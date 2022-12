RITIRO AS ROMA – Wijnaldum torna in gruppo, applaudito dai compagni. Si rivede Rui Patricio

AS ROMA NEWS – Giornata importante quella di oggi ad Albufeira, dove la Roma sta svolgendo la seduta di allenamento nel mini ritiro portoghese.

Si è infatti rivisto in gruppo, anche se solo per una parte della seduta, l’olandese Gini Wijnanldum, accolto da un applauso di compagni di squadra e staff. Il centrocampista dunque viaggia veloce verso il rientro in campo.

Presente anche il portiere portoghese Rui Patricio, che ha finito le sue vacanze post mondiale e da oggi torna ad allenarsi con i suoi compagni di club.

Questa la lista dei giocatori che sono scesi in campo per la seduta odierna, considerata la partita di ieri: Kumbulla, Mancini, Spinazzola, Vina, Shomurodov, Abraham, Volpato, Karsdorp, Camara, Rui Patricio, Wijnaldum e Boer.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini