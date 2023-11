“ON AIR!” – PRUZZO: “Pareggio annunciatissimo”, CARINA: “Mou e Sarri felici, sono senza parole”, LO MONACO: “La vera Roma non si è ancora vista, mi prendo il punto”, CASANO: “Ma i Friedkin saranno contenti?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tanti si chiedono come mai non arrivano abbastanza palloni a Dybala e Lukaku…beh basta guardare la formazione. Pellegrini è l’unico che può fare da raccordo, gli altri pensano solo alla distruzione del gioco avversario. Bove migliore in campo, e bisogna farsi una domanda. I giocatori ieri si sono impegnati, non c’è nulla da rimproverare. Sanches è entrato in campo che pareva mio nonno, fisicamente non sta bene e si vede. Dybala ha paura, Lukaku è stanco morto, anche se di palloni gliene arrivano pochi. A metà secondo tempo si poteva fare qualcosa di più contro la difesa ridicola della Lazio. Smalling è andato, e se si fa qualcuno male siamo costretti a perdere Cristante a centrocampo. La Lazio in questo momento ha la squadra migliore come quantità, la Roma non ha ricambi, chi entra in campo si vede che sta male…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io ho visto Spinazzola che ci ha provato una ventina di minuti, poi è scomparso. Nel secondo tempo la Lazio non spingeva più su quella fascia, e dovevi essere tu a fare qualcosa in più. Secondo me El Shaarawy da quella parte lo potevi e dovevi mettere. E poi se Dybala non sta bene, non è un reato toglierlo. Azmoun sembrava avercene di più. Se la Roma ci avesse provato di più nel secondo tempo, secondo me poteva vincere. E invece ci siamo accontentati di non perderla…”

David Rossi (Rete Sport): “Io ho visto Sarri e Mourinho contenti del pareggio. Era più la paura di perderlo…A me preoccupa che il Milan sia ancora terzo nonostante abbia fatto un punto nelle ultime quattro partite, e ha ancora un vantaggio sostanzioso e sostanziale. Non c’è trippa per gatti. La condanna di ieri è che mentre si giocava quel popò di derby della capitale, dall’altra parte c’era Chelsea-Manchester City 4 a 4…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Io non sono contento del punto. C’è stata paura in campo, poche occasioni. Il punto non può farti felice, le altre avevano perso ed era il momento di recuperare. Per me sono due punti persi. Bisogna provare a cambiare qualcosa tatticamente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma avesse perso ieri, dopo il ko di Praga, ste due settimane le avremmo passate a parlare di Mourinho sì o Mourinho no…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Mediocrità da entrambe le parti, è un evidente il ridimensionamento del calcio romano. Se ieri avessi vinto, stavi dentro al quarto posto e avevi affossato la Lazio… C’è chi ritiene di poter essere abbastanza soddisfatti della Roma e che più di questo non si può fare di più, e chi invece non è contenta dei 18 punti in campionato. Ma secondo voi Friedkin è contento di avere 18 punti dopo 12 partite?… Io guardo chi ci sta sopra, e non chi è storicamente e strutturalmente è inferiore a te. Io ambisco ad accorciare il gap lì. L’ambizione è non avere ogni anno 50 punti dalla prima, se voi siete contenti di questo, io no…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io non sono contento del gioco della Roma, e ieri non mi sono divertito. I nuovi non funzionano: Kristensen, Aouar, Sanches stanno sempre in panchina. I campioni non hanno funzionato: Dybala e Lukkau sono un paio di partite che non girano. Stiamo a tre punti dal quarto posto, ma davanti abbiamo altre tre squadre. I pro? La Lazio doveva vincere più di noi, aveva due giorni di riposo in più, ma sta ancora dietro di noi. La Roma ha giocato complessivamente meglio. Siamo in corsa per tutti gli obiettivi, e potremo vedere un’altra Roma con Smalling, Spinazzola e Pellegrini in campo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Lazio sta due punti indietro, ma ha già incontrato tutte le big, e ora tutte queste le dobbiamo incontrare noi. E voi dite che questa Roma le vince quelle partite? La squadra ha retto nonostante i due giorni di riposo in meno? Ma giovedì la Roma non ha giocato.. Noi siamo attaccati al punticino, al fatto che siamo ancora a tre punti dalla Champions, ma io voglio vedere di più…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “Azmoun me lo aspettavo un po’ meglio in quei dieci minuti, secondo me anche lui ha sentito troppo la partita. Come si può migliorare? Con un Dybala vero, e poi c’è il tema Smalling che secondo me durante questa sosta ci perseguiterà. E’ un fatto inquietante quello che stiamo vedendo, e il fatto che Mourinho quando parla di giocatori da recuperare non annovera Smalling è grave. Ha appena rinnovato il contratto, su di lui ci si contava, e invece adesso è un disperso…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io penso che Dybala sia il grande tema della Roma, la sua stagione non è ancora iniziata. Quello visto ieri è molto lontano dal vero Dybala, e io spero di rivederlo presto al 100% in questa squadra, perchè sennò di che stiamo parlando…facciamo giocare Azmoun… Smalling? Secondo me Mourinho si morde costantemente la lingua per non dire cose gravi. Poi un conto è rientrare, un conto è rientrare dopo 4 mesi senza allenamenti. Io temo che la stagione di Smalling sia gravemente compromessa, ed è un danno clamoroso… ”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Mourinho deve fare i conti con una serie di problematiche che gli portano via ora il 20% di un giocatore, ora il 30% di un altro. Adesso non puoi pensare che la Roma possa andare in campo a dominare le partite, perchè non ce la fa. Ieri la Roma ha provato ad alzare la pressione, a giocare nella metà campo avversaria. Si è persa in un paio di situazioni che potevano essere letali. Al netto di questo, tra le due squadre chi mi ha sorpreso di più è la Roma, che ha pressato molto alto. Cosa è mancato? Il giallo a Mancini è discutibile, e lì perdi qualcosa, non puoi più rischiare l’uno contro uno. Nel secondo tempo però ha prevalso sulla Lazio, cosa che non ci si aspettava per via dell’usura dovuta all’impegno di coppa. Il bicchiere è a metà, poi ognuno può decidere se è mezzo pieno o mezzo vuoto. Io la Roma vera non l’ho mai vista: la colonna portante è Smalling, Pellegrini, Sanches, Dybala e Lukaku, e per ora di questi ne hai visto uno solo. Prendiamoci questo punto, proviamo a recuperare i giocatori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il derby non mi è piaciuto neanche un po’. Il primo tempo almeno hanno giocato: primi dieci minuti meglio la Roma, poi 20 minuti di Lazio. Secondo tempo inguardabile. Il pubblico fantastico dell’Olimpico meriterebbe di più…La fotografia è che Rui Patricio ha fatto una parata, Provedel ha chiesto il rimborso del biglietto…Ma ragazzi, non hanno tirato in porta, mai! A pallone si gioca per mandare la palla dentro quella cosa che si chiama rete! La Roma non ha tirato mai, e non capisco come Mourinho possa dire che meritava di vincere. Il risultato di parità è giusto, e non premia, ma penalizza le due squadre…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Più che un derby brutto è stato un derby triste. Il derby romano doveva essere il clou del calcio italiano, ma nel secondo tempo la cosa più interessante è stato il lancio di fumogeni tra la Tribuna Tevere e i distinti sud. Nei primi dieci minuti Marusic ha fatto di tutto per far segnare la Roma, il problema è che Karsdorp non segnerebbe nemmeno nella porta da rugby. Qualsiasi allenatore capiva che Luis Alberto nel secondo tempo non ne aveva più, e che Dybala non era in partita. I due tecnici hanno avuto paura, e nel finale erano tutti felici…Mourinho sembrava che avesse vinto un altro titolo a fine partita. Sono rimasto senza parole. Basta con questa retorica del derby più sentito d’Italia, ma andate a giocare Pisa-Livorno, quello di Genova o Palermo-Catania…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ andata come diceva Roberto Pruzzo: “Meglio due feriti che un morto“. Partita molto deludente, nessuno ha provato a vincerlo, si è avuto più paura di perderlo. Sembrava un derby anni 80, dove tutti puntavano allo 0 a 0. I due allenatori sembravano contenti a fine partita, e questa è la cosa più triste. E’ stato uno spettacolo che non fa onore alle due squadre e che i tifosi non meritavano. Nessuna delle due squadre meritavano di vincere, la Lazo ha avuto le occasioni migliori ma non abbastanza per vincere. E’ stato un derby crepuscolare, ma anche i due allenatori sembrano parlare quando il punto era mezza vittoria, ora è mezza sconfitta. Da due allenatori del loro spessore, mi aspettavo che provassero a vincerlo.–”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Vado controcorrente, a me il derby è piaciuto. Non so che idee avete del derby, ma in passato ne ho visti di molto più brutti. Le due squadre ora sono in difficoltà, ma nel primo tempo si è giocato a calcio e la Lazio ha fatto qualcosa in più. Nel secondo è diventata una battaglia ed è andata meglio la Roma. Ma non ho visto un derby così scadente. Ditemi che differenza c’è stata tra Milan-Juventus 0-1 e il derby di ieri. Sembra che il problema del calcio italiano sia il derby di ieri…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ stato un pareggio annunciatissimo. Non si riusciva a intravedere una partita diversa da quella, c’era troppo paura di perdere. E veramente meglio due feriti che un morto, ed è giusto che i due allenatori siano contenti, avrebbero dovuto gestire due settimane di sosta rischiando di andare in una crisi molto profonda. Non sarà questa partita a riaccenderti l’animo e le prospettive, ma l’hai tenuta lì…In questo momento non sono nelle condizioni di fare due gol e gestirla. Il rischio era troppo grande…”

Redazione Giallorossi.net