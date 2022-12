Smalling e Pellegrini non preoccupano: le ultime sulle loro condizioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dalla partita di ieri vinta contro il Casa Pia ha lasciato qualche strascico sul fronte infortuni in casa Roma.

Sia il capitano Lorenzo Pellegrini che il difensore centrale Chris Smalling sono usciti dal campo malconci, il primo per una forte botta alla tibia, il secondo per una distorsione alla caviglia.

Stando a quanto filtra oggi dal ritiro portoghese, non sono previsti esami strumentali per Pellegrini, che dunque non dovrebbe avere particolari strascichi dal colpo ricevuto ieri.

Qualche attenzione in più la merita Smalling, le cui condizioni restano da valutare nelle prossime ore. Ma anche per l’inglese non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: l’inglese dovrebbe al massimo saltare l’ultima amichevole contro il RKC Waalwijk in programma giovedì pomeriggio.

Giallorossi.net – F. Turacciolo