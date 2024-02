“ON AIR!” – FERRAZZA: “Passo in avanti di De Rossi con tre scelte forti”, DAMASCELLI: “Si è portato avanti col lavoro facendo fuori Dybala e Lukaku”, FOCOLARI: “Ma allora si può giocare a calcio anche senza loro…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma sta tenendo un passo importantissimo. Da ieri porto a casa un sacco di segnali positivi, anche nel primo tempo, e cioè Svilar che ti tira fuori una parata che è tanta roba… Male il primo tempo, De Rossi prova a far turn-over e fa quel 4-2-3-1, ma Azmoun non può fare il sotto punta, perchè lì ci vuole Pellegrini, o Baldanzi quando imparerà a farlo. Cristante ha sofferto tanto questa formazione, ieri ha sbagliato tutto, ha fatto un disastro. Poi però molte cose positive… De Rossi? Dopo l’uno a zero fa vedere la famosa vena. Pellegrini? Entra lui e cambia la Roma, altro che anello debole…”

Vincent Candela (Rete Sport): “L’impatto di De Rossi è importante ma non sorprendente per me: mi aspettavo potesse diventare un grande allenatore. Sta dimostrando di poter guidare la Roma, nelle scelte, nei cambi, nei moduli, nella comunicazione. Gli farei un contratto triennale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Del dito di Acerbi non si è parlato così tanto come del dito di Huijsen…da ieri non si parla d’altro che di un ragazzino di 18 anni che ha fatto una leggerezza… E’ della Juve? Fino a che sta qua, lo difenderò fino alla morte… ”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Svilar ha fatto una bella partita, e mi domando se non sia lui il portiere del futuro. Quando ho visto la formazione con 4 attaccanti ero preoccupatissimo, mi chiedevo chi avrebbe corso in mezzo al campo. Con quell’erroreDe Rossi però ha permesso a Svilar di mettersi in mostra. Adesso è lui il titolare, il dado è tratto. De Rossi ha avuto gli attributi di togliere Lukaku, e questo è un segnale per la squadra, e cioè che la legge è uguale per tutti… Champions? Ieri tifavo Lazio, il mio primo risultato era la vittoria dei biancocelesti, perchè la Lazio non mi fa paura come Atalanta e Bologna…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il campionato? Senza filotto di risultati non ci arrivi ai tuoi obiettivi, e l’Atalanta lo fa. Ed è per questo che ultimamente ci arriva sempre davanti… Lukaku? E’ un giocatore forte, ma si può dire che deve darsi una svegliata? Perchè basta, alla Roma non copriamo più nessuno, vale per Dybala, vale per Pellegrini… Pellegrini appena tocca mezza palla vengono giù i social…a me sembra che ora stia giocando un buon calcio, ma questo non si può dire perchè è odiato da molti. E allora cominciamo a usare lo stesso metro con tutti, Lukaku prende 10 milioni l’anno…Huijsen? Per me non andava nemmeno ammonito, non è un gesto antisportivo quello…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lukaku ti ha fatto 15 gol tra campionato e coppa, ma che deve fare…Per me come prestazioni e gol non si può criticare. Può fare molto di più, ma alla fine è uno che timbra sempre. Statisticamente può ancora fare 18-19 gol in campionato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Prima di criticare la Roma per un tempo sbagliato io ci penserei. La Roma ha vinto no giustamente, di più. Di Francesco le fa sempre queste partite, attacca sempre, manda la squadra allo sbaraglio, non segna, e alla fine non ce la fa più. E poi a parità di lentezza vince il più forte. Il Frosinone poteva anche fare due gol nel primo tempo, ma nella ripresa ne prendeva tre perchè se hai il Liverpool magari reggono, ma il Frosinone no. Se la Roma arriverà quarto sarà un capolavoro di De Rossi e della squadra, il club prenderà sti 100 milioni e spero farà un’ottima campagna acquisti perchè certi giocatori non ci possono stare in una squadra che deve vincere. Ma ieri hanno dato tutti il fritto… Huijsen? Un giocatore con quel temperamento mi fa morire…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ieri De Rossi ha fatto un passo in avanti nella sua carriera di allenatore e lo fa con tre scelte: la mossa di Svilar titolare, perchè non è semplice andare in uno spogliatoio e andare da Rui Patricio e dirgli che ora diventa la riserva. La seconda è la sostituzione di Lukaku, e dire che è stata scelta tecnica. E poi ci sono giocatori del Frosinone che ci hanno raccontato che negli spogliatoi Daniele urlava come un pazzo. Sono tutte scelte da allenatore, e non di uno che è entrato in punta di piedi… ”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Rui Patricio sembrava in forte difficoltà, De Rossi ha fatto una scelta precisa assumendosi le sue responsabilità. Se ieri Svilar avesse sbagliato partita, De Rossi sarebbe andato in grossa difficoltà, e invece Svilar ha risposto come non potevamo immaginarci. Segno che le informazioni raccolte da De Rossi su di lui sono state sufficienti, oltre quello che ha visto in allenamento ci sono tante altre variabili a essere decisive. Magari per Rui Patricio è stato uno shock l’addio di Mourinho e Nuno Santos… Paredes? Ha fatto un’ottima prova, ma a me è piaciuto tanto Pellegrini, che è stato un po’ il papà che arriva quando hai paura…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La formazione è stata nettamente sbagliata, la Roma non si sa come ha finito 1 a 0 il primo tempo, fra l’altro con un gol del ragazzino, che era stato il peggiore in campo. Svilar ha fatto grandi parate e non escludo che possa essere il titolare del futuro. Baldanzi deve essere tutelato, ed è stato messo lì a cercarsi un ruolo. Il Frosinone ha avuto tante opportunità per fare gol, poi nella ripresa De Rossi ha sistemato le cose…però ti può capitare di andare sotto, e poi diventa difficile recuperare… Lukaku? Se Abraham torna a essere il giocatore che era, non c’è un problema centravanti, io ci punterei molto su questo ragazzo che può essere il futuro prossimo della Roma..”

Tony Damascelli (Radio Radio): “De Rossi ieri è stato fortunato e bravo, perchè si è portato avanti col lavoro: fuori Dybala e fuori Lukaku. Buonissimi giocatori, ma il futuro della Roma è senza Dybala e senza Lukaku… Ecco perchè un allenatore deve essere anche un manager, e De Rossi si sta rivelando una persona coerente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “De Rossi ha sbagliato completamente formazione iniziale, il Frosinone ha dominato il primo tempo e ha chiuso incredibilmente sotto, non credevamo ai nostri occhi. Ha segnato un grandissimo gol il peggiore in campo, Huijsen, che ha avuto un comportamento sbagliato, però è giovane e gli servirà da lezione. I fischi sono consentiti e comprensibili. Poi De Rossi è stato umile e intelligente nel capire che doveva cambiare formazione, la Roma ha giocato in maniera seria e solida e ha vinto la partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ora gioca a calcio. Nel primo tempo è stato preso a pallate, è vero…ma alla fine vince 3 a 0. De Rossi ha sbagliato, ma poi ha aggiustato le cose. Si diceva che la Roma non poteva giocare senza Dybala e Lukaku, e invece non è così. E stiamo a fare le pulci a De Rossi, che ha vinto 3 a 0?…”

