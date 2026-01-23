LIVE! Venturino è arrivato a Roma: “Non vedo l’ora di iniziare, sono entusiasta” (VIDEO)

Lorenzo Venturino è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino e sta per iniziare ufficialmente la sua avventura con la maglia della Roma. L’esterno offensivo classe 2006 arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.
Operazione in entrata che si intreccia con quella in uscita: alla corte del club rossoblù andrà infatti Tommaso Baldanzi, anche lui con la formula del prestito con diritto. Uno scambio di giovani profili su cui entrambe le società hanno deciso di investire guardando al futuro.
Venturino, intercettato all’arrivo nella Capitale, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento: “Non vedo l’ora di iniziare, sono entusiasta di essere qui. Non ho ancora parlato con Gasperini”. Nelle prossime ore il giocatore sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Poi toccherà al campo dire se questo sbarco sarà solo una scommessa o qualcosa di più.
Speriamo…
Questo giocatore è tutto da scoprire. Potrebbe essere una sorpresa o un flop. bisogna vedere in campo che è in grado di dare alla squadra.
Tutti possono essere un top o un flop, per esempio Noa Lang e Lucca al Real grande Napule.. Entrambi silurati a gennaio , dopo 5 mesi di campionato.
Operazioni costate care al napoli.
Quindi tutti sbagliano,anche chi è stato osannato in questi ultimi anni.
Il caso Lucca per esempio è emblematico , pagato 9 mln di euro per il prestito , con diritto di riscatto fissato a 26 mln di euro + 5 mln di euro di bonus ( quindi una operazione da quasi 40 mln di euro ).
Prestito che sarebbe diventato obbligatorio , dal 3 febbraio prossimo , appena il Napoli avesse fatto 1 punto.
il Napoli lo ha ceduto in prestito al Nottingham ( con diritto di riscatto, senza obbligo) a fronte di 1 mln subito , e 40 mln se gli inglesi lo riscatteranno.
Altrimenti il giocatore tornerà al napoli e la clausola scatterebbe per il prossimo campionato.
In modo che, se gli inglesi non lo riscatteranno, allora la somma sarà messa a bilancio nel prossimo campionato
Ditemi voi come è possibile tutto questo ? Si , come è possibile che una società “sana” si trova il mercato limitato e utilizza questi mezzucci per non pagare…
io avrei tenuto Baldanzi . Speriamo che mi sbaglio e questo ragazzo faccia vedere cose egrege da farmi ricredere.
Sempre forza Roma!!
@danilo, anche io avrei dato pellegrini al genoa a titolo gratuito (si pagavano solo 6 mesi di stipendio) e tenuto baldanzi. mezzo stipendio di pellegrini sono 3,5M
Venturino ha la stessa linea di Ghilardi, Zolkowski e Pisilli…
Auguri ragazzo 🧡💛
Benvenuto Venturino
con Vaz inizia una nuova (av )Ventur(ino) per la Roma
ho già letto qualche fenomeno che criticava “ ma chi sto Venturino” oppure “era meglio tenersi Baldanzi”… ma secondo voi il mister se ha dato l ok a questo scambio avrà valutato che il nostro giocatore non avesse le caratteristiche giuste per il suo gioco … Venturino è un giovane di belle speranze … che gioca in un ruolo che siamo numericamente in difficoltà … potrebbe fare bene come potrebbe non essere pronto … ma come al solito sarà il Gasp ed il campo a deciderlo … sicuramente non noi … Baldanzi buon giocatore ma non adatto al credo calcistico del mister … almeno non per il momento … e comunque sono entrambi dei prestiti senza obbligo
Ma poi solo già il cambio di un mancino per un destro, sacrificando il mancino più debole in rosa, è da considerarsi un upgrade. Baldanzi piace anche a me però è andata così, non ha mantenuto quel che prometteva anche per mancanza di spazio e per doti fisiche non eccelse. Al Genoa ritroverà l’aria da squadra di medio basso livello a cui era abituato e si ridesterà senza pressioni. Al prossimo Roma Genoa o viceversa io metto tutto sul goal di Baldanzi.
Venturino benvenuto nella nostra Roma! sempre sempre sempre forza Roma!
Per lui , c ‘e un diritto di riscatto a 7 milioni ma , per Baldanzi ? Speriamo bene.
Operazioni azzeccata.
Prestiamo Baldanzi che era già fuori dalla lista uefa e che con i nuovi arrivi avrebbe visto ridotto a zero lo spazio per giocare, mandandolo da un allenatore che apprezza le sue qualità e che potrà valorizzarlo. Difficile, tenuto conto anche del suo stipendio vicino al tetto ingaggi del Genoa (solo Vitinha prende di più), che il Genoa lo riscatterà, ma quantomeno avremo maggiori possibilità di cederlo altrove a giugno.
Contemporaneamente prediamo uno dei migliori giovani talenti italiani in circolazione nel ruolo in cui siamo più scoperti, quello di esterno offensivo sx di piede dx, con la possibilità di farlo crescere sotto Gasperini e ne caso ne valga la pena di riscattarlo ad un prezzo ragionevole.
Ben fatto.
Solo in Italia, un ragazzo di 19 anni , viene considerato non pronto per scendere in campo, e/o giocare titolare.
Sia chiaro a me dispiace della partenza di Baldanzi, ma spero che questa operazione porti vantaggi a noi e a lui.
Benvenuto Venturino
Una ventata de giovinezza non fa mai male ! rinnovamento ! Poi sono operazioni intelligenti 7 milioni sono fattibili ,25 per Vaz sono un altro azzardo che ci auguriamo tutti sia bravo .
fino ad ora massara ha fatto più operazioni positive, che negative aumentando il valore della squadra e di conseguenza le nostre possibilità di superare il fair play finanziario.
vivo a bologna e i miei colleghi tifosi del bologna, non contestano più le cessioni e guardano con ottimismo agli acquisti, perchè si fidano di sartori. il loro motto è: iostoconsartori
il mio è iostoconmassara!
Io sono fissato con l’altezza essendo un po’ gnappo (livello Papu Gomez, per intenderci), e mi chiedo: Venturini viene dato come 1,84, e nel filmatino del suo arrivo TUTTI quelli che lo circondano sono più alti di lui… ma che cazz… 😀
