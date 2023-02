“ON AIR!” – CENTO: “Salisburgo squadra modesta, la Roma non ha fatto niente per vincere”, PRUZZO: “Troppa difficoltà a segnare”, ROSSI: “Abraham non è Osimhen, cominci a passarla”, CORSI: “Le parole di Pinto sono da ds dell’Empoli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Qualcuno aveva paragonato il Salisburgo all’Atalanta, dicendo che era una squadra che correva, che andava a mille all’ora, e invece mi è sembrato più il Como… Una squadra incredibilmente pompata da tutti, e invece era abbastanza ridicola. A Roma si può fare tranquillamente, su quello sono d’accordo. La verità è che la Roma ieri è stata brutta, ma non nel gioco: con una squadra così ieri doveva vincere. E poteva vincere: se Belotti la metteva dentro… Partita dominata? No, perchè le partite dominate sono quelle che vinci… E poi regà, le parole di Pinto di ieri: dice che invidia il Salisburgo, che non cambia nulla se vincono o se perdono… se è quello che pensa anche Friedkin deve andare a casa stasera. Se Pinto era il ds dell’Empoli o dell’Udinese ci poteva stare, ma questo è il ds della Roma con Mourinho in panchina e dice che invidia una squadra dove l’importante è vendere i giocatori e non vincere o perdere…e noi dobbiamo ancora parlare della partita?…”

David Rossi (Rete Sport): “Ieri Roma in gran parte della partita in controllo del match, e prende alla fine un gol abbastanza casuale, dove Matic purtroppo si perde Capaldo… Abraham? Buon centravanti che non è straordinario, ha momento ottimi e altri pessimi. Siccome non mi sembra uno che abbia il killer instinct, dovrebbe anche pensare di passare la palla quando ne ha l’occasione. Quel tipo di egoismo là te lo puoi permettere se sei Osimhen… Ieri la Roma meritava la vittoria, sarei stato deluso perfino del pareggio. Giovedì sarà un’altra partita, quella di ieri non fa testo, ogni gara fa storia a sé. Se la Roma ripeterà la partita di ieri con l’Olimpico che soffia dietro, la qualificazione la puoi portare a casa, ma non è una certezza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma quando gioca bene le partite purtroppo non le vince, sta diventando una costante. Il pareggio ieri ti stava stretto. Ma se crei e non fai gol rischi di tornare a casa come ieri. Dispiace, perchè la partita era assolutamente alla portata…E’ più facile analizzare una prestazione dove sbagli tutto. Su ieri c’è poco da dire: i due numeri nove non hanno fatto gol su due occasioni giganti…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La Roma ieri non ha fatto niente per vincere, una squadra che ambisce per arrivare tra le prime quattro in campionato gliene fa 3 e chiude la partita. Il Salisburgo è una squadra che corre, ma col pallone non sa che farci, e noi l’avevamo descritta come una squadra forte. La partita vista ieri è di una squadra normale che nel campionato italiano sta nella seconda metà della classifica con difficoltà… Anche una Roma con qualche riserva la dovrebbe chiudere in mezz’ora al ritorno. La Roma non doveva fare la partita che fa di solito fuori casa con squadre forti, dovevi chiuderli nella loro metà campo e prima o poi un gol glielo fai…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma del primo tempo è stata troppo sulla difensiva, con gli uomini che aveva poteva fare una partita diversa. Se chiedi a Dybala di fare il mediano non ti può dare lo stesso rendimento se avesse giocato venti metri più avanti. A Pellegrini sta riuscendo poco o niente, lui spesso si incaponisce nel cercare la giocata, e invece dovrebbe andare più sull’utile. Da Pellegrini ci si aspetta di più, sempre in relazione a quello che ci ha fatto vedere l’anno scorso. Secondo me è un problema di natura tecnica, ma anche tattica. Lui poi ha sofferto dei piccoli infortuni che ne hanno condizionato la continuità di rendimento. Non ha proprio il passo della scorsa stagione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non ho visto complotti contro le italiane ieri, ma valutazioni sbagliate. Gli arbitri sono scarsi ovunque. La Roma fa una gran fatica a fare gol su azione, anche se ieri sera ma anche in altre occasioni bastava veramente poco… Belotti gioca 10 minuti, non è giusto criticarlo. Ma se ti trovi lì, e ti pagano per fare quel mestiere lì, devi fare quel gol che chiunque altro avrebbe segnato. Quando viene meno Dybala la qualità cala in maniera clamorosa, e allora finisci per perdere contro una squadra che non mi è sembrata un granché. Ora non sarà per niente facile fare due gol al ritorno. Ma oltre ai calci piazzati, devi riuscire a segnare… Pellegrini? Mi sembra in una situazione complicata, se gioca a questi livelli diventa tutto molto più complicato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non meritava certamente di perdere, anzi, ma il calcio è questo. Se non fai gol, gli altri ti fregano. La Roma la può ribaltare, ma non sarà facile per niente. Devi fare due a zero, perchè col due a uno vai a supplementari che non sono una bella cosa. Devi recuperare Dybala, senza di lui la vedo dura, ma la Roma all’Olimpico la può ribaltare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato una buona partita, meritava addirittura di vincere, nemmeno di pareggiare. E’ mancato il gol, ma se non segni alla fine ti trovi a fare i conti con una partita che ti si complica, perchè ribaltare il risultato al ritorno non sarà semplice. E poi per una volta non ha inciso Dybala, ora vediamo che problema sarà il suo. I suoi muscoli non sono di ferro. Speriamo che sia un problema da poco. Se Dybala fosse stato al 70%, in un modo o nell’altro il gol sarebbe arrivato. Ma sei comunque andato su un campo difficile e hai fatto la partita…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Sconfitta decisamente immeritata, il risultato può essere ribaltato. Il Salisburgo ha confermato le sue qualità che avevamo visto in Champions, ma la Roma all’Olimpico può farcela. Poi dipenderà dalla condizione dei singoli, Dybala è indispensabile per questa squadra. Ma la prestazione fornita ieri dalla squadra è assolutamente confortante…”

