti fanno venire il mal di testa, dovresti avere la forza di andarli a prendere come ha fatto la Fiorentina. La Roma deve provare a mettergli paura, a metterli in difficoltà, il Napoli ha nella difesa il suo punto debole. Zaniolo nell’uno contro uno può essere una opzione, cercare di andare a scomodare Jesus che è uno che non ti dà sicurezze totali. Serve il giusto equilibrio nel difendersi e attaccare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non può far male al Napoli, ma può anche vincere la partita senza far male. Dipende dal Napoli, che è una squadra pazzesca, ma in difesa ha Juan Jesus, Kim che sta facendo bene ma che giocava in Turchia, e Mario Rui…ha una difesa che può essere perforata. La Roma non ha però un gioco che può far male al Napoli, può reggere la partita e poi colpire al momento giusto se ci riesce. Bisogna poi capire chi giocherò: ci sono tanti ballottaggi, non sappiamo se giocherà Zaniolo, Belotti o Abraham, non sappiamo chi giocherà a centrocampo tra Camara e Matic e chi saranno gli esterni sulle fasce. Sono tutti dubbi che solo Mourinho sa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Penso che si giocherà molto sull’asse di Kvaratskhelia, in questo momento è il calciatore più decisivo del campionato. Non è però l’unica arma del Napoli, che ha tante individualità: se uno tappa lì magari ti spinta Raspadori, Osimhen, Zielinski o Lozano…ma penso che si giocherà molto sul georgiano. La Roma ha le armi per mettere in difficoltà il Napoli, che però mi sembra difficile da arginare. Non so come se la giocherà Mou sulla sua destra, è un aspetto interessante. Devono provare a limitare Kvaratskhelia, Zalewski non ha attitudini difensive, Mancini dovrà dargli una mano, ma se ti punta rischi di fare danni, di prendere cartellini…è difficile preparare una partita contro il Napoli in questo momento…”

