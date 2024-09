ULTIME DA TRIGORIA – Escluse lesioni per Dybala. Ok Celik, recupera Pellegrini. Juric domani in conferenza alle 14

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è tempo per riposare in casa Roma. Con l’inizio dell’Europa League la squadra giocherà tante partite infrasettimanali e il tecnico dovrà riuscire a dosare le forze dei suoi con rotazioni mirate.

Dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bilbao, occhi puntati soprattutto sugli acciaccati: buone notizie sul fronte Dybala, con i controlli di oggi che hanno escluso lesioni muscolari. Probabile però che l’argentino resti fuori contro il Venezia: nuova chance per Soulè, fino a ora piuttosto deludente.

Nessun problema particolare nemmeno per Celik: il terzino turco aveva avvertito un dolore all’adduttore, ma anche in questo caso non si va oltre un semplice risentimento muscolare. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione del tecnico per la partita di domenica, ma la sua presenza in campo dal primo minuto appare improbabile.

Va verso il recupero anche Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già oggi. Domani alle 14 mister Juric tornerà a parlare in conferenza stampa a Trigoria, alla vigilia della partita contro il Venezia in programma domenica prossima, ore 15.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

