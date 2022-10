ROMA-NAPOLI: arbitra Irrati, Di Paolo al VAR

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro di Roma-Napoli, match in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45 e valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Tolfo, mentre il IV Uomo sarà Manganiello. Il VAR sarà presieduto da Di Paolo, mentre l’AVAR sarà Passeri.

Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato:

SALERNITANA – SPEZIA Sabato 22/10 h. 15.00

CHIFFI

GIALLATINI – CARBONE

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – MONZA Sabato 22/10 h. 18.00

MARINELLI

ZINGARELLI – PALERMO

IV: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: MONDIN

FIORENTINA – INTER Sabato 22/10 h. 20.45

VALERI

PRETI – DI IORIO

IV: SERRA

VAR: MARIANI

AVAR: COSTANZO

UDINESE – TORINO h. 12.30

MARCHETTI

MARGANI – VECCHI

IV: COSSO

VAR: LA PENNA

AVAR: DI MARTINO

BOLOGNA – LECCE h. 15.00

SOZZA

TEGONI – BRESMES

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

ABISSO

DI GIOIA – DEI GIUDICI

IV: ORSATO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

IRRATI

LO CICERO – TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PASSERI

CREMONESE – SAMPDORIA Lunedì 24/10 h. 18.30

MARESCA

PERROTTI – GARZELLI

IV: MIELE G.

VAR: FOURNEAU

AVAR: COLAROSSI

SASSUOLO – H. VERONA Lunedì 24/10 h. 20.45

SANTORO

ROSSI C. – POLITI

IV: PATERNA

VAR: PICCININI

AVAR: VIVENZI