ULTIME DA TRIGORIA – Primo allenamento di gruppo. Individuale per Perotti, Pau Lopez e Zaniolo

AS ROMA NEWS – Primo allenamento collettivo per la Roma che questa mattina alle dieci è scesa in campo per riprendere la preparazione in vista della probabile ripartenza del campionato.

La squadra, agli ordini di mister Fonseca, ha effettuato lavoro atletico e tattico. Si sono allenati a parte Diego Perotti, subito ai box per un problema muscolare, Pau Lopez, alle prese con una microfattura al polso, e Nicolò Zaniolo, al rientro dopo l’intervento al ginocchio.

Nei prossimi giorni sono previste anche delle doppie sedute per riatletizzare più velocemente i calciatori dopo tutti queste settimane di lontananza dal centro sportivo di Trigoria.

Giallorossi.net – G. Pinoli