Qatar 2022, Uruguay fermato dalla Corea del Sud: Vina in campo nel finale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Uruguay di Nunez, Suarez e Cavani viene fermato sullo 0 a 0 dalla Corea del Sud di Son nel match di questo pomeriggio del Mondiale in Qatar.

Partita equilibrata, con poche occasioni da gol: sudamericani più pericolosi, due pali colpiti nel corso del match.

In campo anche il giallorosso Matias Vina: per il terzino giallorosso una decina di minuti, entrato in campo al 79′.