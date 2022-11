“ON AIR!” – FERRAZZA: “Mou scontento del mercato e della tournée”, AGRESTI: “Quello che fa è ai limiti dell’accettabile”, FERRETTI: “E se la sua fosse una exit strategy?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dalle parole di Mourinho si capisce che siamo messi male, male, male. Noi siamo contenti che Mou sproni la società a comprare, ma lui dice anche che il club non lo può fare. Dopo un anno diventa stucchevole, e perciò come va a finire? La cosa è questa. Abbiamo capito tutti che ci sono problemi… Se è una pantomima, se è la storia del poliziotto buono e del poliziotto cattivo ok, altrimenti uno dei due prima o poi molla… Solbakken? Io non sono così pessimista, secondo me qualcosa potrà dare…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Le parole di Mourinho sul mercato mi fanno pensare che il tecnico non sia felice né del mercato né della scelta di fare la tournée in Giappone. Terrorismo sulle sue dichiarazioni? No, è giornalismo. Mourinho dice delle cose precise, e se le vuole dire perchè le dobbiamo sminuire? Mou lo ritengo una garanzia per la Roma, ma magari averlo sempre un allenatore che stimola e porta agli estremi le situazioni. Ma mi faccio delle domande: ma se io spingo sull’acceleratore di una Panda vecchia, o freno oppure spacco tutto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Da una parte c’è Mourinho che ti dice che se un giocatore costa poco forse lo prendono, non mancando di sottolineare certe cose. Dopo di che c’è anche Pinto che però ti dice che terranno in considerazione le esigenze dell’allenatore oltre che ai paletti del Fair Play Finanziario, questo mi fa pensare che ci sarà un compromesso…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Wijnaldum? Sinceramente per il tipo di infortunio che ha avuto, non mi aspettavo che il recupero fosse una cosa così lunga…Per i tempi sembra più che si sia rotto un legamento…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mou è uno che basta che dice buongiorno invece di buonasera dà adito a mille interpretazioni. Lui quelle cose le dice praticamente sempre, non trovo delle novità clamorose. Il punto è perchè le dice ogni volta che ha un microfono davanti? Perchè certe cose le ribadisce anche in Giappone? Sta cercando di pararsi il sedere o ha davvero bisogno di giocatori? E aggiungo un’altra ipotesi: e se lui stesse tentando di imbastire una sorta di exit strategy?…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Le parole di Mou? I dipendenti di una società tendono sempre a tutelare l’immagine della propria azienda, lui invece la dipinge come la volpe che non arriva all’uva. Io non credo che la Roma non abbia la forza per prendersi un giocatore dalla Premier. Il suo o è un sano realismo o un piccolo lamentio continuo. L’allenatore guadagna un sacco di soldi, e qualcosa di suo dovrà dare…Penso che Mourinho sia il nuovo Totti, i tifosi sono rappresentati dal suo allenatore, è la loro espressione in campo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mou cerca sempre delle motivazioni per cercare delle giustificazioni ai suoi insuccessi. E’ vero che è difficile prendere giocatori della Premier, ma non ci arrivano nemmeno le altre squadre italiane. Anzi la Roma li ha presi: Abraham, Matic, Wijnaldum… Questo è il suo modo di fare. Visto che dice che gli allenatori non contano così tanto, e io sono d’accordo, mi domando allora perchè gli danno tutti quei soldi. Quello che fa Mourinho spesso è ai limiti dell’accettabile. Ma voi lo avete mai sentito Allegri dire che non aveva i giocatori pur avendo un sacco di infortunati? Lui non ha mai distrutto la Juve e chi scendeva in campo come fa Mourinho con i suoi… McKennie in cambio di Karsdorp? Non è impossibile, non è una cosa campata in aria… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma il primo anno di Mou ha provato a fare mercato, ma è stato sbagliato, hai speso un sacco di soldi su giocatori che non hanno reso. E ora c’è questa virata sugli svincolati di lusso. Andare in Premier a prendere giocatori non è da squadre italiane… La Roma sul piano del gioco può fare di più, ma sulla qualità di alcuni giocatori ho molti dubbi. Solbakken a parametro zero è un ottimo acquisto, lo volevano tanti club… Se la Roma prende Camara vuol dire che c’è un problema, non lo vai a prendere all’ultimo minuto di mercato, ma dai, ma chi lo vuole Camara…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è come Cagliostro: bisogna interpretarlo. E’ abbastanza ridicola come cosa: la Roma in realtà ha preso tre giocatori di Premier… Non lo so ragazzi, magari diamo un’interpretazione sbagliata perchè le sue parole non le abbiamo sentite…Per i tifosi della Roma Mourinho non si discute, questo è sotto gli occhi di tutti, ma quelli che non sono tifosi della Roma lo potranno discutere? Io tutto quello che fa Mourinho lo trovo imbarazzante nei confronti della Roma. Il caso Karsdorp è una mazzata sulle gengive a danno della Roma…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho dovrebbe imparare una frase napoletana, il “chiagne e fotte“. Lui da una parte si lamenta e dall’altra fa quello che deve fare… Cosa vuol dire che la Roma non ha la forza di prendere un giocatore dalla Premier? Che non c’è un buon direttore sportivo? Che non ci sono soldi? Però come al solito non si parla più della Roma, ma solo di Mourinho. La Roma è la Roma, esisteva prima di lui ed esisterà anche dopo…”

