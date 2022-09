“ON AIR!” – CORSI: “Dybala sa che con questi giocatori non si va da nessuna parte”, FERRETTI: “Zaniolo ha perso un ginocchio per l’Italia, Mancini dovrebbe ricordarlo”, MAGNI: “La Roma crea tanto, sbagliato dire che Mou non ha gioco”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Dybala va in nazionale perchè deve andare in nazionale, va in nazionale perchè c’è un Mondiale tra due mesi, e la Roma lo ha preso sapendo che il giocatore puntava al Mondiale. Mourinho è questo, lo ha detto, lui non cambia. Poi può piacere o no, può stare simpatico o no, si può pensare o meno che sappia far giocare la squadra, ma lui è questo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dybala sembra non avere problemi al flessore. Lui qualche scudetto lo ha vinto, e sa dove si può andare con questi compagni, a cui vuole tanto bene, ma con i quali sa che non si va da nessuna parte. Quando parla del progetto, che lo ha affascinato il progetto della Roma, significa che qualcuno gli ha detto che andranno a comprare giocatori più forti, e infatti quest’anno sono arrivati Matic, Wijnaldum e Dybala… Se mi lasci Cristante e Mancini a me prende un colpo. Se a Cristante gli dai 3 milioni, se poi arrivano altri giocatori forti ti chiedono un botto. Zaniolo? Se lui continua così e sarà un giocatore che fa grandi strappi ma non ti decide le partite, allora più di 4 milioni non ti può chiedere. Se invece diventa quello che pensiamo che sia ma ancora non è, ti spara 8-9 milioni…”

David Rossi (Rete Sport): “Quando perdi contro l’Atalanta avendo fatto 21 tiri contro 4 ti incazzi abbastanza. Se poi c’è pure la sosta, e la partita dopo è Inter-Roma, rischi di fare filotto. E come se non bastasse dopo c’è il Betis e ti giochi il primo posto nel girone di Europa League… L’Italia? Mancini dice che non ha attaccanti, e poi lascia a casa Zaniolo. Non ha le idee chiarissime…Fa sempre sto pianto che non ha nessuno, ma secondo me tra 5 anni un tridente Zaniolo-Scamacca-Raspadori non fa schifo. Non ci vinci il Mondiale, ma da qualche parte ci puoi andare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nelle parole di Mourinho di ieri c’è la voglia di non cambiare, di dire che quando prendi lui, uno così teatrale, prendi tutto il pacchetto. Prima gli allenatori venivano espulsi di meno, c’era più tolleranza, ora sono tanti gli allenatori che vengono espulsi. Ma sul carattere trasferito alla squadra, non so se quest’anno manca qualcosa. Prima Mancini prendeva un cartellino giallo a partita, ora in sette partite non ne ha preso uno. Qualcosa di più dalla squadra dal punto di vista caratteriale ce l’aspettiamo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quando si dice che la Roma non ha un gioco, si dice una cosa non vera. Allegri e Mourinho sono due allenatori diversi, la Roma in questo momento crea tanto e un gioco ce l’ha, è la Juve che non ce l’ha, e infatti non produce occasioni da gol, è penultima nelle palle gol create. E’ un dato grave. La Roma è invece tra le prime, se non la prima. Il problema è più della Juve, perchè gli attaccanti come Abraham, Pellegrini e Belotti sono giocatori che sanno segnare, devi solo aspettare…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La Roma ha creato tanto, tra le prime in Italia, ma è quella che ha segnato meno. Questo dato ci dice che ha organizzazione di gioco, ma gli attaccanti devono svegliarsi…La Juve al contrario segna di più ma crea molto meno. Secondo me è più difficile per i bianconeri trovare il gioco e creare più occasioni, piuttosto che torni a segnare Abraham nella Roma. Dybala? Lui torna spesso a centrocampo per avere la palla tra i piedi, ma non è una cosa che gli chiede Mourinho, anzi, lui lo vorrebbe sempre accanto a Abraham…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Zaniolo si è rotto un ginocchio per la Nazionale, e questo se lo devono sempre ricordare. La maglia si può onorare anche lasciando un ginocchio sul campo…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Zaniolo va convocato, è una risorsa, perché davanti sa fare più ruoli. E quando gioca è il miglior calciatore della Roma. Se lo vuoi punire, lo convochi e poi lo fai stare un po’ in panchina. Ma andava chiamato. Le parole di Mourinho? Lui fa la comunicazione per se stesso e questa cosa viene accettata dalla società. Ha parlato ancora del mercato da 7 milioni. Mourinho è realista ed espone il suo punto di vista. La Roma ha tanti infortuni, però è una squadra che può competere per lo scudetto…”

