“ON AIR!” – ROSSI: “Senza Champions il cambiamento sarà radicale”, CORSI: “Mourinho e i tifosi non si meritano questa squadra”, CIARDI: “La Coppa Italia va onorata”, FOCOLARI: “Stasera non si può non vincere”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore.

David Rossi (Rete Sport): “Quello che sta succedendo a gennaio è angolare per quello che succederà a giugno tra calciatori in prestito, altri con la clausola, altri in scadenza come allenatore e ds. Occhio che se la Roma non arriverà in Champions, ci sarà un cambiamento radicale…Già basterebbe dire che Lukaku al 99% non giocherà nella Roma l’anno prossimo. La gente spero si rassegnerà prima o poi al fatto che la Roma non rinnoverà il contratto a Mourinho, e non so se Lukaku resterà senza lui. E Dybala siamo sicuri che senza Mourinho resterà alla Roma? Con l’aggravante che ancora non si sa chi sarà il prossimo ds…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi resterà sicuro l’anno prossimo? Mancini, Cristante, Llorente, Ndicka, Paredes…Pellegrini? La mano su fuoco non ce la metto, se andasse via non sarei stupito. Bove? Se bisogna finanziare gli stipendi top con le cessioni, lui e Zalewski sono quelli con cui puoi fare cassa. I grandi punti interrogativi sono Dybala e Lukaku. Belotti? Io uno così me lo tengo sempre… Chi prenderei tra Palladino, Italiano o Pioli per la panchina del prossimo anno? Tra questi tre, mi cascasse la lingua, prenderei Italiano. Pioli mi sembra uno dei più grandi sopravvalutati della storia. A Pioli se gli dai il Cagliari, secondo me non fa meglio di Ranieri…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Questa Roma può arrivare quarta o quinta, e andare avanti nelle coppe. Non sono esageratamente ottimista, ma se domenica dovessimo battere l’Atalanta le cose potrebbero cambiare. L’anno prossimo serviranno un portiere, un centrale, un terzino sinistro e un centrocampista. Io per esempio mi comprerei Makoumbou e Mancosu del Cagliari, pensate quanto sono scemo…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Spinazzola andasse via a parametro zero, e decidessi di vendere Zalewski, perchè devi prendere un terzino sinistro titolare, allora compra un mancino e alle sue spalle metti Oliveras della Primavera, come fanno tante squadre per crescere i giovani, se questa è la tua progettualità… Magari questo tipo di coppia rende di più di due terzini che insieme non fanno un gol manco con le mani…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Coppa Italia va onorata, è un trofeo, e di quelli alla fine ci si ricorda. Io alla tanto vituperata Coppa Italia sono ancora affezionato, dal 2009 l’hanno vinta tutte tranne la Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo i nomi degli allenatori contattati dalla Roma, dall’immancabile Italiano a Xabi Alonso… Pensate che Alonso ha voluto Xakha, il centrocampista che voleva Mourinho fin da tre anni fa, e che è diventato uno dei punti fermi del Bayer Leverkusen…ecco perchè bisogna chiedere le dimissioni di Pinto. Non abbiamo ancora il centrale, e non ti puoi presentare con una difesa fatta di giocatori che non fanno i difensori. Mourinho con la Roma c’entra poco: non solo la squadra non è fortissima, e in più non ha nemmeno i numeri legali per entrare in campo. E’ una squadra che Mourinho e i tifosi della Roma non si meritano…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Nella probabile formazione per la partita di stasera ho messo Belotti con Lukaku, mi sorprenderei se vedessi Dybala titolare. Mi immagino una staffetta. La Roma deve chiudere subito la partita, anche perchè nella Cremonese sembra che non giocheranno tutti i titolari…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Celik, Cristante e Llorente? Stasera contro una squadra di categoria inferiore…io ho visto Palermo-Cremonese, e i lombardi giocano un bel calcio, ma pariamo di una squadra di Serie B che cerca di tornare in A. Non è una squadra che può mettere in difficoltà la Roma, anche se giocherà con quella difesa lì. Non penso che ci sarà partita…ma come fai a non vincere…è successo l’altro anno, ma quando mai succede per due anni consecutivi…”

