“ON AIR!” – CORSI: “Juve a rischio penalizzazione, la Roma potrebbe usufruirne”, CIARDI: “Non basta mandare via Agnelli per uscirne puliti”, FERRETTI: “E’ bene che Cristian Totti vada a giocare altrove”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa volta la storia della Juventus mi interessa perchè potremmo usufruire noi delle loro malefatte, e sarebbe soddisfacente per il quarto posto… Se loro dovranno fare dei tagli, i calciatori cominceranno a mollarli, e anche questa cosa sarebbe buona. Se loro saranno condannati, come si dice in giro, saranno penalizzati con punti in classifica. Sempre se saranno condannati, e bisognerà capire quanto ci vuole…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il terremoto in casa Juve? Se dovessero esserci degli estremi per una sanzione pecuniaria o in termini termini di punti in classifica, non è che se togli Agnelli loro accollano tutto ad Agnelli e loro restano puliti. E no…altrimenti è facile per tutte le aziende: basta cacciare il presidente o l’amministratore delegato per uscirne puliti…no, non è così…”

David Rossi (Rete Sport): “Sento parlare di complotto ai danni di Agnelli, ma chi lo può fare? Forse giusto un marziano, visto che parliamo della famiglia più potente d’Italia…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Alcuni giocatori della Roma hanno perso la luce, soprattutto Abraham. Segnali sono arrivati da Zaniolo, ma lui va a luce alternata. L’apatia che c’è nella Roma rischia di essere contagiosa. Se Mourinho si è arreso è grave, vuol dire che sei arrivato ad un punto di non ritorno. Mourinho si sente tradito dai suoi giocatori, ormai è evidente…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Roma senza titolari al Mondiale? Vero in parte, ma ci sono anche delle scelte sui generis dei vari allenatori che incidono: per me ad esempio le prestazioni di Diogo Costa, portiere del Portogallo, sono state piuttosto scadenti e secondo me Rui Patricio avrebbe fatto meglio. Stesso dicasi per Maguire, come centrale difensivo Smalling sarebbe stato migliore…Io vedo Bove più pronto di Volpato, che mi sembra un giocatore che ha delle qualità molto interessanti, ma mi sembra piuttosto immaturo. E’ uno che ha tiro e dribbling, ma ti fa perdere anche dei palloni… Frattesi? Non sai se sarebbe diventato quello che è se fosse rimasto qui a non giocare…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se pensi di puntare su un allenatore manager, poi devi soddisfare le sue richieste. Se tra due anni la Roma decide di puntare su Conte o su Klopp, poi deve sapere, come lo sapeva con Mourinho, che gli devi portare determinati tipi di giocatori. Altrimenti ti devi strutturare, non è che puoi solo pensare all’allenatore prossimo, devi avere anche una struttura interna che sappia comprare i giocatori…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma ha un problema nel secondo portiere. E poi c’è un problema grosso lì davanti, Shomurodov è il più bravo al mondo a mirare al portiere e a colpirlo… Il modulo? La Roma nel secondo tempo è passato al 4-2-3-1 e qualcosa ha fatto vedere. A me ieri non è dispiaciuto Missori largo a sinistra, ai giovani fa bene giocare con i grandi per capire se possono dare una mano… Cristian Totti? E’ bene che vada a giocare altrove, non gioca mai con la Roma U18, ma allora perchè deve stare lì? Domenica Francesco era andato a vederlo nella partita contro il Cesena, e guarda caso per la prima volta entra in campo all’86’ con la Roma che perdeva 2 a 1. Beh, alla fine la partita è finita 3 a 2 per la Roma. Io non so nemmeno se lo ha toccato un pallone in quei minuti che è stato in campo, ma mi viene il dubbio che sia stato impiegato perchè c’era il padre in tribuna… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il terremoto nella Juve? Non penso che ci saranno ripercussioni sul campo. Magari ti può mancare un riferimento quando ti serve di avere un confronto fuori dal terreno di gioco, come può essere un ds o un presidente. Ma sul campo penso si possa andare avanti, prenderà più consistenza la figura dell’allenatore, quasi tutto sarà sulle spalle di Allegri…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Se la gestione contabile della Juve ha influito sul campo? I requisiti per l’iscrizione al campionato sono sempre stati assolti dalla Juve. Poi è ovvio che anche la giustizia sportiva vorrà far luce per vedere se ci sono presupposti per aprire un’indagine sulla Juve, e penso che sia possibile. C’è il falso in bilancio, ma è Consob, per la giustizia sportiva andava bene. Se la Juve rischia la serie B o la penalizzazione? Per me, per quello che so io, la risposta è no. La situazione è grave dal punto di vista penale, ma molto più leggera dal punto di vista sportivo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Juve? C’erano tutte le premesse affinché si materializzasse quello che è successo. C’è una situazione drammatica per quanto riguarda i conti interni. Ora la Juve è in mano di due persone che devono affrontare i conti e i costi. Altro che Milinkovic-Savic, ma in quale film? Qui la situazione è assai critica, ma la Juve continuerà ad esistere. La fortuna del club è che c’è un azionista di riferimento che garantisce, altrimenti ci sarebbe da portare i libri in tribunale con tutte le conseguenze…”

Redazione Giallorossi.net

