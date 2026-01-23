LIVE! Venturino è arrivato a Roma: “Non vedo l’ora di iniziare, sono entusiasta” (VIDEO)

Lorenzo Venturino è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino e sta per iniziare ufficialmente la sua avventura con la maglia della Roma. L’esterno offensivo classe 2006 arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Operazione in entrata che si intreccia con quella in uscita: alla corte del club rossoblù andrà infatti Tommaso Baldanzi, anche lui con la formula del prestito con diritto. Uno scambio di giovani profili su cui entrambe le società hanno deciso di investire guardando al futuro.

Venturino, intercettato all’arrivo nella Capitale, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento: “Non vedo l’ora di iniziare, sono entusiasta di essere qui. Non ho ancora parlato con Gasperini”. Nelle prossime ore il giocatore sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Poi toccherà al campo dire se questo sbarco sarà solo una scommessa o qualcosa di più.

