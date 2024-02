“ON AIR!” – PETRUZZI: “Roma sorpresa dal lavoro di De Rossi”, CASANO: “Non mi accontento della prestazione, stanco della mediocrità”, PRUZZO: “Occhio all’assetto difensivo, col Feyenoord va evitata l’imbarcata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La prova di sabato della Roma? Forse c’è gente uscita contenta dallo stadio, io non lo ero. A parte la sconfitta del Napoli, è stato un turno sanguinoso, speravamo che andasse meglio… L’errore di Lukaku ti costa la sconfitta, lì poteva fare qualsiasi cosa tranne quella che ha fatto. Il gol dell’uno a zero di Acerbi è irregolare tutta la vita, nonostante quello che dice De Rossi… Quello che abbiamo visto contro l’Inter è molto diverso da quello visto contro Salernitana e Verona. Io la vedo la crescita della Roma, se giocherà sempre così ne vincerà tante. Però sabato sempre zero punti sono, e questo mi rode. E poi la qualità di alcuni giocatori resta quella: Karsdorp fa delle cose in almeno in un paio di gol dell’Inter che non si possono guardare…”

David Rossi (Rete Sport): “A fine primo tempo tutti eravamo convinti che si poteva anche perdere, perchè l’Inter non era ancora davvero entrata in campo, ma che intanto si era dimostrato che si poteva giocare a calcio in un certo modo anche contro squadre di livello. Ora sai che lo puoi fare. E se lo fai per 50 minuti contro l’Inter, lo puoi fare per 70 minuti contro il Frosinone… Le prime tre partite come impatto contano zero, perchè le giochi sul fatto del cambio dell’allenatore. La prima partita su cui si cominciano a fare dei ragionamenti è Roma-Inter, e io dico che quello che ho visto nel primo tempo è diverso da quello visto all’andata…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “De Rossi è stata una soluzione nell’immediato per far star buona anche la piazza, ma penso che la Roma sia rimasta molto sorpresa dal lavoro fatto da Daniele De Rossi in questi giorni. Vedere una partita come Roma-Inter…secondo me oggi De Rossi è su quella panchina molto più proiettato verso il prossimo anno…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La partita di sabato mi fa pensare che se la Roma dovesse continuare a darci dei segnali, la classifica finale mi interesserebbe fino a un certo punto per la conferma di De Rossi. Se De Rossi è questo e la Roma è questa, secondo me sarebbe da confermare anche se alla fine la squadra arrivasse sesta. Il profilo di allenatore che la Roma cerca è simil Thiago Motta, un simil Gilardino o Palladino, un allenatore giovane che insegni calcio, e tu forse ce l’hai già in casa… I cambi? Straordinari, Zalewski e Baldanzi sono già due volte che entrano bene. Pellegrini migliore in campo, e chi non lo capisce si desse alla freccette tutta la vita…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Sono persuaso del fatto che la scelta di De Rossi non sia solo momentanea, ma propedeutica a un lavoro per il futuro. Poi non è lui l’unico candidato, ma che sia un’opzione ne sono straconvinto…Se avesse vinto sabato, avrebbe già avuto il rinnovo in mano. La Roma deve tendere però ad allungare il dominio della partita per i novanta minuti, perchè se continuerà a giocare un tempo e poi a perdersi per 20, andrà in difficoltà contro qualsiasi avversario…Fare paragoni con la Roma di prima non porta a nulla, questa guerra intestina non porta a niente. Io non mi accontento della prestazione, perchè hai perso 4 a 2 in casa. Sono sei anni che arriviamo sesti o settimi, mi sono rotto le palle di veleggiare in questa mediocrità…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma gioca tutte le partite come ha fatto il primo tempo di Roma-Inter, arriva tranquillamente al quarto posto. Ora hai di nuovo tutti a disposizione, rientra Smalling, rientrerà Ndicka dalla coppa d’Africa, e perciò credo che se ci metti tutta la voglia e il nuovo modo di giocare, la Champions la raggiungi. Il primo tempo è stato straordinario, erano tutti molto concentrati. Su Pellegrini c’è poco da dire: è sempre stato un giocatore tecnico, ma ora è anche un guerriero, l’ho visto andare su tutte le palle. Ora è esploso definitivamente, forse serviva un allenatore che lo consacrasse. Sento rimpiangere Belotti o dire che deve giocare Azmoun, ma io preferisco sempre Lukaku…”

Filippo Biafora (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha un problema in porta, e io penso che sia necessario iniziare a provare Svilar per capire che portiere è. All’inizio sembrava disastroso, quasi un improvvisato. E’ vero che contro il Milan poteva fare di più sul gol di Adlì, ma proverei a dargli continuità per capire se dovrai spendere per quel ruolo. Svilar titolare contro il Feyenoord? E’ un dubbio, la partita è talmente importante…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non esiste alcuna provocazione all’indirizzo di Acerbi, non c’è stato nessun coro “devi morire” prima del suo gestaccio verso la tribuna, a meno che non si consideri un coro cantato due uno, duo o cinque scemi. Ma allora vanno bloccate tutte le partite del mondo, perchè di provocazioni del genere se ne sentono ovunque. Grazie all’ufficio stampa dell’Inter passa una verità che non esiste. Ora in tutta Italia quello che viene fuori che il problema non è il dito medio ignorate di Acerbi, ma la provocazione, che non esiste, dei tifosi della Roma. E’ questa la realtà come la vogliono raccontare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lukaku ha faticato anche col Cagliari, non solo contro l’Inter, ma penso sia solo un momento. Se la Roma non arriverà quarta significa che ci saranno state squadre più forti di lei, e che quei due lì davanti non saranno stati in grado di fare la differenza…La partita di sabato ha evidenziato delle difficoltà che la squadra ha avuto: grande primo tempo, ma secondo tempo molto meno. Ci vuole equilibrio. La partita di giovedì è una di quelle più difficili, il Feyenoord è un avversario insidioso, la partita è molto complicata, e devi trovare un assetto difensivo che ti garantisca di non prendere imbarcate che ti costerebbero carissimo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lukaku è chiaramente stanco, uno come lui non può sbagliare quel gol, avrebbe riaperto la partita. Poi i numeri sono un po’ impietosi, nelle grandi partite ha fatto solo due gol, e Dybala uno solo su rigore. De Rossi si è giocato la partita di sabato in maniera spettacolare, ma sono mancati due migliori giocatori…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Segnali confortanti per la Roma, a me ha colpito molto la partita giocata contro l’Inter, mai in difficoltà come lo è stata nel primo tempo contro la Roma. Il prmo tempo dei giallorossi è stato impressionante per intensità, il cambio è stato clamoroso. Lukaku? Deve cominciare a segnare, non solo contro le grandi, ma anche contro le piccole ultimamente sta segnando molto poco. E anche le sue prestazioni sono abbastanza insufficienti. Contro l’Inter ha avuto la sua occasione, lì puoi anche non fare gol, ma devi giocartela in modo diverso. E’ mancato di lucidità, ha fatto una cosa contro logica tentando di saltare Sommer sul suo piede debole, un errore gravissimo…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Lukaku rimane un grande centravanti, anche se la quotazioni stanno scendendo. Aumenta l’età. Ammesso che qualcuno interessi, il suo futuro mi sembra abbastanza lontano dal grande calcio. Non credo che ci sarà qualcuno pronto a investire 40 milioni per il cartellino, più l’ingaggio…”

