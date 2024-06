“ON AIR!” – PIACENTINI: “Con Hummels fai un salto di qualità”, PRUZZO: “Un anno di contratto sarebbe pure troppo”, TORRI: “Bove è sul mercato inglese, la Roma lo valuta 18 milioni”, FERRAZZA: “Calafiori? Per me il rimpianto vero è Barella”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono arrivate delle conferme sul nome di Hummels, che ha giocato la finale di Champions e ha fatto una grande stagione. Lui dalle notizie che abbiamo non ha rifiutato l’ipotesi Roma… Se il giochino è: fuori Smalling e dentro Hummels, che ha un anno in più ma è più sano e fino a due settimane fa giocava la finale di Champions, secondo me la Roma farebbe un salto di qualità… Offerte per Mancini? Per ora non c’è nessun sentore, ma se arriva qualcuno che ti offre 35-40 milioni, penso che sia doveroso prenderla il considerazione… La Roma per prendere il centravanti deve sistemare Abraham. Su Belotti ci sono conferme dell’interesse di Como e Parma, ma lui preferirebbe restare alla Fiorentina…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Visti i nomi che stanno uscendo, Chiesa, Morata, Hummels, non mi sembra proprio un progetto giovani… Abraham in vendita a 30 milioni? Ma in base a cosa dovrebbe valere quella cifra…se lui vale 30, Scamacca quanto può valere? Abraham ha fatto male l’anno prima, e poi si è fatto male quello dopo, purtroppo questa è la realtà. Il tesoretto oggi lo puoi fare con Abraham e con Zalewski. E con uno di questi quattro: Cristante, Mancini, Pellegrini e Bove… Quanto può valere Bove? Io penso 16-18 milioni…è un giovane che ha giocato una semifinale di Europa League, facendo anche gol…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Cosa pensa De Rossi di Abraham? L’attaccante è in vendita… Friedkin? Loro continuano a dire che non vendono la Roma, che non vogliono disimpegnarsi. Hanno mandato ai media un dispaccio chiaro dall’ufficio stampa del club diviso in punti numerici. Quella è la comunicazione della proprietà, che invece di fare una conferenza stampa la filtra e la invia attraverso l’ufficio stampa. Loro dicono: non vendiamo, faremo un mercato con determinate caratteristiche, puntiamo su questo gruppo di lavoro e vogliamo portare la Roma in alto. Poi se alla fine di questo mercato mi riportano Renato Sanches in prestito e comprano solo Buba Sangaré, io non è che contesto qua in radio, vado direttamente lì…però prima vediamo che succede…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Nonostante gli investimenti fatti in questi anni, le scelte fatte da questa proprietà, da Tiago Pinto al calciomercato fino all’allenatore, non hanno portato grandi frutti. La Roma non è stata risanata ed è ancora sotto il settlement agreement. Se anche quest’anno non dovessi arrivare tra le prime quattro sarei ancora più arrabbiato perchè dico: “Cavolo, stai spendendo i soldi per prendere l’Everton…ma se non sei capace a gestirne uno di club, e ne prendi due?“…e non parlo economicamente, ma come gestione pratica, di conoscenza di quello che devi fare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La stampa ha scritto di un’Italia favolosa, ma non capisco perchè…la partita non si poteva guardare, poi magari la prossima la vinceranno…Pellegrini è cascato un’altra volta per terra…io quando l’ho visto cadere ho detto: “Povero figlio…“. Tuto questo decantare l’Italia è qualcosa di clamoroso, ho letto dei voti incredibili… Hummels? 36 anni a dicembre…ormai siamo un cimitero degli anziani. Però tra lui e Smalling mi prendo il tedesco, ha avuto una carriera straordinaria, ha molto rallentato rispetto a quello che era prima, ma rallentato nella Roma significa essere il capitano… Ma qual è la strategia? La Roma sta per prendere un ragazzino di 17 anni a 1,5 milioni. Quando il Real prende ragazzini il paga 60 milioni, questo costa un milione e mezzo…speriamo bene…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Italia-Albania è stata una partita oscena, inguardabile, e se non fosse stato sabato sera molti si sarebbero addormentati alle nove e mezza…Però bravi i nostri ragazzi, che si sono autogestiti. Perchè giocare senza allenatore non è facile per niente…Il livello è bassissimo, l’Albania non ha mai giocato, a parte quel gol regalato non ha fatto nulla. Pellegrini nei tre davanti per me non rende e perde tantissimo…”

Francesca Ferrazza (Rete Sport): “Tutti parlano di Calafiori come grande rimpianto della Roma, ma per me è Barella. Se pensiamo che poteva diventare un nostro giocatore quell’estate là…con lui sarebbe davvero cambiato il centrocampo della Roma…

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Bove da quello che so è sul mercato inglese, la valutazione che ne fa la Roma è sui 18 milioni. Magari con quei soldi ci puoi comprare il centrocampista box to box che ti serve… Ghisolfi, che ha tanto da lavorare, è sempre controllato dal grande capo greco…leggo che il ceo di una società è presente in tutte le trattative…bah…io una cosa del genere non l’ho mai sentita. Il grande capo vuole controllare tutto…Qua ancora non è stato ufficializzato il contratto di De Rossi: sarò io che sono ansioso… Shomurodov? So che il Cagliari è pronto a riscattarlo, ma con uno sconto sui 9 milioni pattuiti per il suo acquisto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Calafiori aveva una classe e una forza tale da farlo spiccare in Primavera, e avresti dovuto pensare che sarebbe tornato quello di prima. La Roma non ha avuto questa lungimiranza, come non ce l’hanno tante dirigenze che devono fare certe scelte per delle squadre importanti e non hanno la forza di aspettare. Poi qualcuno darà la colpa a Pinto, qualcuno a Mourinho…io però non me li ricordo tutti questi editoriali sdegnati quando la Roma decise di vendere Calafiori. L’ultima immagine che abbiamo di Calafiori è la partita col Bodo, dove non fu di certo tutta colpa sua…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Hummels come rinforzo di esperienza? Sì, io lo prenderei. L’Hummels che ho visto giocare in Champions mi sembra ancora fortissimo, e capace addirittura di fare gol. Certo ha 35 anni, lo devi considerare per una o massimo due stagioni. E’ un giocatore di sicuro rendimento e di grande esperienza. Cedere Smalling però non sarà facile…Lui in Arabia Saudita? Bisogna vedere se ci vuole andare…Visto il rendimento dell’ultimo, il cambio Smalling-Hummels ti farebbe andare meglio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Hummels? Il nuovo corso mi sembrava indirizzato verso un’altra strada, con dei giovani di talento con cui fare un progetto. E poi ti ritrovi a ragionare su 35enni… Un anno sarebbe il limite massimo per capire, se poi a dicembre ti accorgi che può giocare altri due anni, e allora è diverso. Io però il cambio con Smalling lo farei, e Hummels andrebbe bene. Però con un anno di contratto, che mi sembra già troppo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Hummels è un calciatore di grande temperamento, è uno di cucire tutta la fase difensiva. Smalling mi è sempre piaciuto, mi sono sempre chiesto come mai il Manchester United lo ha dato via per puntare su Meguire. Però ha questi continui problemi fisici. Sono calciatori come Matic che hanno un bagaglio enorme in una realtà totalmente diversa. Perchè la Serie A è completamente diversa, con tanti elementi positivi sotto certi punti di vista…”

