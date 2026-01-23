“ON AIR!” – ORSI: “Senza Svilar la Roma ieri non vinceva”, ROSSI: “Pisilli non vuole più fare la riserva”, CASANO: “Valutare 10 milioni Baldanzi e 7 Venturino mi sembra sproporzionato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Pisilli l’anno prossimo non penso che farà il titolare alla Roma, forse da quarta scelta può diventare la terza. Sta con un allenatore che pensa che ci siano in rosa giocatori più forti di lui a centrocampo, e il giocatore se ne frega delle dichiarazioni d’affetto, lui pensa: “Sti ca…, io voglio giocare”. Averci da quarto un ragazzo promettente non è la stessa cosa che mettere quarto uno di 25 anni che ti fa la riserva tranquillo, perchè Pisilli ha giuste ambizioni…Ieri è stata una partita particolare, nella normalità Pisilli non gioca titolare. E lui la riserva non la vuole più fare dopo due anni, lo ha detto lui…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “A me le parole di Pisilli sono suonate strane. Lui era contento, ma ti dice che fino a quando sta a Roma darà tutto per la Roma, ma lui vuole giocare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini ha trovato il momento giusto per inserire Pisilli e Ghilardi nel contesto ideale, e per fortuna hanno risposto tutti e due bene. Se si parlava di allungare la rosa, come ha ribadita Gasp nel post partita, questi sono due giocatori in più. Pisilli per me è un buon giocatore, che in una rosa con Cristante, Konè e El Aynaoui è una perfetta integrazione della mediana. Ma come, abbiamo fatto due co**ioni così che bisognava fare mercato, che bisognava prendere un centrocampista perchè stavamo corti, e ora non va più bene che ce ne abbiamo quattro per due maglie?…Lo fa Fattesi all’Inter, lo fa Ricci al Milan e non lo può fare Pisilli alla Roma?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non è un po’ deludente che la Roma ceda Baldanzi al Genoa e fissi il riscatto a 10 milioni e prenda Venturino, un ragazzo del 2006 a 7 milioni di euro di riscatto? Per me se Venturino vale sette, Baldanzi ne vale il doppio. Per me su questa base non si fa. Certo sono due operazioni slegate, ma giudico il valore dei cartellini che non mi sembra proporzionato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pisilli è più un Perrotta che non un Cristante, deve puntare la porta, non ha tanta classe, ma se segna spesso o volentieri buon per noi. Anche perchè davanti Ferguson niente proprio, ma magari gli ci vuole più tempo per crescere. Pisilli invece ha capito cosa vuole Gasp, che l’impegno viene prima di tutto, e penso che sia tra virgolette un buon acquisto. Pellegrini? Leggo da un quotidiano che ha mandato in tilt la retroguardia tedesca, io boh…allora forse ho un odio per lui di cui non ero consapevole. Io dico che non ha proprio il passo da calciatore della Roma, io non ricordo una cosa fatta Pellegrini ieri da ricordare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Tre punti importanti, che proiettano la Roma agli ottavi. Al 70-80% ti basterà un pari in Grecia per passare, questo è stato uno dei migliori percorsi fatti in Europa. Tanti ieri hanno riposato, ora finalmente si comincia a vedere una rosa che si può ruotare e si va livellando. Tsimikas? Ha bassissime possibilità di restare qui dopo gennaio, ma Gasperini prima di lasciarlo tornare al Liverpool vuole un sostituto. Venturino? Me lo immagino come uno in più, giovane, da conoscere e valutare tenendo aperte tutte le porte. Non so quanto giocherà, ma se Gasp vedrà in lui delle qualità per il futuro magari può diventare un investimento per il futuro. Ma non è ovviamente lui l’ala che la Roma vuole prendere…Carrasco? Continuo a pensare che sia un piano B…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Venturino? Non mi permetto di dare giudizi, non lo conosco. Penso che sia servito a sbloccare Baldanzi al Genoa, ora vedremo che ne penserà Gasperini e se ne varrà la pena lavorarci sopra. Al giocatore ho visto fare cose interessanti, ma è davvero troppo poco, non ho elementi per dare giudizi articolati. Speriamo che sia un ragazzo interessante, il problema è che secondo me qua non giocherà mai. Questo è stato l’ennesimo colpo di genio di Riso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lo Stoccarda secondo me è una squadra forte, quadrata, e c’è voluta un’ottima Roma per batterla. Nei momenti decisivi ha messo in campo la qualità superiore, e ha avuto ragione Gasperini nel fare un turnover che ci sembrava esagerato, e invece hai fatto riposare giocatori importanti per il Milan. La Roma arriva benissimo alla sfida di domenica, quella di ieri è stata una delle migliori partite della stagione perchè l’avversario era di livello. Il Milan ieri si è riposato, ma c’è da stare tranquilli perchè la Roma ci arriva molto bene…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Pisilli è un ragazzo giovane, ieri ha fatto un’ottima partita e forse è il coronamento di un percorso di crescita che nessuno si aspettava così repentino perchè ha fatto due gol belli, calciando bene in porta. La Roma bene perchè ha vinto, ma se non c’era Svilar non vinceva per niente e ancora una volta il portiere è stato decisivo. La Roma porta a casa una grande vittoria, è tutto nella norma perchè la Roma è una squadra forte ed è nella norma che arrivi tra le prime otto in Europa League. Roma-Milan è una partita importante, se la Roma vince si mette comoda sul piedistallo della Champions.

Mario Mattioli (Radio Radio): “La partita di ieri non era per niente facile, e a un certo punto si era messa male perchè lo Stoccarda stava dimostrando la sua forza, ma la Roma è stata brava a mettersi lì con umiltà e pazienza. Chi ha giocato lo ha fatto con una determinazione che non si era mai vista, si vede che sono giocatori inseriti in un progetto importante, a cominciare da Pisilli. E poi i gol sono frutto di azioni che raramente si vede nei campi di calcio, specie il secondo…”

