“ON AIR!” – GRAZIANI: “Se col Milan la Roma pensa di gestire l’1 a 0 è fregata”, CARINA: “De Rossi a Udine ha sbagliato tutto”, CORSI: “Se quella partita si conclude a maggio può essere una festa…”

David Rossi (Rete Sport): “Il Verona ci ha dato una bella mano ieri sera, il pareggio per la Roma è oro colato…Il fatto che l’Atalanta possa recuperare la partita contro la Fiorentina addirittura a campionato finito rischia di falsare il campionato…”

Ciccio Graziani (Rete Sport): “La Roma deve giocare senza pensare al risultato dell’andata, altrimenti sei fregato. Poi certo, arrivati a metà del secondo tempo puoi anche pensare di gestirla o di cambiare tatticamente qualcosa. Il Milan un gol te lo può fare, l’1 a 0 può non bastare, ecco perchè devi cercare di segnare. Il calcio è maledetto, e la Roma deve giocare per vincere, non per gestire il risultato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il risultato di ieri sera è importantissimo in chiave Champions, grazie Verona anche se i veronesi non mi sono simpatici. Bove? Sembrava la salvezza di tutti i mali, poi De Rossi ha rivitalizzato Paredes, Cristante e Pellegrini, mentre Bove è finito un po’ in un cono d’ombra… Bove va fatto crescere per farlo diventare un simil Cristante, ma ancora non è pronto. De Rossi lo stima, ma lo vede in maniera diversa. Ma giovedì Bove gioca…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Secondo me Daniele non si accontenterà di difendere l’uno a zero giovedì, andrà a cercare di fare gol al Milan. Saranno importanti le ripartenze, per questo penso che oltre a El Shaarawy dovrebbe giocare di nuovo Spinazzola, che è uno che ti va dentro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi è stato da 10 e lode domenica scorsa, è stato bravissimo a fermare tutto. Si vede che questa Roma è famiglia… Huijsen? Se fai un errore del genere in Primavera, ti mandano via… Per carità, gli errori si fanno, ma sembra uno che sta provando a giocare tanto per provare. O forse ha pensato: “Ma sticaz… della Roma“….Il fatto è che quelli scarsi, sono scarsi. E la Roma non può rinunciare a Pellegrini, Mancini, Dybala, Lukaku… Bove? Non sarà un fenomeno, ma la carretta l’ha sempre portata avanti… Con l’Udinese sarà difficile farle un gol in 20 minuti, soprattutto se si giocherà il 25 aprile con loro che devono ancora salvarsi. Se invece si dovesse giocare a maggio, con loro magari già salvi, allora grandi abbracci e applausi a tutti…diventerebbe una festa…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La Lega Calcio spinge per far concludere Udinese-Roma il 25 aprile, ma se i giallorossi passano il turno di Europa League è impossibile…Loro vorrebbero infilarla in quella data a prescindere, ma sarebbe un casino. La Roma gioca già il 22 col Bologna e il 28 col Napoli. Dovresti prendere l’aereo, andare a Udine, giocare 20 minuti e poi tornare a Roma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Per il Milan la partita di giovedì è quella salva stagione, sono tutti concentrati su quella gara. Da una parte mi fa avere una paura tremenda, ma dall’altra è il segnale di un Milan in difficoltà: non sono sereni, la panchina di Pioli è traballante e questo può essere un vantaggio per la Roma che parte comunque col vantaggio di un gol…”

Giampiero Maini (Radio Manà Manà Sport): “Il Milan all’andata si sentiva superiore, non si aspettava di trovare una Roma così forte. Chissà che in casa non troverà una squadra ancora più forte grazie anche alla spinta dei 65mila dell’Olimpico…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ndicka out? Paradossalmente è la stessa situazione dell’andata, quando l’ivoriano era squalificato e Huijsen indisponibile per l’Europa. Ma sul giovane difensore olandese vorrei dire qualcosa: magari diventerà il futuro Krol, ma sicuramente al momento non lo è. In tutte le sue ultime apparizioni è stato tra i peggiori in campo. La cosa preoccupante di domenica è il non riuscire a recuperare Pereyra, che palla al piede è un giocatore molto lento, pur avendo 40 metri di campo. Quando imparerà a marcare diventerà un ottimo difensore, ma ora non può fare il titolare della Roma. E poi bisognerebbe un attimo tornare sulla partita di Udine: De Rossi ha sbagliato tutte le scelte. Torna alla difesa a tre quando aveva detto che la squadra non digeriva più quel modulo, rimette Zalewski a destra dopo averlo già provato in quel ruolo e aver ammesso di aver sbagliato… Io sono settimane che invoco il rinnovo di De Rossi, ma domenica ci sono stati diversi errori del tecnico…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ma perchè Huijsen viene paragonato a Krol? Lui era un terzino destro. E’ vero che il ragazzino ha i piedi buoni, ma in fase difensiva è un disastro. La sua supponenza forse è il lato peggiore…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Milan ha da scegliere in attacco, ma il suo problema è la difesa…anche col Sassuolo ha concesso davvero tanto. Dietro sbagliano davvero troppo. Con la Roma sarà quello il problema principale che Pioli dovrà risolvere…”

