Roma, Celik va ko: c’è un vuoto a destra. El Shaarawy e Zalewski le soluzioni

NOTIZIE AS ROMA – Chi se lo sarebbe aspettato: la Roma è costretta a essere in apprensione per le condizioni fisiche di Celik, uscito ieri dal campo per un problema muscolare all’adduttore.

Il terzino turco, che a inizio mercato sembrava destinato a vestire il ruolo di semplice alternativa al titolare chiesto dall’allora tecnico De Rossi, svolgerà nelle prossime ore i controlli per capire quanto sarà lungo il suo stop: quasi certa l’assenza per Roma-Venezia.

La speranza di mister Juric è che Celik possa tornare presto a disposizione, ma l’allenatore deve cominciare a pensare alle alternative per quella corsia. Abdulhamid è sembrato ancora decisamente indietro nel processo di inserimento in un calcio completamente diverso, e difficilmente il tecnico si affiderà al saudita per rimpiazzare il turco.

L’altro terzino di ruolo sarebbe Buba Sangarè, che però appare troppo acerbo per fargli fare il titolare nella Roma. Ecco allora che le alternative più interessanti nascono da giocatori solitamente abituati a giocare sull’altra fascia: Stephan El Shaarawy il primo e più probabile cambio, con Angelino ancora impiegato come esterno sulla corsia opposta.

Ma occhio anche a Nicola Zalewski, che potrebbe essere presto nuovamente convocato da Juric: il polacco in passato ha giocato in quel ruolo, sia con Mourinho che con De Rossi. E vista l’emergenza, anche lui potrebbe presto tornare utile nelle rotazioni del tecnico.

Giallorossi.net – T. De Cortis

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!