ON AIR | Rossi: “Friedkin fa il piacione all’Eca, ma a Roma non ci mette piede”, Corsi: “Dan non è un caz*aro come quelli di prima”, Nardo: “Ora c’è qualcuno che lo consiglia meglio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma guarda i suoi interessi, e i suoi interessi sono che Dybala e Molina rimangano qui ad allenarsi. Da società seria quale è e sta diventando si è presa la responsabilità di fare un comunicato nel quale dice che loro in Argentina non ci vanno…Messi lo capirà. Le dichiarazioni di Friedkin? Non ha fatto nulla per nascondere il fastidio che prova quando gli si avvicinano i cronisti. Ha detto un paio di frasi di circostanza, non è che ci abbia rivelato chissà cosa, ma meglio di niente…”
David Rossi (Rete Sport): “Oh Friedkin ha fatto proprio una dichiarazione illuminante: “Tra stadio e primo posto, è proprio un bel periodo…”…incredibile eh! Mica c’avevo pensato, ma ora che me l’ha detto il tenente Dan…Non mi sembra che abbia rilasciato delle dichiarazioni che c’hanno allargato la mente. Ora va bene tutto, siamo primi in classifica, ma non è che sta roba ci fa dimenticare che poi a livello societario ci sono stati altri passi, che il signore in questione piace andare all’Eca a fare il piacione da presidente della Roma ma qua non mette più piede ormai da un anno e mezzo…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quelli di prima erano una banda di cazzari, i Friedkin non sono mica dei cazzari. Questi lo stadio lo fanno, i soldi li mettono, e sarà pure un bello stadio. Questo non prende papponi, la monnezza romana non la prende… Galantic è un signore, parla perfettamente italiano, ed è innamorato della Roma…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Noi scherziamo, giochiamo con le previsioni, ma i Friedkin sono persone serie. Lo stadio ci piace, ma non va mai accantonato lo spirito critico, quello va mantenuto sempre. Molti giornali hanno completamente perso quello spirito critico che c’era in altri anni, basta uno zuccherino per fare delle cose clamorose. Lo spiritico critico è costruttivo, se dici: “Ma i parcheggi ci stanno?”, non è che lo stadio non lo vuoi, ma uno la domanda se la fa. E uno si chiede: “Ok lo stadio nuovo, ma non è che poi ci rinfacciate per anni che avete fatto lo stadio e non ci fate la squadra?”. Stiamo attenti, questo non vuol dire essere contro…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mi sembra che, per fortuna, la rotta nella Roma è cambiata. Dall’arrivo di Gasp in poi le scelte fatte su Ranieri, sul ds, sulla questione stadio, anche questa presa di posizione forte su Dybala e Molina…i Friedkin improvvisamente hanno dimostrato di aver imparato qualcosa. Sono più presenti, più attenti, o magari hanno qualcuno che li consiglia meglio rispetto a qualche anno fa…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se Dybala e Molina avessero forzato per partire, sarebbe stato più difficili trattenerli, e non penso che abbiano spinto più di tanto. Loro sono due campioni del mondo, e secondo me andavano chiamati tutti, era un atto dovuto. Ma meglio così per la Roma. Penso che l’arrivo di Juric sulla panchina della Roma ha segnato il punto più basso e di grande difficoltà, Ranieri ha riportato la barra dritta al di là da come è finita. Gasperini lo ha scelto lui, poi il rapporto non è mai decollato, ma non è vero che era stata una quinta scelta perchè Gasperini lo aveva contattato già dall’inverno. Da allora sono aumentate le figure di campo, e le scelte prese sono più giuste. Prima c’erano dirigenze mal assortite…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “De Roon, in un reparto come quello di centrocampo dove sei con gli uomini contati,. è importante perchè altrimenti saresti risicato. A Bergamo gli hanno bruciato addirittura la maglia. Mi sembra che abbia ancora qualcosa da dare, credo che ci sia stata una valutazione tecnica che abbia indotto la Roma a fare un’operazione come questa… Dybala e Molina? Penso tutto il bene possibile della presa di posizione della Roma, è una scelta di buon senso. Molina è arrivato baldanzoso convinto di prendersi la titolarità e invece rischia di fare la panca…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “De Roon l’ho sempre stimato dal punto di vista tecnico, per la Roma è stata un’ottima mossa, sa tutto di Gasperini e poi è un calciatore che può dare tanto. Nonostante l’età, fisicamente è appostissimo, lo si vede anche dalla reazione della piazza bergamasca al suo addio. Per me sarà un ottimo acquisto, e non sarà un rincalzo di Cristante… Dybala e Molina? Andare a Buenos Aires non è come andare a New York, è lunga ragazzi…vai, saluti e torni indietro in un arco ristretto di tempo, è una bella mazzata…”
Nando Orsi (Radio Radio): “De Roon è un giocatore che se riacquista la condizione fisica, non so se Cristante sarà titolare o riserva. De Roon è un calciatore intelligente, e Cristante e Konè devono stare attenti. Ora Gasp lo tiene lì per gestire, ma secondo me hanno preso un titolare. L’intento di Gasp era quello: dare concorrenza in mezzo al campo e poi vedere quello che succede. Mi sembra che Friedkin a Gasperini gli hanno dato carta bianca su tutto, più di questo non si può fare. Prima mandavano via gli allenatori, poi hanno capito che forse non erano gli allenatori e allora hanno cominciato a mandare via i dirigenti…”
Redazione Giallorossi.net
fra la ferrazza e Davide Rossi..
non ho ancora capito chi è caduto nel vino e chi è invidioso dei miliardi di Dan..
entrambi dimostrano quanto siano lontani dal mondo Roma..
per professionalità..
la cattiveria con cui parlano della proprietà mi convince sempre di più che la proprietà stia facendo bene
questi criticano a priori e se glielo fai notare sei tu che non hai spirito critico e stai zitto con uno zuccherino, la Roma gioca la Champions, è prima in campionato, non ha venduto nessun big, ha fatto una campagna acquisti importante, sta facendo lo stadio di proprietà e ha finalmente un progetto di lungo periodo (quello che chiedevano tutti), però bisogna criticare lo stesso.
io non posso parlare per il popolo giallorosso…ma mi sono posti una domanda: tra chi chiacchiera e chi crea fatti tangibili….a chi dovrei dare fiducia? a chi cerca “confronti distruttivi” e chi cerca di dare ed instaurare positività… a chi dovrei regalarejil mio plauso?
rinnovo di conseguenza di nuovo la mia estrema fiducia nei Friedkin…oggi ancora più di ieri….poi domani sarà un altro giorno….ma DOMANI non è il presente!
🧡❤️
perche’dovrebbe mettere piede a roma per sentire le str……..te che dici signor rossi????? ci avrei scommesso che ne dicevi una delle tue
Ma la Ferrazza che problemi ha…
I problemi che se le cose vanno tutte bene, non ha niente da scrivere …
Me lo chiedo anch’io da parecchio ahahahah
non sa dove parcheggiare la macchina
La differenza con Pallotta?
L “errore” dei Friedkin è stato non prendere il solito allenatore aziendalista (compreso il Mou, furbo aziendalista pure lui).
ovviamente errore l ho messo virgolettato perché Pallotta l avrebbe definito tale.
Non credevo potesse mai succedere, ma la Ferrazza (oggi comunque un po’ piu’ “morbida”) ha superato Marione (che oggi li ha “difesi”) in fatto di ironia maligna nei confronti della proprietà.
Su David Rossi, spesso usa bastone e meno volte la carota, ma è meno rompibolas in generale…pero’ di lui mi viene forte il sospetto, che tende comunque ad essere piu’ critico adesso, che nella gestione Pallotta…forse perchè all’epoca lavorava all’interno della Roma (mia opinione) ???
nun te se pó nasconne gnente…
ma niente niente la ferrazza e il signor rossi volevano farsi assumere dalla roma? perche’ posso capire il signor rossi che sta rosicando ma la ferrazza…… non c’e un giorno che attaccano la societa’ oppure i giocatori ecc ecc
Per fortuna che c’è il Commissario Ferrazza che indaga, altrimenti saremmo tutti perduti!!
Rossi invitalo a casa tua vedrai che viene di corsa a Roma
Tra Ferrazza, Corsi e Rossi, benvenuti al Circo Barnum, io dei salti carpiati così manco a Tania Cagnotto li ho visti fare.
I Friedkin hanno sbagliato per anni l’organigramma aziendale e questo è stato un grosso problema. Adesso invece come per magia sembra che si stia affilando tutto per il verso giusto, incredibile. Quest’anno per me l’obiettivo resta il quarto posto, ma in prospettiva, chissà, magari finalmente torneremo a dire la nostra.
io dubito fortemente che siano romanisti
Sig.ra Ferrazza Ok.
E’ vero, il vero giornalista deve farsi delle domande (legittime) ma il vero giornalista è colui che, oltre a farsi domande, va anche in cerca delle risposte (inchieste).
Mentre Lei Sig.ra Ferrazza, che di professione è una giornalista, si fa delle domande e si da le risposte da sola, ovverosia riporta sempre e soltanto quello che può compiacere il tifoso (giornalista click bait).
Certo è brutto essere cacciati a pedate nel sedere dal padrone.
Produce scompensi a lungo termine.
Qualche giorno fa ho suggerito al Sig. Rossi l’apertura di una bancarella di lupini sul Lungotevere.
Viste però le nostalgie pallottiane, probabilmente potrebbe funzionare anche un carretto di hot-dog insieme a Italo Zanzi.
Certo, la concorrenza è parecchia al Ponte Duca d’Aosta nei giorni di partita… il rischio d’impresa c’è.
“Questa storia del ‘presidente presente’ è una scemenza tutta romana. Nel calcio moderno i fatturati e i grandi club non si gestiscono stando a Trigoria a guardare gli allenamenti o a dare le pacche sulle spalle ai giocatori. Pallotta lavora per la Roma a Boston, a New York, a Londra, dove ci sono i grandi investitori e dove si decidono le sorti dello stadio e dell’internazionalizzazione del marchio. È lì che un presidente serve alla Roma, non a fare passerella.”
cit. DAVID ROSSI.
Ma a Rossi & Ferrazza per caso rode?
Di tutti questi radiolari, leggo sono Saponetta Orsi (e leggerei Pruzzo se non fosse così deprimente): è tifoso laziale, sai cosa ti devi aspettare da lui, se parla della Roma di sicuro non addolcisce la pillola… però quando parla non cerca di arruffianarsi il pubblico, non lo sentirai mai dire “cacciamo i Friedkin” o “i Friedkin sono i più forti del mondo”. Orsi (e, ripeto, Pruzzo), quando parla dice ciò che pensa: gli altri sono una banderuola fatta per arruffianarsi i tifosi.
Ma uno può dare del piacione ad un signore che mi sembra una persona per bene con dei valori e una famiglia solida( che tra i miliardari non è cosa scontata)? Ma come ti permetti? Ma su che basi? Ma cose da pazzi. Detesto chi critica per partito preso senza un minimo di obiettivita’ perché indebolisce poi chi critica quando realmente è necessario farlo.
infatti Dan Friedkin immagino sarà disperato delle critiche ricevute da david rossi…
non ci dormirà la notte di sicuro
ferrazza e rossi se stanno a corrode er fegato porelli je conviene annasse a fa na lunga vacanza altrimenti non so quanto potranno resiste l invidia se li sta a magnà
I 2 fegatelli 😅😅😅
La colpa non è la loro ma sempre e solo di chi li ascolta.
E certo Rossi, mica Friedkin può essere “illuminante come te” quanno apre bocca….!
(e menomale!!!).
Alla Ferrazza je dico: nu te preoccupa’, pe’ “lo spirito critico” ce sei te che basti e avanzi !!!
Portate l’entusiasmo de un cimitero…….
FORZA ROMA
Lo stadio è il vero termometro per misurare il giudizio sul presidente.. mai sentito nulla contro.. tranne la cacciata di mou e de rossi.. tutto il resto è fuffa
Se di fronte ad uno stadio collegato perfino dalla ferrovia ti metti a chiedere dei parcheggi, o sei americano o sei un coyote
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.