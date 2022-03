“ON AIR!” – CORSI: “Xeka, Casale e Parisi? Se così fosse, stiamo messi malissimo”, CATALANI: “Veretout mi sembrava un uomo maturo, da lui non me l’aspettavo”, PIACENTINI: “Roma fin troppo di classe nel gestire questa situazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Da ora in avanti sarà tutto un volatone fino a fine stagione. La Roma in due mesi potrebbe giocare ben 13 partite, almeno lo speriamo, che sono tantine… Io sono relativamente tranquillo per la sfida col Bodo, la formazione norvegese sarà molto diversa da quella dell’altra volta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo che la Roma vuole sfidare la Lazio per Casale del Verona, e poi vuole Xeka e Parisi…facciamo uno squadrone proprio. Se così fosse, siamo messi malissimo. E’ vero, sono tutte chiacchiere. Poi vedremo cosa succederà, ma nessuno di noi spera che arriverà uno di questi…Una volta in Italia c’erano giocatori italiani fortissimi, e in più c’erano tanti giocatori esteri. Montella, ad esempio, giocava con Batistuta, e lui era uscito dall’Empoli. Questo per dire che il problema non sono i giocatori che acquistano dall’estero, ma sono le nuove leve italiane che valgono poco…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Abbiamo appreso dall’ex agente di Veretout che è successo qualcosa negli ultimi mesi. Al discorso tecnico e tattico credo poco con il calo di rendimento, perchè me non sembra che ora giochi come terzino. Perchè allora ha perso quella intensità? Nel momento in cui esce fuori che ha avuto problemi col procuratore, allora mi viene da pensare che c’è altro…Il rinnovo con la Roma sembrava vicino, probabilmente però Veretout la pensava diversamente. Forse ci sono problemi motivazionali, forse pretende di più dalla sua carriera. Lui ha vissuto l’apice della sua carriera nei mesi scorsi, ma da quando ha raggiunto il massimo sembra che abbia intrapreso una parabola discendente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il problema di Veretout non è la festa, perchè tanto con la moglie ci dorme insieme e il Covid probabilmente se lo sarebbe preso ugualmente. Il problema è l’ostentazione della festa. Che mi porta a fare ragionamenti sulla statura non solo morale di tutta la situazione. La Roma ieri è stata fin troppo di classe nel gestire questa vicenda…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il centrocampo della Roma è in vendita, e sarà da rifare completamente e per me questa non è una brutta notizia. Veretout e Cristante andranno via, e mi chiedo se la Roma ha intenzione di prenderne altri due oltre a Sergio Oliveira, o uno solo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Veretout mi sembrava un uomo fatto, e una stupidaggine del genere me l’aspettavo da un ragazzino. Rischi di far contagiare una squadra intera per una sciocchezza del genere non me la sarei aspettato mai da lui, mi sembrava una persona matura. Ma forse mi sono fatto influenzare dall’estetica. Quando mia figlia ha avuto il Covid, io non sono uscito di casa nonostante non fossi positivo: è una cosa di rispetto per gli altri. La Roma su Casale? Non mi sembra un giocatore per cui impazzire, abbiamo bisogno d’altro…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Leggevo che Veretout rischia di dover pagare una penale di 3 milioni al suo agente e che l’anno scorso il calciatore ha fatto saltare il rinnovo con la Roma a 4 milioni l’anno perchè alle firme il giocatore chiedeva 6 milioni a stagione, mandando su tutte le furie Tiago Pinto. Non so se sia vero, ma se lo fosse sarebbe folle…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Qualcuno non ha ancora capito quanto è forte Pellegrini e quanto è importante per la Roma. Un altro giocatore fondamentale è Mkhitaryan. Zaniolo? Faccio questo pronostico, e spesso ci prendo: Roma-Salernitana potrebbe essere la cartina di tornasole per farci capire quanto è forte, che fa 87 minuti che ci rubano gli occhi. Io ho paura che il mister non cambi modulo nelle prossime partite, e per quello aspetto Zaniolo in quella domenica lì, dove potrebbe tornare alle due punte…”

Redazione Giallorossi.net

