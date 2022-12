“ON AIR!” – FERRAZZA: “Frattesi sarebbe un rinforzo importante”, VISNADI: “Non ci credo”, MAGNI: “Giocatori utilizzati in ruoli dove non rendono al top”, MORONI: “Mou può fare meglio di così”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Di tutto quello che abbiamo visto ieri, la cosa più importante è che gli infortuni di Smalling e Pellegrini non siano niente di importante. Alla Roma manca qualità, in più i giocatori importanti li utilizziamo per quello che sanno fare meno bene: Cristante dà il meglio da incursore, e gli facciamo fare il mediano, Smalling, che è un difensore straordinario ma non ha un gran piede, lo mettiamo a impostare… Direi che c’è da registrare qualcosa, e non solo sul mercato… Celik? E’ un giocatore che ti fa il titolare senza farti rimpiangere il Karsdorp di turno. E’ un terzino che in una bella squadra da Champions ci può anche stare da titolare…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Noi dobbiamo commentare la realtà: la Roma ha Smalling, Pellegrini, Wijanldum, Zaniolo, Dybala. Per il resto si può alzare l’asticella. Ma dire che la Roma può comprare 4 giocatori migliori di questi è vendere fumo negli occhi…Mou è un bravo allenatore, i giocatori ce li ha, e deve farci vedere qualcosa perchè si può fare meglio…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Frattesi sarebbe un acquisto importante. Non è un giocatore che ti cambia la vita, ma non possiamo dire che faccia schifo. Io insieme a Wijnaldum ce lo vedrei bene. La partita di ieri? In Giappone non erano state delle vere amichevoli, quelle in Portogallo vengono affrontate con un’altra intensità e per questo è probabile che ci siano infortuni. Pellegrini è uscito per precauzione, ha preso solo una botta…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Nel primo tempo abbiamo visto la solita Roma che costruisce ma non riesce a segnare. Aiutatemi voi se c’è stato qualcosa di bello. Speriamo di non dover parlare di infortuni di Pellegrini e Smalling, per il resto è stata una sgambata amichevole contro una formazione che non mi è sembrata irresistibile. Bove titolare? Secondo me è stata una cosa fatta apposta, per metterlo in vetrina. Spinazzola ancora non è il giocatore che conoscevamo, è in ritardo di condizione. La nota positiva è che loro non hanno mai tirato in porta…Abraham? Mai vista una punizione del genere, ridevano tutti, pure lui. Il giocatore sta vivendo un periodo delicato, non gli riesce nulla…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Frattesi è un giocatore che è cresciuto. Ha giocato un buon girone di andata col Sassuolo, è un centrocampista capace di andare dentro l’area, di segnare gol importanti. E la Roma ha bisogno di un giocatore di quel tipo. Frattesi non ti cambia la storia, ma ha delle caratteristiche che possono essere molto utili per la Roma…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Frattesi? E’ una notizia in divenire. Penso che sia molto improbabile che possa materializzarsi a gennaio perchè il Sassuolo non ha bisogno di vendere. E poi raccontata così mi sembra molto favorevole per la Roma…Ma poi i Friedkin li vogliono mettere questi 15 milioni già da gennaio? Io ho molte perplessità, anzi, non ci credo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Wijnaldum? Mi sembrano tempi lunghi, si è dilatato un po’ troppo. E’ strano, come Pogba nella Juve: sono infortuni che avrebbero bisogno di tre mesi, e invece ce ne vogliono 5 o 6, ed è un peccato. Su Frattesi io non aggiungo nulla a quello che dicono gli esperti di mercato, e cioè che a gennaio non si fa, ma dal punto di vista tecnico sarebbe un’operazione giusta, nel centrocampo della Roma ci starebbe benissimo. E sarebbe giusto anche per Bove, che a Sassuolo può dimostrare il valore, che c’è, ma che nella Roma non trova sufficiente spazio…”

Redazione Giallorossi.net

