“ON AIR!” – CORSI: “Questa Roma ha il karma di Mourinho”, FOCOLARI: “E’ successo l’incredibile”, AGRESTI: “Partita che non fa testo”, ROSSI: “Imbattuti a Milano e Torino, miglioramenti significativi”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ha il karma di Mourinho, perchè quella di ieri era una partita persa e strapersa… Sembra che faccia cose da matto e invece lo portano a pareggiare una gara che sembrava strapersa. E poi euforia per lo stacco di Ibanez e per Abraham che ha quasi giustiziato il Milan. Ci sono giocatori come Zaniolo che non si sono mai visti, ma la Roma sta sempre là…Noi dobbiamo fare la corsa sull’Inter, perchè la Juve sono certo che verrà penalizzata. Sento dire che la Roma ha una grandissima squadra frenata da Mourinho, che addirittura avremmo potuto vincere lo scudetto con un altro allenatore. Ma statistiche alla mano, erano trent’anni che la Roma non perdeva a San Siro contro Inter e Milan e sul campo della Juve. Ok, non saremo primi in classifica, ma la squadra non è da primi posti. Dybala non percepito, Zanilolo meno di Dybala, Abraham tolto il gol non l’ha mai strusciata…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Non c’è uno standard pazzesco in questo campionato, pochissime squadre giocano bene da far fare alla Roma la figura del brutto anatroccolo. El Shaarawy a me non fa impazzire ma ieri è andato bene. Male invece Rui Patricio e Zaniolo…”

David Rossi (Rete Sport): “Spero che ieri al gol di Abraham abbiamo esultato tutti insieme, e che non ci sia stato qualcuno che abbia pensato “mannaggia, abbiamo pareggiato, e ora tocca tenerci Mourinho“… Ieri la Roma non ha giocato una partita esteticamente apprezzabile, ma ormai questo lo abbiamo capito. La Roma non gioca quel tipo di calcio là. Nonostante la formazione offensiva, la squadra non ha prodotto quasi mai calcio offensivo. Ma mi sento di dire che manco il Milan abbia fatto chissà che cosa. Elaborato il fatto che la Roma non gioca un calcio spettacolare, tiriamo una linea: di quelle che stanno davanti ha vinto solo il Napoli, e non mi pare che le altre facciano sto calcio champagne. Intanto ci siamo portati a casa 4 punti in queste prime due partite, e ci siamo tolti le trasferte di Milano e Torino, e mi sembra che dei miglioramenti significativi ci sono…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma si è fatto da sola il gol del vantaggio del Milan: Ibanez marca al contrario un difensore avversario, non mettendosi tra palla e portiere, ma dietro. E poi Rui Patricio è stato tutt’altro che impeccabile. La Roma fa la partita giusta, e lo capisci quando prendi un gol in contropiede appena alzi il baricentro. Ieri finiva 4 a 0 se avessi giocato in quel modo. E invece finisce 2 a 2. La Roma segna quasi sempre da palla inattiva? Non mi sembra una cosa di cui vergognarsi. Sarà una qualità o no?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho che va via significa non sapere che succede con Dybala, che succede con Smalling, che succede con Wijnaldum…ma anche col mercato prossimo. Nelle condizioni in cui è la Roma, se non hai il Mou di turno che ti convince Dybala a parametro zero, con i soldi che ha a disposizione la Roma ma che squadra fai? Ieri il risultato lo hai ripreso, ma c’è una fluttuazione che alla lunga può pesare sulla squadra…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Con quei quattro davanti la Roma ha il potenziale per costruire almeno 3-4 occasioni da gol. Se invece non riesci mai a essere pericoloso nell’arco dei 90′ e segni solo grazie a due calci da fermo, allora il gioco non vale più la candela… Ieri abbiamo celebrato Abraham, ma le sue partite sono state così così e può fare tanto di più. Spero che Dybala torni a essere Dybala, ma soprattutto mi aspetto molto di più da Zaniolo e Abraham, perchè possono farlo. Se vuoi andare in Champions, hai bisogno dei loro gol. Mourinho? Se fossi nella Roma andrei da lui al massimo a febbraio per farmi dire se sarà ancora lui l’allenatore della squadra anche l’anno prossimo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “I numeri stanno dando ragione alla Roma, l’anno è cominciato in maniera diversa rispetto al 2022. Io ieri però mi aspettavo una Roma differente, si può fare una partita accorta ma poi devi cambiare atteggiamento. Non so se è stato sbagliato il piano gara o se è stata un’errata interpretazione dei giocatori. Dybala? Condizione veramente precaria, ha le gomme molto sgonfie, se prima era al 16,3% della condizione, dopo ieri è al 16,4%. Leggo pagelle entusiastiche, ma per me lui ieri non è stato all’altezza delle aspettative, perchè ancora non ce la fa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri è successo l’incredibile, sia a Roma che a Milano. Erano due partite chiuse per quello che si era visto, perché la Roma non aveva dato nessun segnale. Poi incredibilmente li ha dati. Sono anche casualità, ma fa parte del calcio. Gli 85 minuti sono la normalità della Roma, la novità sono quegli ultimi minuti in attacco. Zalewski fa il primo tiro verso la porta al 40esimo, era la solita squadra che non incide. Io dico la verità, quando sono entrati Matic e Tahirovic ho pensato che la squadra si fosse ulteriormente indebolita, e invece è scattata la scintilla. Stavolta però non do capacità particolari a Mourinho, è stato molto frutto della casualità. Ma la Roma non ha rubato, i gol li ha fatti, ha giocato bene solo gli ultimi 12 minuti e ha portato a casa il risultato. La Roma non ha una cattiva rosa, anzi, ha dei giocatori importanti in panchina. Faccio un giochino di parole di 5 lettere per farvi capire: nella Roma entra Matic, nella Lazio entra Basic…è molto diverso, sapete?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ieri alla Roma è andata molto bene, ma ha avuto il merito di crederci fino alla fine. L’aspetto clamoroso è che il Milan abbia buttato due punti in una partita che aveva dominato. Non ricordo un tiro della Roma nei primi 85 minuti, ma le partite sono così. La Roma i valori li ha, ha giocatori che possono risolverti le partite. Ma la gara di ieri è stata molto strana, e non fa testo. I valori ci sono, la squadra è rimasta in partita con la testa, ma ho visto poco altro. Quasi niente dal punto di vista del gioco. Mou dice che la rosa è scadente e piange miseria, ma ieri ha messo dentro giocatori che hanno inciso come Matic ed El Shaarawy. Non è da tutti avere un centrocampista come Matic in panchina, e la rosa non è di livello basso come dice l’allenatore. Il Milan aveva un solo attaccante di 36 anni, la Roma ne aveva tre in panchina tra i 25 e i 30…”

Stefano Carina (Radio Radio): “L’errore è stato il cambio di Giroud, era quello che la prendeva di testa sui piazzati. Applausi alla Roma che ci ha creduto ed è rimasta in partita. Non è una casualità che la squadra segni così tanto su palla da fermo. Ma vanno analizzati anche gli 85 minuti precedenti: se giochi con i 4 giocatori di qualità ma dfai quella partita, con Zaniolo terzino e Pellegrini mediano, meglio allora che giochi con un centrocampista in più. E infatti la squadra diventa più quadrata quando entrato Matic e Tahirovic. Il fatto che la Roma rimonti non può essere un caso, è la settima volta quest’anno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quello di ieri sera è un punto importante, arrivato grazie a queste benedette palle inattive, e ti tiene a galla per l’obiettivo Champions perché mi dicono che la Juve verrà penalizzata. Prima o poi dobbiamo parlare di Rui Patricio, uno che non ti salva mai una partita…”

