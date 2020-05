“ON AIR!” – CORSI: “Roma quasi in pre-fallimento e i giornali non hanno il coraggio di dirlo”, MAGNI: “Ok allo Stadio? Polpetta avvelenata che si avvicina con le elezioni”, BIAFORA: “La personalità di Ibanez ha convinto tutti a Trigoria”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Gazzetta oggi prova a raccontare ai tifosi dell’Inter che è quasi giusto fare lo scambio Lautaro-Cavani…e invece a Roma sei un club di straccioni… Verdone? Lo adoro, ma il calcio e la Roma sono un altra cosa e non ti basta essere solo romano. Lui non ha il tempo di respirare la Roma, ne so qualcosa in più io che ci sto in mezzo dalla mattina alla sera…e soprattutto non mi faccio abbindolare da frasi fatte… Vendere Salah non era un affare, ma era purtroppo giusto per una società come la Roma… Al tifoso non devi farlo passare come un affare, semmai bisogna provare a spiegare come mai la Roma è che ancora, ahimè, costretta a fare questa roba…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Lo stadio della Roma non si sa ancora se si fa o non si fa. Fino all’altro giorno sembrava quasi impossibile, ma ora siccome si avvicinano le elezioni ci prometteranno che probabilmente si farà, ma poi voglio vedere quello che succederà dopo. Questa è un’altra polpetta avvelenata che sta tornando sullo stomaco dei tifosi della Roma e di tutta la cittadinanza. Questo era uno progetto molto importante per tutta la città… Petrachi che fa il mercato e va via? Non mi sembra il problema principale purtroppo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vertonghen-Roma, con la regia di Baldini…parliamo di un giocatore di 33 anni, che se ne andrà a 36 con nove milioni in più in tasca. Ditemi voi… Ma questo è lo scenario che ci prospettano i giornali. E poi scrivono che Friedkin studia lo stadio dopo che Pallotta non accetta offerte al ribasso…queste sono le panzane di oggi… Tutta questa ciofeca finirà quando ricominceranno le partite…ora non sanno più che scrivere… La Roma non dico che è in pre-fallimento, ma quasi. Ora bisogna pagare i buffi che questo personaggio tristissimo ha fatto ai danni della Roma… Ormai i tifosi hanno ben presente che razza di fallimento c’ha portato questo povero personaggio…i giornali non hanno il coraggio di scriverlo…”

David Rossi (Roma Radio): “Bisogna cominciare a porsi il problema dei tifosi allo stadio…è un’occasione si svago, di socializzazione, e fino a quando ci sarà una privazione vorrà dire che non siamo davvero liberi. Quando si parla di convivenza col virus significa poter fare le stesse cose di prima ma con degli accorgimenti, altrimenti vuol dire che sei ancora sotto schiaffo del virus…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “Più si va avanti con questi dati e più dentro di noi si rafforza la convinzione che il peggio sia passato. Seconda ondata? Anche se ci fosse non mi aspetterei più i numeri di prima perchè la gente ormai ha imparato a conoscere il virus… Qualcuno sostiene che il virus resterà per sempre, e allora che facciamo, non andiamo più allo stadio? Altro che legge sugli stadi, a questo punto facciamo la legge per la demolizione degli stadi…”

Filippo Biafora (Tele Radio Stereo): “Una settimana che inizia in maniera diversa per la Roma. Oggi la squadra scenderà in campo per un allenamento collettivo a due mesi e mezzo dall’ultimo… Fonseca in questo periodo farà molte doppie sedute, deve riatletizzare la squadra. La ripresa del campionato si avvicina: o il 13 o il 20 giugno si riparte, la strada è più che spianata. Ibanez e Villar? Quello che arriva da Trigoria è che i ragazzi sono stati promossi nei primi mesi di Roma da Fonseca. Villar ha giocato anche titolare prima dello stop. A Trigoria tutti scommettono anche su Ibanez, e Fazio credo resterà dietro nelle gerarchie, è un giocatore su cui la Roma non conta più. A Trigoria sono convinti che la personalità di Ibanez lo farà emergere, e il ragazzo ha capito che avrà il giusto spazio…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma secondo me ha tanti vantaggi. Intanto dovrà tifare per la Lazio contro l’Atalanta, questa è l’unica cosa contraria, ma ha il vantaggio di poter solo migliorare rispetto alla Roma vista nelle ultime partite. E poi l’altro vantaggio è che ha una rosa molto ampia. Forse non avrà i giocatori del Barcellona, ma ha una rosa molto ampia e quando giochi ogni tre giorni questa cosa può essere una cosa fondamentale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Scudetto? Lazio favorita se si ricorda come giocava prima dello stop… La Roma stava andando peggio dell’Inter, le prime partite dell’anno solare sono state un distastro, e ora può ritrovare se stessa. Ma se le cose non dovessero mettersi subito bene, la Roma viaggerebbe in una posizione di classifica che non darebbe più stimoli…”

Franco Melli (Radi Radio): “La Roma? Discorso simile all’Inter, peggio di come stava andando…Ricominciare per la Roma può essere un vantaggio, mi aspetto una squadra che farà meglio di quello che ci si può immaginare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Presto i giocatori diranno quello che pensano davvero di questo manicomio… L’Atalanta ha l’occasione della vita, non solo quella di riandare in Champions League…molti dicono che potrebbe avere problemi a ripartire, ma io sono convinto che li ritroveremo a mille. E addirittura l’Atalanta può pensare di vincere la Champions, quest’anno possono esserci dei risvolti clamorosi… La Roma ha poco da perdere. Deve provare a vincere subito e sperare che davanti…io penso che ci sia uno spazio per chiudere bene una stagione troppo altalenante…”

