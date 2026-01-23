Roma, arriva Venturino ma non basta: ora c’è Carrasco in pole

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato degli esterni offensivi e nelle ultime ore un nome ha scalato posizioni fino a diventare la prima scelta. Yannick Carrasco, inizialmente valutato come possibile alternativa, è ora il candidato numero uno per rinforzare l’attacco giallorosso.
Il belga era stato proposto già a dicembre da alcuni intermediari e nelle scorse ore la Roma ha fatto una prima mossa concreta, presentando all’Al-Shabab un’offerta per un prestito con diritto di riscatto. Il club saudita, per il momento, ha respinto l’assalto, ma i contatti sono destinati a proseguire. La volontà del giocatore è chiara: tornare in Europa per rimettersi in gioco ad alti livelli e provare a conquistare un posto per il prossimo Mondiale.
LEGGI ANCHE – Hermoso sponsor di Carrasco: il belga nel mirino di Massara
Sul taccuino di Massara restano anche altri profili per l’attacco come Sauer, Godts e Tel, ma intanto un nuovo volto è pronto ad arrivare nella Capitale. Lorenzo Venturino è atteso oggi a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. L’ala destra classe 2006 arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, mentre a fare il percorso inverso sarà Tommaso Baldanzi.
Il lavoro del direttore sportivo non si ferma qui. Prosegue infatti il pressing per un esterno di centrocampo, con la pista Fortini che si sta complicando. Restano sullo sfondo le alternative Seys e Moller Wolfe, entrambe valutate ma con costi non banali. Sul fronte uscite, infine, attenzione alla situazione di Tsimikas: il greco potrebbe fare ritorno al Liverpool, con il Nottingham Forest che resta vigile e pronto a inserirsi.
Fonte: Il Messaggero
se arriva Garrasco siamo da podio
Ex giocatore
Se viene con la voglia di rimettersi in gioco e di impegnarsi duramente per un posto fra i 15/17 giocatori che vuole Gasperini…
Carasco il meglio lo ha già dato, andrebbe preso Godts.
Continuo a dire:
Pellegrini, Dybala, Soulé, El Shaarawy, Venturino, Ferguson, Dovbyk, Vaz, Malen. Pure Carrasco.
Non pensate che siano un po’ troppi?
Parliamo di una società che comunque ha problemi di FFP, e che ha aumentato il monte ingaggi, perché questi giocatori, vanno giustamente pagati. E non parlo di cartellini, perché li, magari, qualcosa si muove diversamente rispetto a come la percepiamo noi. Per come la vedo io, la priorità sarebbe un esterno di centrocampo, visto che stiamo giocando con Wesley adattato. Servirebbe un altro profilo come quello, visto che Angelino non si sa cosa ha.
Si parla anche di un difensore…ecco, è come se la Roma dovesse prendere tre giocatori. Non vi sembra un po’ eccessivo? Non stiamo vendendo nessuno. Mi sembra proprio strano.
A meno che la strategia non sia tenere tutti, valorizzarli fino a fine campionato quando la Roma arriverà tra le prime 4.
TifosoGiallorosso tu devi considerare che Pellegrini, El Sha e Dovbyk sono con un piede fuori da Trigoria e se eventualmente arriverà una nuova ala sx titolare di piede destro (io spero in uno tra Godts e Sauer) a quel punto hai completato il tuo attacco (tenendoti Dybala fino a giugno, ed eventualmente punterei a far tornare Volpato in giallorosso utilissimo per il gioco di Gasperini). In quel caso hai completato per davvero il tuo attacco anche per molti anni visto che così hai tanti giocatori u23 davanti
Non complichiamoci la vita.
Se massara non ha fatto tattica della privacy, Angelino pare possa tornare risanato in campo. E abbastanza presto (il mistero in parte permane; e gli mandiamo un abbraccio e un “in bocca al lupo”).
Carrasco, ingaggio monstre e condizione mentale e atletica improbabile, non pare una penZata coerente col mercato in entrata finora (brillantemente) svolto.
C’è qualcuno che lo spinge a Carrasco? E cosa li spinge a spingerlo verso la Roma?
“Spingitori” di Carrasco, su rieduchescionel channel…
Grande Anno Zero! Rieduchescional Channel! Spingitori di Carrasco 😆
se bisogna prendere un ex giocatore tanto vale restare così
Gasperini vuole un esterno di attacco la Roma può fare solo prestiti quindi carrasco per questo è il più fattibile ma 33 anni uno che ha smesso già da 3 anni è solo una toppa
Mi chiedo perché l’Al Shabab dovrebbe prestarci il suo giocatore più forte, miglior realizzatore e miglior assistman x distacco.
L’unica ragione logica ipotizzabile sarebbe quella economica, ma da una parte noi non possiamo nemmeno garantire il pagamento dell’attuale stipendio (13 mln l’anno) per i 5/6 mesi che restano da qui a fine stagione, dall’altra dubito fortemente che Massara tirerà fuori anche solo 1 euro per il cartellino o il prestito oneroso di un giocatore di 32 anni.
L’unico scenario realmente ipotizzabile è che il giocatore si sia talmente stancato di restare in Arabia e sia talmente appagato dal gruzzolo accantonato fino ad oggi che rinuncerebbe volentieri ad una buona parte dei 20 mln circa di stipendio che gli spettano da qui a giugno 2027 pur di finire la carriera in un contesto competitivo come il nostro ed a fronte di ciò l’Al Shabab sia disposto a rescindere anticipatamente il contratto.
Tutto molto improbabile
Carrasco grandissimo giocatore, salta l’uomo con facilità, ha esperienza internazionale, segna e fa segnare inoltre tira le punizioni calci di rigore e calci d’angolo, insomma sta sempre sul pezzo….l’ala sinistra di piede destro che cerca il mister, il belga sarebbe un ottimo acquisto!! Daje🎈
se arriva Carrasco siamo inguaiati,non da podio perché un giocatore giovane che va a giocare con El shabab non ha più interesse ad essere competitivo e giocare a grandi livelli
Vincenzo , penso la stessa cosa , era un gran bel giocatore ma , per avere successo, un giocatore deve avere il ” fuoco ” dentro , evidentemente , a lui , questo fuoco si è spento 3 anni fa.
Scusate eh, ma stiamo qui a fare gli schizzignosi su Carrasco che è andato a giocare in Arabia ma quando ci siamo ripresi Elsha dalla Cina?
Voglio dire, Carrasco è molto ma molto più forte.
Certo, sarebbe una scommessa eh, l’ultimo che abbiamo preso da quelle latitudini era Bastos (mi pare si chiamasse così), ve lo ricordate?
Carrasco so’ quasi 3 anni che sta in Arabia e va per i 33 anni. Elsha ha fatto na sola stagione in Cina ed è tornato che ce n’aveva 27…
sarebbe un altra grossa stupidaggine.
è l’ unico che si può prendere in prestito ma è un ex una toppa in stile Bailey
Quanto luoghi comuni…..la Roma deve affiancare a un gruppo squadra piuttosto giovane in alcuni elementi anche profili più maturi ma non per questo meno pronti sul piano tecnico, tattico e caratteriale…..credo che un eventuale acquisto di Carrasco possa in tal senso rappresentare un’opzione
Sono andato a cercare lo stipendio attuale di Carasco e ho scoperto che è 15 milioni quindi , ammesso che sia un semplice prestito, dovremmo dargli 7,5 milioni per 6 mesi ? Poi , il procuratore non chiede niente ? A me , sembra follia , per un giocatore di 33 anni , credo sia questa la sua età anche se , non sono sicuro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.