“ON AIR!” – ROSSI: “Dybala fuori dopo sei partite, abbiamo già cominciato”, CASANO: “Se Konè non diventa titolare inizio a dubitare di Juric”, LO MONACO: “Speriamo non lo facciano fuori per un pari come De Rossi…”

David Rossi (Rete Sport): “Con Dybala abbiamo già cominciato: prende un calcetto, ed esce per un fastidio all’adduttore…sesta partita eh…eppure questa estate chi metteva in dubbio la sua presenza in rosa passava per eretico…Il problema è che se levi Dybala e Baldanzi, fatalmente abbassi il baricentro e giochi al contrario del primo tempo. E in queste situazioni, dai e dai, il gol ci scappa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quella di ieri è un’occasione persa, al di là della classifica in Europa League, perchè se davi continuità alla vittoria di Udine sarebbe stato importante. Roma-Athletic Bilbao è forse la partita più equilibrata di questa Europa League, è una sfida che porterebbe essere tranquillamente un quarto di finale o una semifinale di questa coppa… Dybala? Si parla di indurimento al flessore, Juric sembrava sconsolato nel post partita mentre dalla Roma si parlava di scelta precauzionale. Però si vede nettamente la differenza tra quando c’è in campo lui e quando no… La Roma in 90 minuti non ha preso tiri in porta, però non sei riuscito a vincere e quello è un problema…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Baldanzi non ha paura di prendere palla, di andare, di saltare l’uomo. Celik e Cristante i punti deboli? Cristante non tanto, ma a destra serve qualcosa di importante, serve un calciatore che ti faccia la differenza…Certo che se oggi avevi Saelemaekers, mettevi lui a destra e la squadra era fatta…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma sarà pure una squadra brutta, sporca e cattiva, ma c’è pure un alone di sfiga. Soulè fa una bella giocata, salta anche un uomo, calcia bene ma poi il portiere fa una bella parata. Hermoso nel recupero schiaccia quel pallone di testa tutto solo in area, lì poteva fare gol…diciamo che non ti sta nemmeno dicendo bene… Io con tutto il rispetto per Juric, se non vedo Konè titolare entro un mese comincio ad avere dei dubbi sull’allenatore…è nettamente il più forte centrocampista della Roma, parliamo di uno che tra tre partite andrà a fare il titolare con la Francia…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “C’è chi ha visto una bella Roma, e chi come me ha visto una partita noiosa. Solita Roma, sempre una noia terribile, non cambia niente…Ora diciamo “eh ma se non segnavano…“, ma quello possono dirlo anche loro… I giocatori? Dybala va a casa e si spegne la luce, fine. Succedeva con Mourinho, succedeva con De Rossi, succede ora con Juric…tutto il resto sono stron*ate… Secondo me l’unica nota positiva oltre Dybala è Dovbyk, che è molto freddo, ragazzo serio, mi piace…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se avessi trovato il gol del 2 a 0 avresti molto probabilmente vinto la partita. Rimane l’amaro in bocca, ma hai tempo per rimediare. Ci sono tanti spunti positivi, ma se parliamo di rosa lunga chi entra in campo deve entrare con un altro spirito. Mi riferisco a Soulè, che ha bisogno di tempo ma non mi sembra entrato in campo con l’atteggiamento giusto… Sull’infortunio di Dybala penso e spero che sia solo uno stop precauzionale. Da valutare Celik, ma io penso che se dovesse restare fuori l’unica soluzione è spostare El Shaarawy a destra. Abdulhamid? Quello visto ieri è un giocatore improponibile, sembrava venire da un altro sport, però ha delle caratteristiche importanti e io aspetterei…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Abdulhamid lo abbiamo visto ieri: è molto, molto indietro e chissà se diventerà mai un giocatore all’altezza di questi livelli. Se bisognerà giocare senza Celik, la Roma su quella fascia dovrà cercare altre alternative…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Soulè ieri è da 4,5 in pagella, è da insufficienza grave. Per me ieri sente addosso questo volersi riconquistare una maglia…il tiro addosso al portiere non è un gol mangiato, ma si poteva fare meglio. Deve cercare di essere più dentro alle azioni della Roma. Il Baldanzi di ieri invece è un titolare fisso, a me è piaciuto molto. Su Konè ieri abbiamo visto tutto: fisicamente dominante, ma fa quel fallo a limite dell’area veramente sciocco e si porta dietro un giallo. E poi sbaglia passaggi facendo ripartire l’Athletic. Molto bene, ma anche molto male per distrazione o un eccesso di sicurezza. Ma io me lo prendo, a me piace molto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dopo Ndicka, ieri il migliore è stato Angelino. La Roma però è una squadra complessa da mettere insieme, non è facile trovare la chimica giusta. Il gol preso? Quello è un problema strutturale, quando c’è un cross, spesso la prendono gli altri. Soprattutto quando Angelino fa il braccetto a sinistra, spesso la palla la mettono lì…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Quello che è accaduto a De Rossi resta una storia incredibile, una macchia nera nella storia della Roma, speriamo che non accada lo stesso a Juric per questo pareggio…speriamo che stavolta siano più razionali… Quelli di ieri sono due punti persi perchè la partita la stavi vincendo fino a pochi minuti dalla fine. Quando arriva il punto te lo prendi con tutte le recriminazioni, come il gol del 2 a 0 sbagliato, ma la prestazione è stata buona. La squadra all’inizio sembrava impaurita, come è entrata la Sud invece ha preso coraggio…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma mi è piaciuta per una mezzoretta del primo tempo, è stata una buona Roma. Il gol è una dormita di Hermoso, che non può farsi scavalcare dal pallone, il primo errore gravo è il suo. Ma la Roma aveva già arretrato troppo, e i cambi secondo me non sono stati azzeccatissimi. Il mercato è stato discutibile, perchè per peggiorare la catena di destra dovevi essere molto bravo, e ci sei riuscito. Abdulhamid ho cercato di non affossarlo definendolo anarchico, ma non può giocare a questi livelli. E poi come al solito c’è una Roma con Dybala e una senza: appena uscito lui, la luce si spegne… Soulè è in una fase involutiva preoccupante, mi sembra un ragazzo che vuole dimostrare troppo, di far vedere quanto è bravo. Lui lo è, ma deve giocare più semplice…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Dovbyk sta confermando le qualità viste nel Girona. E’ troppo presto per bollare negativamente Soulè, che ha solo bisogno di tempo per inserirsi nella Roma, e non dimentichiamoci che ora deve anche adattarsi a un cambio di allenatore e al modo di giocare. Il calciatore promette molto, per cui eviterei giudizi affrettati…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma dopo un quarto d’ora di studio ha giocato bene. Bel primo tempo, di livello. Dovbyk è la nota lieta, sta indirizzando lui le situazioni e non le subisce come all’inizio. E’ forte di testa, è bravo nel gioco di sponda ed è pure veloce in contropiede…bene, molto bene… Nella ripresa la squadra è calata, i cambi hanno tolto la vivacità di Baldanzi e la qualità di Dybala e la Roma ne ha risentito. Per una disattenzione pareggi una partita…io a Hermoso non gli avrei mai fatto quel contratto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non possiamo non valutare chi avevi ieri davanti: il valore degli avversari è importante. Uscito Dybala si è spenta la Roma, e appena è entrato Nico Williams si è acceso il Bilbao… Ci sta di aver giocato una partita così, partita equilibrata, nell’andamento complessivo del match è un risultato giusto. Ma non è un risultato né una partita da buttare. Conta molto il fatto che hai un centravanti che ha segnato il terzo gol di fila e che sta dando segnali molto incoraggianti. Buona parte della stagione della Roma dipenderà molto anche dai suoi gol…”

