“ON AIR!” – ROSSI: “Un weekend alla grandissima”, PRUZZO: “Mourinho ieri migliore in campo”, AGRESTI: “Azmoun attaccante sottovalutato”, CORSI: “Con tutti a disposizione la Roma cambia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma vince senza se e senza ma, e in una giornata sei riuscito a recuperare punti alle dirette concorrenti che di solito te ne servono almeno un paio. Un weekend alla grandissima. Ora ti si apparecchia una settimana dove, al termine delle prossime due partite, potresti trovarti al primo posto nel girone e, vincendo il derby, sistemare definitivamente la tua classifica. La Lazio si gioca una stagione, se non batte il Feyenoord e perde contro la Roma, non dico che sta fuori da tutto, ma poco ci manca…Sarà una settimana molto appassionante e appassionata…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Da ieri mi rivedo in continuazione gli ultimi cinque minuti di Roma-Lecce. Se perdevi saresti arrivato al derby con ben altro spirito, ora ti potresti anche permettere di pareggiare, cosa che però non voglio perchè con la vittoria ti rilanceresti definitivamente. Tutti risultati del weekend sono favorevoli, io faccio la corsa su tutte tranne che su Inter e Juventus, che secondo me sono le due candidate allo scudetto. Mourinho ha indovinato tutti i cambi: io ieri avrei tolto Dybala, ma lui che è più bravo di me ha lasciato i mostri, che sono quelli che ti fanno vincere, e alla fine l’hanno vinta. Avoglia a dire “il gioco, il gioco“…palla a Dybala che la passa a Lukaku, e ciao a tutti…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Quando parla del calendario e della Lega ho percepito la difficoltà di Mourinho, un uomo che da mesi ripete la stessa cosa. Non me la prendo col silenzio dei Friedkin, che rispetto e ritengo assolutamente legittimo, mi infastidisce il fatto che dopo 4 anni non hanno capito che serve un politico, un uomo che possa alzarsi le maniche della camicia e rappresentare il pensiero del club. Perchè questa storia del calendario andava tirata fuori ad agosto, e non prima di Inter-Roma come è successo con Pinto. Su questo Mourinho ha ragione. Altra cosa invece è la litania stancante della rosa, che a suo dire è più scarsa di quella di Fiorentina e Atalanta. E’ una cosa che non concepisco: ieri in panchina non avevi Felix e Shomurodov, avevi Belotti e Azmoun, che hanno fatto la differenza…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Juventus gioca con Rugani, Miretti, Kean, Gatti, McKennie…ma la squadra che ha giocato ieri è più forte della Roma? Ma stiamo scherzando veramente? La Roma per me è nettamente più forte della Juve di ieri…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Della Juventus io mi prenderei 4-5 giocatori: Szczesny, Bremer, Rabiot, Chiesa, Vlahovic…detto questo, il discorso non è tanto suoi valori, ma sulla narrazione: loro vincono la terza partita per 1 a 0 e vengono esaltati, mentre noi facciamo schifo… La Roma quando è andata sotto poteva anche perderla, ma alla fine vinci 2 a 1 e per me c’è da festeggiare. Sentire gente che si è vergognata per come ha vinto ieri la Roma, da tifoso dà sinceramente fastidio… Mourinho? A me sembra evidente che non sarà l’allenatore della Roma a fine stagione, e mi aspetto che continuerà a fare certe dichiarazione fino all’ultimo. Smalling? Temo che tornerà prima Kumbulla…sarei soddisfatto se tornasse a gennaio. In queste condizioni è un ex giocatore…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La cosa importante sono i tre punti, e il ritorno a pieno regime di Dybala. Ancora non è al massimo, non tira rigori e calci d’angolo per questo, nonostante giochi al 50% è stato il migliore in campo. Lukaku non è un cecchino, era molto sfiduciato da Milano per gli insulti presi tutto il tempo, anche se è un omone anche lui ha un cuore. Dopo il gol meritatissimo del Lecce Mourinho ha quello che deve fare: cross di Zalewski e gol a spaccare la porta di Azmoun. La Roma, se recupera tutti, fa meglio della Juve. Il problema è che i titolari non ce l’ha sempre. Se Sanches non muore dopo questa partita, può darti una mano. E allora la Roma cambia. Se la Roma non ha i cinque titolari non è una grande squadra. Ieri abbiamo visto tutto quello che è la Roma buona e quella cattiva, è proprio la cartina tornasole, non c’è niente da fare…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “La partita di ieri è l’apoteosi del tifoso della Roma. In altre circostanze sarebbe finita 0 a 2, e invece no. C’è un’empatia diversa tra squadre e pubblico che ti trascina, fino al 95esimo sai che non è mai finita. La vittoria alla fine è strameritata, e secondo me la squadra non ha giocato male. Nel secondo tempo c’è stato un calo fisico, specie a centrocampo. Poi Mourinho fa dei cambi, per noi sembrava una follia, ma lui te lo spiega dopo: il caos genera caos anche negli avversari. E in più hai messo calciatori di qualità, e hanno cambiato la partita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho per me è stato il migliore i campo, ha trovato negli ultimi minuti un assetto tattico che gli ha dato soluzioni. I gol sono di ottima fattura. L’allenatore ha avuto il merito di azzeccare i cambi, il gol di Azmoun su cross di Zalewski è emblematico in tal senso. Qualcuno avrebbe potuto pensare che sarebbe stato meglio toglierlo, e invece è stato l’uomo in più. E poi i tifosi, che stanno sempre vicini alla squadra e sono veramente l’uomo in più…Quando ha la palla di Dybala può sempre succedere qualcosa, spero che possa giocare più spesso, il calcio merita questi protagonisti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Pruzzo ha visto una partita diversa, negli ultimi 20 minuti le occasioni le ha avute il Lecce, non la Roma. La Roma finisce con tutti gli attaccanti in campo, e il merito di Mourinho è questo. Sarri cambia l’ala con l’ala e il terzino col terzino, Mourinho li mette dentro tutti. La Roma stava giocando malissimo, il Lecce poteva fare il due a zero e anche più. Al 90esimo al massimo si pensava che la Roma potesse pareggiare, e invece la vince e per questo vanno dati dei meriti a Mourinho. Ma per quei minuti finali, e non per la partita…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala ha stupito tutti giocando per 100 minuti, sempre a buon livello e non trascinandosi per il campo. Lui è un giocatore di un’altra categoria, se non avesse problemi farebbe sempre la differenza, è un talento fuori dal comune. E’ vero che Mourinho esagera mettendo tutti gli attaccanti, ma ieri la squadra aveva un senso. Azmoun dà la svolta, è un giocatore che ha delle qualità, nella sua nazionale ha fatto più di Taremi, che viene ritenuto un grande acquisto, mentre Azmoun viene considerato un elemento caratteristico. Ieri ha segnato un gran bel gol, e alla lunga può diventare un giocatore importante per la Roma…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Non so cosa scegliere tra quello che ha fatto Dybala e quello che ha fatto Lukaku in occasione del gol del 2 a 1, hanno fatto due cose bellissime. I meriti di Mourinho ci stanno, spariglia con quei cambi. Mou allena più gli uomini che la squadra, e butta in campo tutto quello che poteva perchè non poteva permettersi di perdere ieri. Applausi, ma con un pizzico di fortuna. Senza i campioni queste partite non le vinci…”

Redazione Giallorossi.net