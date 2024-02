Smalling, piccolo giallo: interrompe l’allenamento, oggi il responso

NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling prepara il rientro, ma c’è un piccolo giallo che ha acceso di nuovo i riflettori sul difensore inglese.

Il calciatore, ieri in gruppo nell’allenamento che la squadra ha svolto all’indomani del ko interno contro l’Inter, ha abbandonato la seduta anzitempo per motivi ancora da chiarire.

La decisione di interrompere l’allenamento è stata del calciatore, probabilmente determinata o da un fastidio fisico o dal timore di infortuni visto il campo pesante per la forte pioggia scesa anche ieri sul Fulvio Bernardini.

Oggi dunque gli occhi saranno tutti puntati su di lui: se Smalling scenderà regolarmente in campo e svolgerà la seduta, il suo rientro per Frosinone-Roma (o al massimo per Roma-Torino) è assai probabile. Altrimenti bisognerà rivalutare i tempi del suo recupero completo.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero