Roma, arriva Venturino ma non basta: ora c’è Carrasco in pole

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato degli esterni offensivi e nelle ultime ore un nome ha scalato posizioni fino a diventare la prima scelta. Yannick Carrasco, inizialmente valutato come possibile alternativa, è ora il candidato numero uno per rinforzare l’attacco giallorosso.

Il belga era stato proposto già a dicembre da alcuni intermediari e nelle scorse ore la Roma ha fatto una prima mossa concreta, presentando all’Al-Shabab un’offerta per un prestito con diritto di riscatto. Il club saudita, per il momento, ha respinto l’assalto, ma i contatti sono destinati a proseguire. La volontà del giocatore è chiara: tornare in Europa per rimettersi in gioco ad alti livelli e provare a conquistare un posto per il prossimo Mondiale.

Sul taccuino di Massara restano anche altri profili per l’attacco come Sauer, Godts e Tel, ma intanto un nuovo volto è pronto ad arrivare nella Capitale. Lorenzo Venturino è atteso oggi a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. L’ala destra classe 2006 arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, mentre a fare il percorso inverso sarà Tommaso Baldanzi.

Il lavoro del direttore sportivo non si ferma qui. Prosegue infatti il pressing per un esterno di centrocampo, con la pista Fortini che si sta complicando. Restano sullo sfondo le alternative Seys e Moller Wolfe, entrambe valutate ma con costi non banali. Sul fronte uscite, infine, attenzione alla situazione di Tsimikas: il greco potrebbe fare ritorno al Liverpool, con il Nottingham Forest che resta vigile e pronto a inserirsi.

Fonte: Il Messaggero