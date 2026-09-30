ON AIR | Rossi: “Friedkin fa il piacione all’Eca, ma a Roma non ci mette piede”, Corsi: “Dan non è un caz*aro come quelli di prima”, Nardo: “Ora c’è qualcuno che lo consiglia meglio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma guarda i suoi interessi, e i suoi interessi sono che Dybala e Molina rimangano qui ad allenarsi. Da società seria quale è e sta diventando si è presa la responsabilità di fare un comunicato nel quale dice che loro in Argentina non ci vanno…Messi lo capirà. Le dichiarazioni di Friedkin? Non ha fatto nulla per nascondere il fastidio che prova quando gli si avvicinano i cronisti. Ha detto un paio di frasi di circostanza, non è che ci abbia rivelato chissà cosa, ma meglio di niente…”

David Rossi (Rete Sport): “Oh Friedkin ha fatto proprio una dichiarazione illuminante: “Tra stadio e primo posto, è proprio un bel periodo…”…incredibile eh! Mica c’avevo pensato, ma ora che me l’ha detto il tenente Dan…Non mi sembra che abbia rilasciato delle dichiarazioni che c’hanno allargato la mente. Ora va bene tutto, siamo primi in classifica, ma non è che sta roba ci fa dimenticare che poi a livello societario ci sono stati altri passi, che il signore in questione piace andare all’Eca a fare il piacione da presidente della Roma ma qua non mette più piede ormai da un anno e mezzo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quelli di prima erano una banda di cazzari, i Friedkin non sono mica dei cazzari. Questi lo stadio lo fanno, i soldi li mettono, e sarà pure un bello stadio. Questo non prende papponi, la monnezza romana non la prende… Galantic è un signore, parla perfettamente italiano, ed è innamorato della Roma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Noi scherziamo, giochiamo con le previsioni, ma i Friedkin sono persone serie. Lo stadio ci piace, ma non va mai accantonato lo spirito critico, quello va mantenuto sempre. Molti giornali hanno completamente perso quello spirito critico che c’era in altri anni, basta uno zuccherino per fare delle cose clamorose. Lo spiritico critico è costruttivo, se dici: “Ma i parcheggi ci stanno?”, non è che lo stadio non lo vuoi, ma uno la domanda se la fa. E uno si chiede: “Ok lo stadio nuovo, ma non è che poi ci rinfacciate per anni che avete fatto lo stadio e non ci fate la squadra?”. Stiamo attenti, questo non vuol dire essere contro…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mi sembra che, per fortuna, la rotta nella Roma è cambiata. Dall’arrivo di Gasp in poi le scelte fatte su Ranieri, sul ds, sulla questione stadio, anche questa presa di posizione forte su Dybala e Molina…i Friedkin improvvisamente hanno dimostrato di aver imparato qualcosa. Sono più presenti, più attenti, o magari hanno qualcuno che li consiglia meglio rispetto a qualche anno fa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se Dybala e Molina avessero forzato per partire, sarebbe stato più difficili trattenerli, e non penso che abbiano spinto più di tanto. Loro sono due campioni del mondo, e secondo me andavano chiamati tutti, era un atto dovuto. Ma meglio così per la Roma. Penso che l’arrivo di Juric sulla panchina della Roma ha segnato il punto più basso e di grande difficoltà, Ranieri ha riportato la barra dritta al di là da come è finita. Gasperini lo ha scelto lui, poi il rapporto non è mai decollato, ma non è vero che era stata una quinta scelta perchè Gasperini lo aveva contattato già dall’inverno. Da allora sono aumentate le figure di campo, e le scelte prese sono più giuste. Prima c’erano dirigenze mal assortite…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “De Roon, in un reparto come quello di centrocampo dove sei con gli uomini contati,. è importante perchè altrimenti saresti risicato. A Bergamo gli hanno bruciato addirittura la maglia. Mi sembra che abbia ancora qualcosa da dare, credo che ci sia stata una valutazione tecnica che abbia indotto la Roma a fare un’operazione come questa… Dybala e Molina? Penso tutto il bene possibile della presa di posizione della Roma, è una scelta di buon senso. Molina è arrivato baldanzoso convinto di prendersi la titolarità e invece rischia di fare la panca…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “De Roon l’ho sempre stimato dal punto di vista tecnico, per la Roma è stata un’ottima mossa, sa tutto di Gasperini e poi è un calciatore che può dare tanto. Nonostante l’età, fisicamente è appostissimo, lo si vede anche dalla reazione della piazza bergamasca al suo addio. Per me sarà un ottimo acquisto, e non sarà un rincalzo di Cristante… Dybala e Molina? Andare a Buenos Aires non è come andare a New York, è lunga ragazzi…vai, saluti e torni indietro in un arco ristretto di tempo, è una bella mazzata…”

Nando Orsi (Radio Radio): “De Roon è un giocatore che se riacquista la condizione fisica, non so se Cristante sarà titolare o riserva. De Roon è un calciatore intelligente, e Cristante e Konè devono stare attenti. Ora Gasp lo tiene lì per gestire, ma secondo me hanno preso un titolare. L’intento di Gasp era quello: dare concorrenza in mezzo al campo e poi vedere quello che succede. Mi sembra che Friedkin a Gasperini gli hanno dato carta bianca su tutto, più di questo non si può fare. Prima mandavano via gli allenatori, poi hanno capito che forse non erano gli allenatori e allora hanno cominciato a mandare via i dirigenti…”

Redazione Giallorossi.net