“ON AIR!” – CORSI: “Quarto posto e Coppa Italia, così sarebbe un grande anno”, FERRETTI: “Se non batti il Genoa succede un casino”, PIACENTINI: “Meglio puntare sulla formazione titolare”, ROSSI: “Se passiamo, sai che gufata al Napoli…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stasera ci sono 60mila tifosi, per cui dico alla squadra: “Fate i bravi...”. La Coppa Italia sarebbe un’altra coppa, fate come vi pare: prima la Conference, poi vinci la Coppa Italia, magari arrivi quarto…avresti fatto un grande anno. Un super anno no, quello è quando vinci lo scudetto. Prima per noi la Coppa Italia era un porta ombrelli, ora dopo anni e anni passati con uno gnocchettaro (Pallotta, ndr), si ricomincia a fare una squadretta. Per cui se mi vinci una Coppa Italia e mi vai in Champions già è una cosetta rispetto agli ultimi 15 anni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io ero partito baldanzoso nei giorni scorsi, avrei suggerito 8 cambi di formazione per la partita di stasera, ora invece non mi sembra troppo il caso vista l’aria che tira. Mi sembra che qui se la stanno giocando tutti alla morte sta Coppa Italia. Io manderei in campo la formazione titolare per cercare di indirizzarla subito e poi magari fare qualche cambio e gestirla, altrimenti è rischioso. Sono sicuro che Mourinho troverà la formula giusta per stasera…”

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma batte il Genoa, pensa che gufata che je famo al Napoli la settimana prossima contro la Cremonese…Se accetterei di perdere contro Fiorentina e Napoli in campionato pur di avere la certezza di battere Genoa e Napoli in Coppa Italia? Sì, lo farei…avresti la strada spianata in Coppa, e il tempo di recuperare in campionato… Col Napoli è probabile che ci perdi lo stesso, non serve che ti sforzi. Con la Fiorentina sarebbero tre punti persi sulla tabella di marcia, che però potresti recuperare altrove. E comunque vorrei ricordarvi che in mezzo c’è lo Spezia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se la Roma dovesse battere il Genoa e poi anche il Napoli avrebbe la strada spianata in Coppa Italia. Poi avresti Torino, Fiorentina o Sampdoria fino alla finale. Con la possibilità di incontrare di nuovo la Lazio… Svilar in campo oggi? Non capisco perchè, sinceramente non ne vedo l’opportunità…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera è uno spartiacque solo se dovessi perdere. Perchè se vinci non hai fatto niente, se perdi diventa un problema… Questa è una partita che devi vincere, perchè se non lo fai diventa un casino…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Per stasera non mi immagino una Roma diversa dagli 87 minuti di San Siro, ma poco conta se poi si passa il turno. In queste partite secche devi essere cinico e prenderti solo il risultato. Credo che Mou manderà in campo giocatori in grado di battere il Genoa all’interno di un turnover. Svilar? Se gioca lui mi preoccupo, almeno per quanto visto nelle amichevoli…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Conference League della Lazio? Da quello che so io, Sarri vorrebbe uscire alla prima partita…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mou che fiuta la Coppa Italia per portare a casa un altro trofeo? Beh lui ha la virtù di essere anche un cane da trifola, oltre che essere un ottimo professionista…La Coppa Italia è un torneo importante, solo da noi diventa il torneo delle riserve. Poi perdi, e si aprono le crisi… C’è una filosofia tutta italiana dove della Coppa Italia conta solo la finale… Sarri? Se davvero volesse uscire alla prima partita di Conference, io lo licenzierei la sera stessa. Ogni impegno va onorato, la Conference è un torneo internazionale che è diventato un distintivo della Roma, non capisco perchè non debba esserlo anche per la Lazio, che a livello nazionale di coppe ha vinto molto di più della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Genoa? Quel fenomeno che c’era prima (Blessin, ndr) pensava di stravolgere tutto e ha fatto dei danni. Ora il Genoa si sta giocando le sue chance per risalire subito in Serie A. Stasera ti devi aspettare una partita difficile, la partita del Parma a Sn Siro ha dimostrato questo, che c’è una categoria di differenza ma poi in campo devi essere concentrato e aggressivo, e non sempre succede…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma fa bene a puntare sulla coppa a partire da stasera, deve puntarci indipendentemente da Mourinho, perchè ti dà un titolo. Far riposare Smalling e Dybala ci sta. Non bisogna però sottovalutare il Genoa, né il suo allenatore per il quale vorrei spendere due parole: tutti i ragazzi del 2006, quelli che hanno fatto gavetta vanno bene, quelli che non l’hanno fatta, e parlo di De Rossi e Pirlo, vanno male… Grosso e Inzaghi invece stanno facendo bene, e questo vale anche per Gilardino. Farsi le ossa è utile, fai esperienza…”

