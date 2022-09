Villar, Perez e Kluivert: un avvio di stagione che non fa felice Pinto. In crescita Reynolds

AS ROMA NEWS – Per ora le cose non stanno andando troppo bene per i calciatori della Roma partiti nuovamente in prestito in estate e che Pinto non è riuscito a cedere con l’obbligo di riscatto.

Giocatori che, se non riusciranno a convincere i club in cui militano attualmente, faranno ritorno a Trigoria a fine stagione. Un’eventualità che la Roma vorrebbe scongiurare, ma che alla luce delle prestazioni di questo avvio di stagione appare un’ipotesi concreta.

Sta cercando di ritagliarsi uno spazio da titolare Gonzalo Villar, con Giampaolo che gli ha dato fiducia dall’inizio contro lo Spezia, ma lo spagnolo per ora non sta ripagando le attese con prestazioni abbastanza deludenti. La Samp ha cominciato molto male e naviga già in zona retrocessione.

Non sta andando molto meglio il suo connazionale Carles Perez, che nel Celta Vigo sta trovando spazio un po’ a singhiozzo. Per lui fino ad ora sei presenze con la maglia degli spagnoli, zero gol e un assist. Non un avvio memorabile per il giallorosso, traferitosi in prestito con diritto di riscatto.

Stesso discorso per Justin Kluivert, finito al Valencia di Gattuso dopo un lungo tira a molla con il Fulham non concretizzato per via del permesso di lavoro. L’olandese fino ad ora ha giocato col contagocce (appena 45 minuti) senza mai riuscire a incidere.

Sta andando un po’ meglio l’avventura in Belgio di Bryan Reynolds, che dopo un avvio stentato con il Westerloo sta ritagliandosi più spazio come titolare. Nell’ultima partita il terzino americano ha anche realizzato un gol decisivo nella vittoria per 3 a 2 sul campo dello Charleroi.

Tutto sommato positiva anche l’esperienza che sta cominciando a maturare il giovane Davide Mastrantonio nella Triestina: l’allenatore lo sta alternando al più esperto Pisseri, e lui ha risposto con un paio di prestazioni convincenti.

Giallorossi.net – G. Pinoli