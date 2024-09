Totti compie 48 anni, gli auguri della Roma: “Buon compleanno, Francesco”. E Isabel lo fa piangere: “Ti amo papino” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Giornata speciale per Francesco Totti. Il Capitano della Roma compie oggi 48 anni e ha spento le candeline a mezzanotte in compagnia della famiglia e degli amici più stretti.

Sua figlia Isabel è riuscita a commuoverlo con una lettera piena d’amore: “Ti amo papino, sarai sempre con me“. Parole che hanno fatto sciogliere l’ex 10 giallorosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Roma Daily (@laromadaily)

Tra i tanti messaggi di auguri sui social spicca ovviamente quello del club giallorosso su X: “Buon compleanno, Francesco“, scrive la Roma, accompagnando il messaggio dal video delle sue migliori giocate.

